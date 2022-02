Mùng 3 là Tết biết ơn!

Mùng 3 Tết Thầy là Tết của sự Biết Ơn (Ảnh: minh họa).

Ngày xưa bố cũng từng hời hợt hiểu như con và ngoài kia hẳn nhiều người cũng hiểu như vậy. Nên mọi người mùng 3 Tết là kéo nhau đến nhà thầy cô chúc Tết. Nên kể cả báo chí của mình cũng vậy, mùng 3 Tết là lại nhắc đến "Tôn Sư Trọng Đạo", đăng những câu chuyện về thầy cô giáo.

Thật ra điều đó cũng tốt, mùng 3 Tết đến chúc Tết thầy cô của mình cũng là một hình ảnh đẹp, một chuyến đi đáng khen. Nhưng con ạ, các cụ của mình thâm thúy lắm. Mùng 1 Tết Cha vốn là chúc Tết nhà Nội. Mùng 2 Tết Mẹ vốn là chúc Tết nhà Ngoại. Còn mùng 3 Tết Thầy nghĩa là ngày Tết Biết Ơn vậy con ạ!

"Thầy" ở đây không phải là những người đã dạy ta con chữ, dạy ta kiến thức, đứng trên bục giảng. Thầy ở đây là những người đã từng dạy chúng ta điều gì đó ở đời. Như có người sẽ đến Tết Thầy là vị bác sĩ đã cứu họ thoát khỏi cửa tử năm nào. Như có người sẽ chọn mùng 3 đi chúc Tết một vệt những người đã từng có ơn với họ. Như người sếp đầu tiên. Như người bạn thâm tình. Như những người lao công miệt mài trong những ngày Tết. Như bố chọn ngày mùng 3 Tết đưa con đi chúc Tết những người thầy trong cuộc đời mình dù họ chưa từng đứng trên bục giảng, chưa từng là giáo viên.

Mùng 3 Tết Thầy là Tết của sự Biết Ơn. Nó có thể là biết ơn những con người cụ thể. Nhưng nó cũng có thể là biết ơn những khoảnh khắc cuộc đời, những khoảnh khắc nhờ vậy mà ta trưởng thành. Là biết ơn cả đất trời bao dung, rộng rãi. Là biết ơn năm tháng đã đi qua, từng niềm vui, cả nỗi buồn, từng hy vọng, cả thất vọng. Là biết ơn cả những người chúng ta chưa gặp ngoài đời, ta đọc được họ qua những gì họ viết, họ làm, họ đem đến điều tốt lành cho cuộc đời này. Học cách biết ơn là một biểu hiện của sự trưởng thành vậy.

Biết ơn một ai đó không nhất thiết phải đến gặp, nói lời chúc, tặng quà hay làm một hành động hoành tráng (Ảnh: minh họa).

Các con thương yêu của bố!

Các con cũng chính là những người thầy của bố. Các con dạy bố cách để có thể làm một người cha. Các con dạy bố sự kiên nhẫn, kiên trì. Các con dạy bố về những niềm vui bé mọn mà rực rỡ từ cái ôm khi bố trở về nhà, từ sự tuyệt vời của các con, từ trong veo của tuổi các con. Nên mùng 3 Tết, trong danh sách những người bố muốn chúc Tết luôn có các con.

Biết ơn một ai đó không nhất thiết phải đến gặp, nói lời chúc, tặng quà hay làm một hành động hoành tráng nào hết. Nói ra được thì tốt, nhưng nhận thức ra sẽ tốt hơn. Hãy biết ơn ai đó bằng việc mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn và lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn nữa. Là giúp đỡ mọi người xung quanh bằng lòng biết ơn họ.

Con thấy không những công nhân quét rác, những chú công an, những vị bác sĩ, những người không có Tết, họ vẫn đang miệt mài giữ cho chúng ta một cái Tết xanh, một cái Tết sạch, một cái Tết an ninh, an toàn, một cái Tết khỏe mạnh.

Con thấy không những may mắn chúng ta đang có cũng cần được biết ơn để sống tốt hơn nữa, để gìn giữ, để bảo vệ. Con thấy không, những trưởng thành của chúng ta hôm nay đều có sự góp của đâu chỉ thầy cô giáo trong trường, mà còn là vạn điều chúng ta học được trong cuộc sống, từ những gì chúng ta gặp mỗi ngày. Thế nên, mùng 3 Tết Thầy chính là ngày để ta thực hành lòng biết ơn vậy.

Cuối cùng, mùng 3 Tết Thầy, bố thật mong nhiều người hiểu sâu sắc về ngày này mà trân quý cuộc đời, trân trọng mọi người. Để mùng 3 Tết, chúng ta thêm một cột mốc trưởng thành hơn khi lòng ta là danh sách biết ơn dài hơn nữa.

Cuộc đời này sẽ ngày một trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi chúng ta đều có được lòng biết ơn vậy!