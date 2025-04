Bộ GD&ĐT: Chuyển giao cấp xã quản lý trường THCS, tiểu học và mầm non

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các địa phương giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục và chuyển giao cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường THCS, tiểu học và mầm non.

Việc này được thực hiện theo Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ đề nghị UBND cấp tỉnh xác định các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục mà cấp huyện đang thực hiện để chuyển về Sở GD&ĐT hay UBND cấp xã.

Lễ khai giảng năm học mới của học sinh tiểu học (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong quá trình sắp xếp, việc thực hiện các hoạt động hành chính liên quan đến giáo dục phải hoạt động bình thường, thông suốt, liên tục không gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục phải được giao cho cơ quan có chuyên môn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ về quyết định vị trí việc làm, định mức tài chính về giáo dục, thực hiện giao biên chế, phân bổ ngân sách cho giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, Bộ đề nghị việc tuyển dụng, sắp xếp, điều động, biệt phái, phát triển đội ngũ nhà giáo do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là Sở GD&ĐT thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.

Trước đó, ngày 7/4, Chính phủ có Nghị quyết số 74/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ giao Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.

Hiện tại, các trường THCS, tiểu học, mầm non do Phòng GD&ĐT quản lý. Chính quyền cấp xã chỉ quản lý nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục.