Một thí sinh F0 cũng phải có phòng thi riêng

Ngày 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo.

Trước việc xuất hiện biến chủng mới, dịch bệnh bùng phát trở lại ở nhiều nước, có những nước xuất hiện hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Trước tình hình này, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương có kịch bản tổ chức thi cho các đối tượng F0 hoặc nghi ngờ F0 nhưng có nhu cầu dự thi tốt nghiệp THPT 2022 và kịch bản phòng chống dịch cho cả kỳ thi.

Hà Nội yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi (Ảnh: Hồng Minh).

Hà Nội: Yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi

Theo hướng dẫn liên ngành về phòng chống dịch Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của Hà Nội, yêu cầu thí sinh chủ động theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hằng ngày.

Đồng thời, địa phương này cũng yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường về nhà, nơi tập trung thí sinh.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Phân công bác sĩ, xe cứu thương tại các điểm thi

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn khẳng định, Sở đã nắm rõ trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức Kỳ thi an toàn, hiệu quả, đồng thời đã phân công một bác sĩ và một điều dưỡng; phân bổ đầy đủ thuốc men, xe cấp cứu ở từng điểm thi; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như những nỗ lực của tỉnh trong việc kêu gọi các nguồn xã hội hóa hỗ trợ thí sinh.

Các Sở, ban, ngành liên quan cũng cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng chống Covid; tăng cường kiểm tra sâu hơn từng khâu tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi.

Đến thời điểm này các Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống camera an ninh tại các phòng quản lý đề thi, bài thi, phòng y tế, phòng thi, phòng cho thí sinh diện F0, nơi đề để của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng làm việc chung của điểm thi theo đúng quy định.

Trong khi đó, tại Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Kạn và Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đánh giá cao sự sẵn sàng và công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 4 tỉnh trên.

Riêng đối với điểm in, sao đề thi các Ban Chỉ đạo thi các địa phương phải thực hiện thật nghiêm túc quy định.

Dù một thí sinh F0 có nhu cầu thi cũng phải có phòng thi riêng (Ảnh: H. Cường).

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Chỉ đạo thi của 4 địa phương này đều có những phương án đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm thi.

Trong đó, mỗi điểm thi đều có các phòng dự phòng cho thí sinh F0, nghi ngờ nhiễm Covid và phương án coi thi tại các phòng thi này.

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài có thể xảy ra, với đặc thù là các địa phương vùng núi nên Ban Chỉ đạo thi các tỉnh đều có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi.

Một thí sinh F0 cũng phải có phòng thi riêng

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, thống kê trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn 12 ca F0, không có ca F0 nào là diện học sinh đi thi, song tỉnh Hà Nam vẫn chuẩn bị hết sức chu đáo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và y tế nói riêng.

Dự kiến tại mỗi điểm thi, địa phương này sẽ bố trí 3 cán bộ y tế túc trực, ngoài ra còn có các kíp trực cấp cứu luôn sẵn sàng trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Trao đổi với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng cho hay: Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị, do đó công tác chuẩn bị được tỉnh thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, quyết liệt.

Một số nội dung được tỉnh Hà Nam tập trung chỉ đạo để đảm bảo cho kỳ thi thành công được Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ gồm: Đảm bảo an ninh, an toàn; kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, an toàn thực phẩm; công tác phòng cháy chữa cháy; nắm bắt, rà soát hỗ trợ thí sinh khó khăn tham dự thi…

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của địa phương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý một số việc cần làm tốt hơn, trong đó nhấn mạnh tới công tác chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất.

Địa phương cần chú ý tới hệ thống phòng thi cho F0, phòng dành cho trường hợp nghi nhiễm, hệ thống máy nổ, quạt trần...

Ngoài ra, địa phương cũng cần làm tốt công tác xác nhận F0, đảm bảo an toàn cháy nổ, mưa bão; hạn chế tối đa số lượng học sinh, giáo viên vi phạm quy chế - đây là điều, theo Thứ trưởng cần đặt ra rất quyết liệt vì chính các em thí sinh và vì giáo viên.

Tại Vĩnh Phúc, năm nay tổng số học sinh đăng ký dự thi là: 13.951 thí sinh, với 599 phòng thi. Toàn tỉnh có 26 điểm thi. Mỗi Điểm thi bố trí tối thiểu hai phòng thi dự phòng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh chưa có thí sinh nào là F0.

Phần lớn các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng bảo quản đề, bài thi, phòng y tế, phòng cho thí sinh diện F0, nơi để đồ của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng làm việc chung của điểm thi theo đúng quy định.

Điểm mới của kỳ thi năm nay, có F0 được miễn thi và F0 muốn tham gia dự thi, do đó Thứ trưởng Độ chỉ đạo, mỗi điểm thi phải rà soát danh sách thông qua giáo viên chủ nhiệm để điểm thi vừa có phòng thi thường, có phòng chờ, phòng để đồ và phòng thi dự phòng cho thí sinh F0 (có giải phân cách riêng).

"Chỉ một thí sinh F0 cũng phải có phòng thi riêng, không sử dụng "hai trong một" với phòng chờ khi thi tổ hợp. Đồng thời, cơ quan Y tế xác nhận cho thí sinh F0 phải theo đúng quy định" - thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.