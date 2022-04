Hơn 500.000 trẻ mầm non Hà Nội sắp được đi học trực tiếp?

Theo phương án trở lại trường học trực tiếp của Hà Nội, học sinh mầm non vẫn nghỉ học ở nhà.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (5/4), ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, hiện Hà Nội có tổng cộng hơn 500.000 học sinh mầm non. Trong đó, khoảng 28% trường ngoài công lập.

Sau gần một năm trẻ mầm non chưa trở lại trường, nhiều cơ sở giáo dục dừng hoạt động kéo dài, cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, khu vui chơi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngoài ra, các nhà trường cũng lau dọn, vệ sinh khử khuẩn phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, lên các phương án đón trẻ đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững.

Sau khi học sinh lớp 1-6 các quận nội thành đi học trực tiếp, đơn vị này tiếp tục tính lộ trình cho học sinh mầm non trở lại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Do vậy, ngay sau khi học sinh khối 1-6 đi học trở lại, Sở sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh, làm căn cứ để có phương án đề xuất UBND TP cho trẻ mầm non đi học trở lại.

Khi nắm được nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh, Hà Nội sẽ tính phương án mở cửa trường học, ngay sau đó cho trẻ tới trường.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nói thêm, hầu hết các gia đình có con ở độ tuổi tiểu học sẽ có con ở bậc mầm non, do đó tinh thần học sinh tiểu học được đến trường, tiếp theo sẽ cho trẻ mầm non đi học.

Tuy nhiên, các nhà trường cần thời gian chuẩn bị các phương án đón trẻ kỹ càng, nhất là rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất từ quạt trần, bóng điện, bếp ăn, đồ chơi ở khu vui chơi...

Chỗ nào hỏng hóc phải sửa chữa, thay mới để nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ. Chưa kể, phía phụ huynh thời gian qua cũng gửi con về quê, nhờ người trông thời gian này có kế hoạch để đưa trẻ trở lại thành phố.

Trước đó, ngày 4/4, Sở GD-ĐT có kế hoạch cho học sinh từ lớp 1-6 của các quận nội thành đi học trực tiếp trở lại.

Tuy nhiên, trong phương án của Sở GD-ĐT Hà Nội lần này, trẻ mầm non vẫn phải ở nhà.

Nhiều phụ huynh lo lắng bởi trẻ mầm non cũng chịu tổn thương nếu nghỉ học quá lâu. Đặc biệt, một bộ phận phụ huynh chưa được "giải phóng" hoàn toàn bởi vẫn đang mắc kẹt, loay hoay với việc trông con nhỏ.

Sau gần một năm nghỉ học để chống dịch Covid-19, cháu Hoàng Bách con chị Hạnh chỉ loanh quanh tự học ở nhà (Ảnh: Mỹ Hà).

Chị Nguyễn Hạnh (quận Hoàng Mai) cho biết, gia đình chị có hai con, một cháu học lớp 5 và một cháu học mầm non.

Thời gian qua, cùng với việc học sinh tiểu học chưa đi học trực tiếp, con gái lớp 5 của chị học trực tuyến thì có thể vừa học vừa trông em.

Thế nhưng từ ngày 6/4, học sinh tiểu học trở lại trường, chị đang "bấn loạn" chưa biết gửi cậu bé mầm non ở đâu.

Chị Nguyễn Thị Dung (quận Thanh Xuân) chỉ có một con học mầm non. "Hàng ngày hai vợ chồng đều đi làm nên thời gian đầu chúng tôi gửi nhờ một cô giáo nghỉ hưu trông tại nhà nhưng được một thời gian, chúng tôi lại phải gửi cháu về quê. Nếu trẻ mầm non tiếp tục được đi học thì tốt quá", chị Dung nói.

Được biết trước đó, do tình hình Covid-19 kéo dài, nhiều cơ sở giáo dục mầm non khó khăn hoặc trước nguy cơ phá sản.

Do đó cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục.

Theo đó, từ tháng 10/2021, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của TP Hà Nội sẽ được hỗ trợ 20-40 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất nhằm có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết là cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm học 2021-2022.

Mức hỗ trợ, đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô dưới 3 nhóm lớp là 20 triệu đồng; từ 3 nhóm lớp trở lên là 40 triệu đồng.