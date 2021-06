Hơn 30.000 thí sinh tranh tài tại vòng 1 cuộc thi English Champion 2021

Dân trí Ngày 28/6, hơn 30.000 thí sinh toàn quốc đã chính thức tham gia tranh tài tại vòng 1 cuộc thi English Champion 2021.

Hơn 6.000 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào vòng 2 mang tên "We are the protectors", diễn ra vào ngày 03 - 04/07/2021.

Tại vòng 1 English Champion 2021, các thí sinh được thi theo hình thức trực tuyến tại nhà với nội dung kiểm tra kiến thức Toán học, Khoa học, Xã hội và các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu tiếng Anh.

Thời gian thi đối với khối tiểu học là 45 phút với 40 câu hỏi, khối trung học cơ sở là 60 phút với 50 câu hỏi. Đại diện ban tổ chức cho biết, đề thi English Champion 2021 tuy không quá khó nhưng vẫn đưa ra nhiều thử thách cho thí sinh về kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu.

Mùa thi năm nay, English Champion được iSMART Education tổ chức với chủ đề "Be A Global Citizen", thu hút hơn 30.000 học sinh tham gia tranh tài.

Kết quả vòng 1 có ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi. Những thí sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối sẽ bước tiếp vào vòng 2, tiếp tục thi trực tuyến tại nhà với 2 chặng thi.

Ở chặng 1 vòng 2, các thí sinh phải hoàn thành 20 câu hỏi trong thời gian 20 phút để chọn ra 120 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối (60 thí sinh khu vực 1, 60 thí sinh khu vực 2) để tham gia chặng 2.

Bước vào chặng 2, các thí sinh có thời gian tối đa 4 phút để đọc câu hỏi, thu âm và nộp bài thi Speaking. Ở mỗi khối, khu vực 1 chọn 40 thí sinh, khu vực 2 chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết được tổ chức vào ngày 25/07/2021 theo hình thức trực tuyến.

English Champion là sân chơi học thuật quy mô toàn quốc dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 được tổ chức bởi iSMART Education. Trải qua 7 mùa giải thành công, English Champion đã lập kỷ lục với hơn 140.000 thí sinh đăng ký thi đến từ 62 tỉnh thành trên cả nước.

Hải Vân