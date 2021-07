Đại học New Zealand đầu tiên đào tạo chương trình cử nhân tại Việt Nam

Dân trí Trường Đại học Waikato sẽ là trường đại học New Zealand đầu tiên đào tạo toàn bộ chương trình cử nhân tại Việt Nam cho chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng và Kinh doanh số.

Thông qua chương trình hợp tác với trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hà Nội, Trường Đại học Waikato - New Zealand sẽ sớm chào đón khóa sinh viên đầu tiên tại Việt Nam.

Chương trình do các giảng viên của Đại học Waikato (giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam và qua hình thức trực tuyến) và các giảng viên từ Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân cùng giảng dạy. Sinh viên tham gia chương trình cũng sẽ có cơ hội sang học tập tại New Zealand để hoàn thành chương trình Cử nhân của mình, nếu có mong muốn, khi biên giới New Zealand mở cửa trở lại.

Hai đại học ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình cử nhân.

Chương trình hợp tác này tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam được nhận tấm bằng công nhận trên toàn cầu, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực đang ngày càng tăng cao trong các ngành liên quan đến chuỗi cung ứng và kinh doanh số của Việt Nam.

Lễ ký kết được thực hiện dưới hình thức trực tuyến dưới sự chứng kiến của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, đương kim và nguyên Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand và các cán bộ, giảng viên của Đại học Waikato và Đại học Kinh tế Quốc dân được thực hiện vào ngày 12/7. Lễ ký kết Thỏa thuận này là kết quả dựa trên Biên bản ghi nhớ đã được hai trường cùng ký vào tháng 1/2020.

Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, người đã gắn bó với giáo dục Việt Nam trong hơn 20 năm qua cho biết Trường rất vinh dự đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với Đại học KTQD và chương trình đào tạo liên kết này mở ra một chương mới cho sự hợp tác giữa hai bên.

"Chúng tôi biết rằng sinh viên Việt Nam rất chăm chỉ và sáng tạo. Các em tham gia chương trình này sẽ được trải nghiệm trong một môi trường học tập khác biệt, mang đậm nét của New Zealand và nhận được tấm bằng của New Zealand trong khi vẫn có thể ở gần nhà, gần gia đình và tiếp cận được các cơ hội nghề nghiệp".

Lễ ký kết diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson, cho biết: "Đại dịch đã đặt ra những thách thức lớn đối với sinh viên vì không thể đến học tập tại New Zealand. Tuy nhiên, bối cảnh này phần nào đó đã giúp các cơ sở giáo dục trở nên sáng tạo hơn. Sự hợp tác giữa trường Đại học Waikato với Đại học Kinh tế Quốc dân là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của mình đối với thị trường Việt Nam".

Phó Giáo sư Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: "Hợp tác này thể hiện sự tin tưởng giữa hai cơ sở đào tạo với nhau và việc Waikato là trường Đại học New Zealand đầu tiên triển khai mô hình này đánh dấu một cột mốc lịch sử cho chiến lược dài hạn của mình tại Việt Nam".

Đại học Waikato nằm trong nhóm 1% các trường về quản trị kinh doanh danh hiệu Triple Crown (danh hiệu dành cho các trường các trường đào tạo kinh doanh chất lượng được công nhận bởi các hiệp hội uy tín thế giới) gồm cả ba chứng nhận kiểm định quốc tế AACSB, EQUIS và AMBA. Theo bảng xếp hạng QS năm 2022, trường xếp vị trí 373 và là trường có thứ hạng cao nhất trong các trường đối tác của Đại học Kinh tế Quốc dân.

