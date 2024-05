Tòa trả hồ sơ vụ môi giới hối lộ trạm CSGT Suối Tre ở Đồng Nai

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai vừa trả hồ sơ cho Viện kiểm sát, đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ 6 tình tiết quan trọng trong vụ án môi giới hối lộ ở trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định trả hồ sơ, TAND tỉnh Đồng Nai yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung quan trọng nhằm giải quyết vụ án một cách toàn diện.

Trụ sở trạm CSGT Suối Tre (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, TAND yêu cầu làm rõ việc ông Lê Ánh Dương, cựu Trưởng trạm CSGT Suối Tre, có phạm tội nhận hối lộ hay không. Tòa xác định đây là mấu chốt quan trọng để giải quyết vụ án. Trong đó, tòa đánh giá lời khai của ông Dương mâu thuẫn với lời khai của các bị can khác.

Thứ hai, yêu cầu Viện kiểm sát lấy lời khai, cho đối chất giữa Dương với Trương Công Quang và Trần Quang Tân, để làm rõ các mâu thuẫn về số tiền nợ 400 triệu đồng. Tiếp đó, VKS cần làm rõ số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út nhận từ các chủ xe, tài xế là bao nhiêu và thu lợi bất chính bao nhiêu.

Tòa cũng yêu cầu VKS xử lý, kết luận dứt điểm, lấy lời khai đối chất và kết luận các trường hợp Nguyễn Đăng Khoa và Trương Công Quang đưa tiền cho hai cán bộ CSGT thuộc Tổ công tác đặc biệt.

Cuối cùng, tòa đề nghị xem xét lại tội danh truy tố đối với một số bị cáo.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố các bị can về tội Môi giới hối lộ, bao gồm: Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm. Đồng thời, VKS đề nghị truy tố các bị can Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ, Tạ Thị Thu Trà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Lê Bảo Ngọc bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên.