Chiều nay Trường Quân sự Quân khu 7 và HUFLIT họp báo về vụ việc xôn xao

Trao đổi với Dân trí, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM thông tin, sáng nay, Ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc trực tiếp với Trường Quân sự Quân khu 7 và cơ quan chức năng liên quan đến thông tin sinh viên trường học quân sự gây xôn xao .

"Chiều nay, HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ tổ chức họp báo và thông tin chính xác về các thông tin chưa xác thực đang được lan truyền", đại diện này khẳng định.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cảnh báo thông tin thất thiệt trên fanpage của trường (Ảnh chụp lại màn hình).

Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết sáng nay cơ quan chức năng đã xuống trường làm việc. Chiều nay, trường sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về sự việc. Theo ông Thắng, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn của hai sinh viên.

Trong công văn gửi Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM ngày 11/1 do Đại tá Bùi Văn Dự, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, ngày 11/1, trên một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7.

Trung tâm cho biết, đơn vị này tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM theo quyết định phân luồng của Bộ quốc phòng.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM về học GDQP&AN khóa 327. Trong quá trình sinh hoạt tập thể xảy ra vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ. Do không làm chủ cảm xúc dẫn tới việc một bạn nữ có biểu hiện khóc và la hét.

Theo trung tâm, sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ động viên giải quyết xong, không xảy ra hậu quả.

Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng khẳng định, mọi hoạt động và các chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường công tác quản lý sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc đúng với môi trường quân sự. Mọi thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt không đúng sự thật, bị xuyên tạc với dụng ý xấu.

Động thái này trên của trung tâm được đưa ra sau khi mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhảy lầu khi đi học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 7.