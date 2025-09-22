Xuất hiện sau 3 tháng bị đột quỵ, sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn hiện ra sao?

Tối 21/9 trên fanpage chính thức, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn cập nhật video mới sau gần 3 tháng vắng bóng vì đột quỵ. Đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ lộ diện, chia sẻ hành trình vượt qua bạo bệnh và quá trình điều trị đầy gian nan.

Người quản lý cũng thay mặt kể lại chặng đường hơn 80 ngày chiến đấu để giành lại sự sống của nam nghệ sĩ.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn lần đầu xuất hiện sau 3 tháng bị đột quỵ (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo quản lý, tối 31/6, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ lên cơn đau tim, bất tỉnh hoàn toàn và được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) cấp cứu. Các bác sĩ cho biết tỷ lệ tử vong khi đó lên đến 80% do anh bị đột quỵ cả tim lẫn não. Sau đó, nghệ sĩ được chuyển lên TPHCM để tiếp tục can thiệp.

"Lúc đó, tôi cùng một người thân ngồi trên xe cấp cứu, vừa liên hệ cho các con của anh ở Mỹ, vừa chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất theo lời khuyên của bác sĩ. Nhưng rồi phép màu đã đến, ca can thiệp tim thành công. Riêng não, bác sĩ nói không thể can thiệp, chỉ còn cách phó mặc theo ý trời", quản lý chia sẻ.

Dù qua cơn nguy kịch, Huỳnh Anh Tuấn phải đối diện với những di chứng nặng nề. Anh gần như liệt hoàn toàn tay phải, nói chuyện rời rạc. Điều này khiến nam diễn viên khó chấp nhận và lo lắng bản thân không thể trở lại với điện ảnh.

Bên ngoài sức khỏe ổn dần, nhưng trong lòng nghệ sĩ và gia đình là nỗi bất lực, lo lắng cho con đường nghề nghiệp.

Nam diễn viên từng đối mặt với nguy cơ tử vong 80% (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo quản lý, nhờ kiên trì điều trị chuyên sâu, sức khỏe nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn dần cải thiện. Anh bắt đầu nói được những câu dài, tay phải có thể cử động, trí óc minh mẫn hơn và bước đi vững vàng.

Trong video mới, nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, có thể đi lại và trò chuyện. Tuy vậy, quản lý cho biết giọng nói và tay phải của anh vẫn còn yếu.

"Anh Tuấn hiện chính thức trở lại, nhưng không phải để lao ngay vào công việc, mà để tận hưởng cuộc sống bình thường. Việc đóng phim hay làm video nấu ăn chưa phải ưu tiên lúc này", quản lý nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn có quá trình điều trị tích cực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, ngày 16/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn ngồi xe lăn, khiến nhiều khán giả lo lắng. Thời điểm đó, đại diện nam nghệ sĩ xác nhận anh bị đột quỵ, cần thêm thời gian phục hồi nên tạm ngừng xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong suốt quá trình điều trị, nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền, thậm chí có thông tin cho rằng anh đã qua đời hoặc đóng cửa các kênh mạng xã hội. Đại diện của Huỳnh Anh Tuấn nhiều lần bức xúc lên tiếng bác bỏ.