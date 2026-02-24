Xuân Hinh thân thiết bên Xuân Nghĩa, đập tan nghi vấn anh em mâu thuẫn

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng em trai Xuân Nghĩa khiến khán giả thích thú. Nam nghệ sĩ viết: "Mừng chú út được chữ phúc tuổi 50, lên ông rồi ! Giờ là có tuổi rồi đấy nhé, Xuân Nghĩa".

Nghệ sĩ Xuân Hinh (phải) và Xuân Nghĩa chụp ảnh bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bức ảnh chụp hai nghệ sĩ nhận được gần 50.000 lượt thích và gần 1.000 bình luận. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đã vào trang cá nhân chúc mừng Xuân Nghĩa thêm tuổi mới.

Bức ảnh chụp nghệ sĩ Xuân Hinh - Xuân Nghĩa cũng đập tan tin đồn hai em anh có mâu thuẫn, không hợp nhau trong nhiều năm qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Xuân Nghĩa cho biết, vào ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, anh đã đến Bảo tàng đạo Mẫu của Xuân Hinh ở Sóc Sơn (Hà Nội) để tham quan và chúc Tết gia đình anh trai.

"Đầu xuân năm mới, ai cũng muốn sum họp gia đình và tôi cũng vậy. Anh Xuân Hinh hơn tôi 14 tuổi nên tôi luôn là một đứa em út khờ dại của anh. Người ta cứ nói "Xuân Hinh ghét Xuân Nghĩa", "Xuân Hinh hay mâu thuẫn với Xuân Nghĩa"... nhưng không có chuyện đó.

Các cụ có câu "quyền huynh thế phụ", khi cha mẹ không còn, anh chị sẽ dìu dắt các em. Với gia đình, tôi là cậu em út bé bỏng được các anh chị yêu thương cưng chiều từ bé. Tôi cũng chưa bao giờ có thái độ phản ứng với các anh chị nên không có chuyện cãi nhau và không bao giờ có chuyện bất hòa", Xuân Nghĩa nói.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa cho biết thêm, cuộc sống không có ai hoàn mỹ nên lúc sai, bị anh chị mắng là chuyện bình thường.

Theo Xuân Nghĩa, nhà anh có 7 người con, gồm 5 trai, 2 gái, chỉ có anh và Xuân Hinh theo nghệ thuật. Vì phong cách diễn của Xuân Nghĩa có nhiều nét tương đồng với Xuân Hinh nên có người nói Xuân Nghĩa bắt chước, đi theo cái bóng của anh trai.

"Nhiều sản phẩm là "đứa con tinh thần" 100% của Xuân Nghĩa như: Chén chú chén anh, Để cho thầy lấy vợ… vẫn bị nói học mót, ăn cắp nên tôi cũng hơi chạnh lòng.

Tôi không muốn bị nói "dựa hơi" anh trai nổi tiếng. Tôi luôn cố gắng để khán giả biết đến một Xuân Nghĩa duyên dáng, hài hước mà không muốn khán giả quan tâm vì là em trai của Xuân Hinh", Xuân Nghĩa thành thật.

Xuân Nghĩa (ngoài cùng, bên trái) và gia đình anh trai Xuân Hinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa bộc bạch rằng, trước khi làm nghệ thuật, anh từng học về ngành điện. Năm 19 tuổi, khi biết thông tin Nhà hát Chèo Quân đội có đợt thi tuyển diễn viên cộng với tình yêu với nghệ thuật truyền thống đã thúc giục anh đến với chèo.

"Tôi được anh Xuân Hinh đưa đến gặp NSND Mạnh Tuấn, nhờ thầy hướng dẫn hát và diễn chèo. Sau khi thử năng khiếu, thầy Tuấn nói: "A, thằng này có duyên đấy!". Sau đó, tôi thi đỗ lớp Diễn viên chèo và trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)", Xuân Nghĩa tâm sự.

Có anh trai là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Xuân Nghĩa không áp lực vì mình cũng là một người có nghề, có bản lĩnh sân khấu và không muốn bị so sánh với ai.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi cũng không so được vì anh Hinh là nghệ sĩ gạo cội. Người ta nói về tôi muôn hình, muôn vẻ lắm: Nặng có, nhẹ có, khen chê đều có. Nhưng, tôi luôn trân trọng và ghi nhận những góp ý của khán giả, từ đó hoàn thiện bản thân tốt hơn".

Với Xuân Nghĩa, anh trai mình là một người có tính cách dân dã, dễ gần, thích những thứ về truyền thống.

"Chính anh Xuân Hinh là người nuôi tôi ăn học. Hồi tôi còn đi học, bố mẹ đã già. Lâu không thấy tôi đến, anh Hinh lại chạy sang trường dúi cho vài đồng để tiêu. Anh ấy thương và sợ tôi đói.

Anh cũng là người định hướng nghề cho tôi. Anh bảo, mặt mũi tôi xấu, không hợp làm kép chính, chỉ làm hề được thôi. Tôi soi gương nhìn lại thì mình cũng xấu thật nên tôi theo diễn hài (cười)", Xuân Nghĩa cho biết.

Nghệ sĩ Xuân Hinh (tên đầy đủ là Bùi Xuân Hinh), sinh năm 1960. Ông sinh ra và lớn lên tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Xuân Hinh có vợ là bà Nguyễn Phương Lan, người Hà Nội, quen nhau từ năm 1993 rồi cưới đầu năm 1995. Trước đó, vợ ông làm kế toán, kết hôn xong, bà nghỉ việc kế toán, ở nhà làm nội trợ quán xuyến gia đình.

Vào cuối năm 1995, vợ ông sinh con gái đầu lòng tên Bảo Linh (có học bổng du học Mỹ từ năm lớp 11. Hiện con gái của ông đã kết hôn. Con trai thứ 2 tên là Xuân Quang, du học ở Pháp.

Hai con của nghệ sĩ Xuân Hinh học rất giỏi. Năm 2016, lần đầu tiên ông kỷ niệm 40 năm làm nghề bằng liveshow lớn trong đời, Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã.

Xuân Nghĩa được nhận xét có nhiều nét giống anh trai Xuân Hinh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).