Vừa trở lại gây sốt, chị đẹp Jun Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc

Thời gian gần đây, Jun Ji Hyun gây chú ý khi tham gia dự án truyền hình Giông tố (Tempest). Bộ phim được đầu tư với kinh phí lên tới 50 triệu USD và gây sốt toàn cầu ngay khi ra mắt vào tháng 9 này. Giông tố được khen ngợi về nội dung hấp dẫn, sự kết hợp ăn ý giữa các diễn viên.

Tuy nhiên, dự án Giông tố và nữ diễn viên Jun Ji Hyun đang đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, bộ phim được cho là có những tình tiết xúc phạm Trung Quốc.

Những video về Jun Ji Hyun trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc đang bị report (báo cáo) hàng loạt. Ngay lập tức, nhiều nhãn hiệu của Trung Quốc do Jun Ji Hyun làm gương mặt đại diện đã tuyên bố hủy hợp đồng hoặc xóa hết tất cả bài đăng liên quan tới nữ diễn viên trên mạng xã hội.

Jun Ji Hyun đang bị khán giả Trung Quốc tẩy chay (Ảnh: Sina).

Theo trang QQ, Jun Ji Hyun đang mất hàng loạt người hâm mộ tại Trung Quốc. Việc bị tẩy chay này có thể khiến nữ diễn viên Cô nàng ngổ ngáo tổn thất lên tới 100 triệu NDT (hơn 370 tỷ đồng) từ các hợp đồng quảng cáo.

Jun Ji Hyun trở thành gương mặt Hàn Quốc nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc và châu Á nói chung sau khi bộ phim điện ảnh Cô nàng ngổ ngáo của cô gây tiếng vang vào năm 2001.

Sau Cô nàng ngổ ngáo, Jun Ji Hyun còn góp mặt trong những dự án ăn khách như: Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh. Những năm qua, cô được xem là một trong những ngôi sao có ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Sự việc Jun Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc khiến khán giả nghĩ tới trường hợp của nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Nara. Mỹ nhân sinh năm 1981 từng được xem là ngôi sao gốc Hàn thành công nhất tại Trung Quốc với lượng người hâm mộ hùng hậu.

Jun Ji Hyun gây chú ý khi tham gia dự án "Giông tố" (Ảnh: News).

Khi làn sóng Hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) tràn vào Trung Quốc, Jang Nara nhanh chóng tiến quân mạnh mẽ sang thị trường Trung Quốc. Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào giúp cô bật lên. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim đình đám như: Công chúa bướng bỉnh, Thiết diện ca nữ, Tình yêu trong sáng…

Cô còn được ưu ái trở thành ngôi sao nước ngoài duy nhất được góp mặt trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2008. Năm 2009, do một phát ngôn không phù hợp tại một cuộc họp báo, Jang Nara bị tẩy chay tại Trung Quốc và buộc phải trở về Hàn Quốc gây dựng sự nghiệp.

Khi nhắc lại biến cố bị tẩy chay khỏi thị trường Trung Quốc, Jang Nara thổ lộ: "Hôm đó, tôi ghi hình về quá trình lập nghiệp tại Trung Quốc. Song, MC lại hiểu nhầm thành cha tôi vì cần tiền làm phim nên đưa tôi tới Trung Quốc, còn tôi đến đó chỉ vì tiền bạc. Thông tin này khiến câu chuyện bị đẩy đi xa".

Hiện, Jun Ji Hyun chưa lên tiếng về những thông tin trên. Nữ diễn viên xứ Hàn từng xuất thân là một người mẫu. Với chiều cao 1,73m cùng vóc dáng mảnh mai và gương mặt xinh đẹp, Ji Hyun từng được khán giả bình chọn vào danh sách 10 mỹ nhân Hàn Quốc đẹp nhất thế kỷ 21.

Jun Ji Hyun được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc nhiều năm qua (Ảnh: Naver).

Những năm qua, thu nhập của cô đến từ việc đóng phim, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu. Ngoài ra, cô còn là một nhà kinh doanh bất động sản.

Jun Ji Hyun kết hôn với doanh nhân Choi Joon Hyuk vào năm 2012. Cặp đôi đã có hai mặt con và là một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc.

Ji Hyun từng giải thích rằng, chồng cô vốn không phải là người làm việc trong làng giải trí nên cô muốn có một cuộc sống gia đình thật kín đáo. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ Hàn, chồng của Jeon Ji Hyun xuất thân từ một gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc.

Năm 2020, chồng của Ji Hyun được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc tập đoàn Alpha và trở thành CEO tập đoàn tài chính có vốn giá trị lên tới 290 triệu USD. Tài sản ước tính của Choi Joon Hyuk lên tới 33 triệu USD nhờ việc kinh doanh riêng.

Những năm qua, Jun Ji Hyun ít đóng phim và tập trung chăm sóc gia đình. Năm nay, cô bất ngờ trở lại đóng phim truyền hình và tham gia nhiều sự kiện thương mại khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo Naver, gia đình Ji Hyun gặp khó khăn về kinh tế khi chồng của cô được cho là thua lỗ 15 tỷ won (hơn 284 tỷ đồng). Do vậy, nữ diễn viên quyết định trở lại làm việc để hỗ trợ gia đình.