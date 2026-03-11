Theo truyền thông Mỹ, các nguyên đơn gồm Edward, Dominic, Aldo Cascio và em gái Marie-Nicole Porte. Trong đơn kiện dài 23 trang nộp lên tòa án liên bang Mỹ hồi tháng 2, họ gọi Jackson là “kẻ săn mồi trẻ em hàng loạt”, cáo buộc ông cho họ sử dụng rượu và ma túy trước khi thực hiện hành vi lạm dụng trong nhiều năm. Theo lời khai, các sự việc bắt đầu khi họ mới khoảng 7-8 tuổi.

Edward Cascio cho biết, mình bị Jackson lạm dụng trong nhiều chuyến đi quốc tế, bao gồm giai đoạn ca sĩ lưu diễn Dangerous World Tour. Các địa điểm được nêu gồm nhà riêng của Elizabeth Taylor tại Thụy Sĩ, nhà của Elton John tại Anh và trang trại Neverland Ranch ở bang California (Mỹ).

Michael Jackson và gia đình Cascio (Ảnh: News).

Marie-Nicole Porte cũng cáo buộc bị ngôi sao nổi tiếng tấn công tình dục trong nhiều chuyến đi trong và ngoài nước, bao gồm tại Neverland Ranch, New York, Las Vegas và Florida. Cô cho rằng Michael Jackson từng tìm cách lạm dụng mình tại Bahrain, nơi ông sinh sống giai đoạn 2005-2006.

Trong khi đó, Dominic Cascio nói rằng bản thân bị lạm dụng trong các chuyến lưu diễn HIStory World Tour, tại nhiều địa điểm như Pháp và Nam Phi.

Theo tạp chí People, gia đình Cascio quen Jackson từ năm 1984, khi cha họ - Frank Cascio Sr. - gặp ca sĩ tại một khách sạn ở New York (Mỹ). Sau đó hai gia đình trở nên thân thiết. Frank Cascio Jr., một thành viên trong gia đình, từng làm trợ lý thân cận của Jackson trong nhiều năm.

Điều đáng chú ý là những cáo buộc mới này trái ngược với lập trường trước đây của gia đình Cascio. Trong quá khứ, họ từng nhiều lần công khai bảo vệ Jackson trước các cáo buộc xâm hại trẻ em.

Michael Jackson đã qua đời từ năm 2009 nhưng vẫn vấn đề pháp lý liên quan tới ông vẫn diễn ra (Ảnh: People).

Sau khi Michael Jackson qua đời vào năm 2009, Frank Cascio Jr. còn xuất bản hồi ký vào năm 2011 để bảo vệ nam ca sĩ và phủ nhận các cáo buộc lạm dụng. Gia đình Cascio cũng từng được người hâm mộ Jackson viện dẫn như một bằng chứng cho rằng các cáo buộc trước đây là không có cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim tài liệu Leaving Neverland ra mắt vào năm 2019, họ cho biết bản thân từng bị thao túng, dụ dỗ và xâm hại.

Gia đình Cascio được cho là từng đạt một thỏa thuận dàn xếp bí mật với phía Jackson. Theo đó, họ nhận một khoản tiền để đổi lấy việc không khởi kiện công khai, đồng thời mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua trọng tài kín.

Tháng 2 vừa qua, phía di sản của Michael Jackson phản đối việc các thành viên gia đình Cascio tái khởi kiện, cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận đã ký. Đại diện pháp lý của cố nghệ sĩ khẳng định các cáo buộc là không có cơ sở và cho rằng gia đình Cascio đang cố tình tống tiền.

Michael Jackson và Frank Jr. khi còn nhỏ (Ảnh: X).

Luật sư của phía Jackson tuyên bố: “Đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế rằng phía nguyên đơn đã đưa ra yêu cầu mang tính tống tiền lên tới 213 triệu USD”.

Phản bác lại, luật sư của gia đình Cascio cho rằng các thân chủ của họ bị ép buộc ký thỏa thuận năm 2020. Theo lập luận của họ, một thỏa thuận dân sự không thể được sử dụng để che giấu hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời đề nghị tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu để vụ việc được xét xử công khai.

Tòa án hiện khuyến khích các bên tuân thủ thỏa thuận đã ký và tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài.

Trước đó, Michael Jackson từng bị xét xử vào năm 2005 liên quan đến cáo buộc lạm dụng một thiếu niên nhưng được bồi thẩm đoàn tuyên trắng án sau phiên tòa kéo dài 5 tháng.

Vụ kiện mới xuất hiện trong bối cảnh quỹ di sản của Jackson vẫn đang đối mặt với các tranh chấp pháp lý khác liên quan đến Wade Robson và James Safechuck - 2 nhân vật từng xuất hiện trong phim tài liệu Leaving Neverland.

Sự việc cũng diễn ra khi bộ phim tiểu sử Michael chuẩn bị ra mắt. Tác phẩm dự kiến công chiếu toàn cầu vào ngày 24/4.

Theo truyền thông Mỹ, nội bộ gia đình Jackson cũng xảy ra tranh cãi sau buổi chiếu riêng bộ phim tại Los Angeles (Mỹ) mới đây. Hơn 60 thành viên gia đình Jackson đã cùng tham dự sự kiện này.

Bộ phim tiểu sử "Michael" sắp ra mắt cũng khiến gia đình Michael Jackson chia rẽ (Ảnh: News).

Nữ ca sĩ Janet Jackson (em gái của Michael Jackson) được cho là đã bày tỏ sự không hài lòng với nhiều chi tiết trong phim và tranh luận với anh trai Jermaine Jackson.

Michael Jackson được xem là một trong những biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. “Ông vua nhạc pop” sở hữu 13 đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100, nhiều nhất trong số các nam nghệ sĩ, và là nghệ sĩ đầu tiên có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này trong 5 thập kỷ khác nhau.

Sự nghiệp của ông gắn liền với 15 giải Grammy, một giải Quả cầu vàng và 39 kỷ lục Guinness, trong đó có danh hiệu “Nghệ sĩ giải trí thành công nhất mọi thời đại”.

Năm 2009, Michael Jackson qua đời do sử dụng thuốc quá liều khi đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn cầu. Sau khi ông mất, toàn bộ tài sản được đặt dưới sự quản lý của di sản Michael Jackson - một thực thể pháp lý hoạt động độc lập theo di chúc.

Theo tạp chí Parade, đến năm 2025, giá trị tài sản của Michael Jackson ước tính khoảng 2 tỷ USD.