Vừa lưu diễn thành công tại Việt Nam, Jisoo công khai bạn trai

Thông qua công ty quản lý, Jisoo cho biết, cô và bạn trai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Hai người có những cảm xúc tốt đẹp dành cho nhau và hy vọng nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Công ty quản lý YG Entertainment bày tỏ mong muốn khán giả tôn trọng mối quan hệ này và chúc phúc cho cặp đôi. Công ty quản lý của Ahn Bo Hyun, FN Entertainment, cũng xác nhận thông tin hẹn hò của hai người: "Họ đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau".

Jisoo xác nhận đang hẹn hò với nam diễn viên Ahn Bo Hyun (Ảnh: News).

Một nguồn tin cho hay Jisoo và Ahn Bo Hyun đã tận hưởng những buổi hẹn hò ở nhà riêng từ tháng 5 năm ngoái. Do lịch trình bận rộn nên đôi tình nhân trẻ ít có thời gian dành cho nhau.

Jisoo đang bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink cùng nhóm Blackpink trong khi Ahn Bo Hyun vừa hoàn tất một dự án điện ảnh. Để có thời gian gặp gỡ, họ phải điều chỉnh lịch trình.

Ngay sau lời xác nhận của YG Entertainment, tờ Dispatch đã tung ra bằng chứng hò hẹn của Jisoo và Ahn Bo Hyun tại Yongsan (Hàn Quốc). Theo nguồn tin của Dispatch, cặp đôi gặp gỡ nhau liên tiếp trong thời gian qua.

Nam diễn viên chăm sóc Jisoo rất chu đáo. Một ngày sau khi Jisoo trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài, cả hai đã dành thời gian cùng nhau ở Yongsan.

Jisoo và bạn trai Ahn Bo Hyun bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái (Ảnh: Dispatch).

Theo một nguồn thân cận, Jisoo và bạn trai diễn viên có điểm chung là đam mê ca hát, diễn xuất và thời trang. "Hai người có rất nhiều điểm chung trong diễn xuất, ca hát và thậm chí thời trang. Họ vẫn đang tiếp tục mối quan hệ và rất quan tâm đến đối phương", người này cho hay.

Jisoo (SN 1995) gia nhập tập đoàn giải trí nổi tiếng xứ Hàn - YG Entertainment - vào năm 2011. Sau 5 năm làm thực tập sinh, Jisoo ra mắt cùng nhóm Blackpink vào năm 2016.

Cùng Blackpink, cô gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực ca hát và có sự nghiệp riêng khá ấn tượng. Nữ ca sĩ còn tham gia đóng phim và đảm nhiệm vai nữ chính trong phim truyền hình Snowdrop (2022), hợp tác tài tử Jung Hae In.

Người đẹp đắt show quảng cáo và đang là đại sứ toàn cầu của Dior.

Jisoo vừa có chuyến lưu diễn thành công tại Việt Nam, cuối tháng 7 (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ahn Bo Hyun (SN 1988) gia nhập làng giải trí Hàn với vai trò người mẫu và đang là gương mặt tên tuổi trên màn ảnh Hàn. Với lợi thế chiều cao 1,86m cùng hình thể nổi bật, Ahn Bo Hyun hoạt động như một người mẫu trong vòng 5 năm.

Sau đó, anh lấn sân diễn xuất vào năm 2014 với tác phẩm Golden Cross. Anh được yêu mến với những bộ phim như Hậu duệ mặt trời, See You At My 19th Life, Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon), Her Private Life, My Name...

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ahn Bo Hyun chính là khi anh vào vai Jang Geun Won trong bộ phim Tầng Lớp Itaewon vào năm 2020.

Ahn Bo Hyun đã giành được Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc dòng phim chiếu mạng cho các vai diễn trong Yumi's Cells và My Name tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN lần thứ 8 năm 2022.

Trước khi hẹn hò với Jisoo, Ahn Bo Hyun chưa từng công khai chuyện tình cảm và duy trì cuộc sống kín tiếng.

Ahn Bo Hyun bị bắt gặp tại khu vực nhà Jisoo (Ảnh: Dispatch).