Truyền thông và fan quốc tế nói gì về đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam?

Theo Nikkei Asia, sự xuất hiện của Blackpink kéo theo sức ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc trên khắp Việt Nam qua các lĩnh vực như giải trí, kinh tế, thời trang và cả bóng đá.

Tờ này cũng cho rằng mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng trở nên sâu rộng. Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn vào Việt Nam trong vòng 20 năm qua.

Hình ảnh Blackpink trong đêm diễn đầu tiên tại Sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Blackpink Nations).

Ông Choi Bundo - Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại khu vực miền Nam và miền Trung Việt Nam - nói với tờ Nikkei Asia: "Người Việt thích văn hóa Hàn như Kpop và phim truyền hình Hàn Quốc".

Được biết, văn hóa Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam từ thập niên 2000 qua các bộ phim truyền hình như Cảm xúc, Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Bản tình ca mùa đông...

Tiếp sau điện ảnh là sự ảnh hưởng của nhạc phim và nhạc trẻ Hàn Quốc với sự nở rộ của các nhóm nhạc Big Bang, Super Junior, TVXQ, hiện tại là BTS, Blackpink, Aespa...

4 thành viên của nhóm Blackpink có mặt tại Hà Nội vào đêm 28/7. Họ di chuyển từ sân bay Nội Bài về khách sạn và được chào đón bởi truyền thông, người hâm mộ trong suốt hành trình đến Việt Nam.

4 cô gái của nhóm nhạc xứ Hàn có 2 đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/7 và 30/7. Đây là hoạt động nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm bắt đầu từ tháng 10/2022.

Jisoo và Rosé đội nón lá trình diễn trong show diễn tối 29/7 tại Hà Nội (Ảnh: Blackpink Nations).

Trước khi tới Việt Nam, nhóm đã đi qua nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Australia, Pháp, Mỹ… Doanh thu từ tour diễn Born Pink của nhóm trên toàn cầu, trước thời điểm đặt chân tới Việt Nam, là hơn 163 triệu USD.

Trong đêm diễn 29/7, khoảng 30.000 người đã có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình để theo dõi những màn trình diễn của nhóm Blackpink trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Dù trước buổi diễn, trời mưa lớn nhưng khán giả vẫn có mặt từ rất sớm để vào sân tận mắt chứng kiến Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa trên sân khấu.

Blackpink đã mang đến loạt ca khúc đình đám như How You Like That, Lovesick Girls, Don't Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire... Ngoài phần diễn chung, các thành viên của nhóm cũng có màn solo đẹp mắt. Nếu như Jisoo chọn ca khúc Flowers thì Jennie "bốc lửa" với You and Me.

Điểm nhấn của đêm nhạc là màn biểu diễn ngẫu hứng của 4 cô gái nhóm Blackpink khi cover điệu nhảy See tình của Hoàng Thùy Linh trên sân khấu.

Jennie chia sẻ, cô biết See tình là một ca khúc nổi tiếng tại Việt Nam và khi biết nhóm tới Việt Nam, cô đã nghiên cứu và muốn dạy lại cho các thành viên để biểu diễn trước khán giả Việt.

Lisa và Rosé đáng yêu trên sân khấu Hà Nội, tối 29/7 (Ảnh: Blackpink Nations).

Hình ảnh nhóm Blackpink cover điệu nhảy See tình được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn người hâm mộ của nhóm. Ngoài ra, chiều lòng khán giả Việt, các thành viên của Blackpink còn xuất hiện với hình ảnh đội nón lá, giao lưu bằng tiếng Việt trên sân khấu.

Phóng viên Kyung Sook Park của tờ Goodmorningvietnam.co.kr cũng có bài viết đề cập tới sức hút của nhóm nhạc xứ Hàn với khán giả Việt Nam khi tiết lộ giá vé máy bay từ TPHCM tới Hà Nội xem nhóm biểu diễn là 360 USD (hơn 8,5 triệu đồng), khách sạn quanh khu vực diễn ra sự kiện cũng rơi vào tình trạng "cháy" phòng.

Tối nay 30/7, Blackpink sẽ có đêm diễn thứ hai tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trước khi rời Việt Nam.