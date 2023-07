Trong hai đêm diễn tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 29/7 và 30/7, Rosé đều xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh đội nón lá. Đặc biệt, trong phần khép lại chương trình ở đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội, mỹ nhân xứ Hàn còn đội nón lá để nhảy theo ca khúc Boombayah khiến khán giả có mặt tại sân khấu rất thích thú.

Cô cũng bày tỏ niềm đam mê với món phở Việt và khoe đã "húp tới giọt cuối cùng" bát phở được thưởng thức tại Hà Nội. Với vốn tiếng Việt khiêm tốn, Rosé vẫn chịu khó tương tác với khán giả Việt Nam, nói bằng tiếng Việt.

Rosé đăng ảnh cô đội nón lá tạo dáng trong phòng khách sạn ở Hà Nội trên tài khoản cá nhân có hơn 72 triệu khán giả theo dõi (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao của nhóm Blackpink có niềm đam mê đặc biệt với nón lá Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Loạt ảnh tạo dáng trong phòng khách sạn của Rosé đã có hơn 1,1 triệu người "thả tim" chỉ trong vòng 2 tiếng kể từ khi đăng tải (Ảnh: Instagram).

Trên trang cá nhân có hơn 72 triệu người đăng ký theo dõi, Rosé hé lộ hình ảnh của cô trong khách sạn tại Hà Nội nơi nhóm lưu trú từ đêm 28/7.

Đặc biệt, ngôi sao thế hệ 9X còn tạo dáng với nhiều phong cách khác nhau khi đội nón lá, món quà cô nhận được từ khán giả Việt Nam. Chỉ trong 2 tiếng kể từ khi đăng tải, loạt ảnh tạo dáng với nón lá của Rosé đã hút hơn 1,1 triệu lượt người "thả tim" và hơn 11.700 bình luận từ khán giả.

Rosé (SN 1997) có thời gian sinh sống tại Melbourne (Australia) trước khi về Hàn Quốc lập nghiệp. Năm 2012, cô thi đỗ trong buổi thử giọng của YG Entertainment tại Sydney (Australia) rồi về Hàn Quốc đào tạo.

Sau đó, cô ra mắt với tư cách thành viên nhóm Blackpink. Ngoài giọng ca đặc biệt, nhan sắc cuốn hút, Rosé còn nổi tiếng bởi khả năng chơi nhạc cụ, sáng tác nhạc. Rất nhiều lần, mỹ nhân 9X thể hiện khả năng tự đệm đàn để hát trên sân khấu.

Rosé là thành viên sở hữu chất giọng đặc biệt, khả năng chơi nhạc cụ tốt của nhóm Blackpink (Ảnh: YG).

Cùng loạt thành tích ấn tượng trong âm nhạc với nhóm, Rosé trở thành thần tượng của giới trẻ châu Á. Cô cũng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế.

Đêm 30/7, sau khi kết thúc đêm diễn thứ hai tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, 4 thành viên của nhóm Blackpink đã nhanh chóng ra sân bay Nội Bài để lên đường về nước. Sáng sớm 31/7 (giờ Hàn Quốc), 4 người đẹp đã có mặt tại Hàn Quốc.

Phóng viên của Hàn Quốc cũng có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo, Hàn Quốc, để ghi lại khoảnh khắc của các mỹ nhân xứ kim chi. Sau một chuyến bay và 2 đêm diễn "nhiệt" tại Hà Nội, các thành viên của nhóm Blackpink trông vẫn rất giàu sức sống, vui vẻ vẫy chào phóng viên.

Sáng sớm 31/7 (giờ Hàn Quốc), Rosé và các đồng nghiệp đã có mặt tại Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn tại Việt Nam (Ảnh: Newsen).

Từ trái sang: Rosé, Jennie, Jisoo trông khá tươi tỉnh tại sân bay (Ảnh: Newsen).

3 thành viên của nhóm Blackpink vẫy tay chào người hâm mộ và truyền thông (Ảnh: Newsen).

Jennie chào và thả tim gửi phóng viên có mặt tại sân bay đón họ (Ảnh: Newsen).

"Chị cả" Jisoo vẫn luôn giữ năng lượng tích cực và tươi tắn trước truyền thông (Ảnh: News).

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Hiện tại, Blackpink sở hữu 5 video ca nhạc có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang và được xem là biểu tượng thời trang mới của thế giới.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai của nhóm Blackpink, được bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn này dự kiến có 64 điểm đến trên toàn thế giới và hiện mang về cho công ty quản lý của nhóm khoản doanh thu hơn 163 triệu USD.

Trước khi đến Việt Nam, các thành viên của nhóm đã trình diễn tại Singapore, Thái Lan, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Indonesia, Malaysia… Được biết, hai đêm diễn tại Hà Nội vừa qua là hai đêm diễn của cuối cùng của nhóm Blackpink trong chuyến lưu diễn Born Pink tại khu vực châu Á.