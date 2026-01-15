Vũ Mạnh Cường làm MC lễ trao giải Cánh diều vàng 2025

Cánh diều vàng là giải thưởng tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong nền điện ảnh và truyền hình nước nhà. Sự kiện này không chỉ là một đêm trao giải mà còn là ngày hội lớn để tôn vinh những người làm phim, đạo diễn và diễn viên… tài năng trong năm.

Năm nay, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, người trong nghề kỳ vọng vào một lễ trao giải thành công rực rỡ không chỉ dành cho những giải thưởng được trao xứng đáng mà còn vào công tác tổ chức chuyên nghiệp và bài bản.

MC Vũ Mạnh Cường tại Liên hoan Phim Việt Nam 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MC Vũ Mạnh Cường - gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam - tiếp tục được giao trọng trách dẫn dắt lễ trao giải Cánh diều vàng 2025, diễn ra tối 15/1, tại Hà Nội.

Với nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt chương trình, Vũ Mạnh Cường không chỉ là một MC chuyên nghiệp, anh còn có sự hiểu biết sâu về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điều này giúp anh dễ dàng kết nối với khán giả.

Việc được mời dẫn dắt giải Cánh diều vàng đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Vũ Mạnh Cường, đồng thời cũng là một thử thách mới để anh thể hiện khả năng và nỗ lực của mình. Sự trở lại của Vũ Mạnh Cường trong vai trò này được kỳ vọng tiếp tục góp phần thành công cho giải thưởng điện ảnh.

Vũ Mạnh Cường (SN 1986) là nam MC, VJ, biên tập viên kiêm diễn viên. Anh nổi tiếng với vai trò MC tại nhiều chương trình truyền hình, cầu truyền hình trực tiếp trong nước và được gọi là “MC của các cuộc thi hoa hậu”, đồng thời là MC Việt Nam duy nhất của lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2019.

Năm 2025, sau khi ghi dấu ấn với vai trò dẫn dắt các sự kiện nghệ thuật quan trọng trong dịp 30/4 và Quốc khánh 2/9, Vũ Mạnh Cường tiếp tục trở lại với các chương trình lễ hội, talkshow, ca nhạc...

Có thể kể đến những chương trình mà anh đảm nhiệm thời gian qua như talkshow Nét Việt, podcast Antrich, các chương trình nghệ thuật Tình ca xuyên Việt, Thách thức giới hạn, Thay lời muốn nói, Mái ấm gia đình Việt, cùng vai trò dẫn dắt tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.