MC Vũ Mạnh Cường kể áp lực khi dẫn loạt chương trình lớn dịp đại lễ 2/9

Gần đây, MC Vũ Mạnh Cường xuất hiện trong nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn dắt lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa hôm 23/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, Vũ Mạnh Cường hé lộ sắp tới, anh sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra tối 1/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là sự kiện nghệ thuật do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, trong đó có NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Đen Vâu, SOOBIN Hoàng Sơn, Thùy Chi…

Trước đó, Vũ Mạnh Cường cũng được làm MC nhiều chương trình quan trọng của các bộ, ban, ngành, như lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa diễn ra sáng 23/8 ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngoài ra, nam MC còn được tin tưởng ở nhiều chương trình kỷ niệm, nghệ thuật chính luận tại nhiều địa phương trên cả nước dịp này như: Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Bình...

MC Vũ Mạnh Cường tại một sự kiện nghệ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân giải thưởng Người dẫn chương trình được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng lần thứ 29 cho biết, được làm MC trong nhiều sự kiện dịp đại lễ khiến anh vô cùng tự hào, xúc động.

"Tôi tự hào khi được chọn là người dẫn dắt, kết nối tại những chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Tinh thần yêu nước trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi tôi được đứng trên sân khấu. Tôi xúc động khi góp phần kết nối triệu triệu trái tim hướng về lịch sử dân tộc đầy yêu thương, tự hào", MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Nam MC cho biết thêm, thời gian qua, anh khá áp lực khi nhiều ngày thức trắng, di chuyển giữa các tỉnh thành để theo kịp tiến độ diễn ra của các chương trình. Sức khỏe của Vũ Mạnh Cường có phần ảnh hưởng vì mất ngủ, căng thẳng, song anh nỗ lực để hoàn thành tốt công việc.

"Thiếu ngủ và "say máy bay" nên tôi khá trăn trở rằng mình có gặp sơ suất tại các chương trình hay không. Vì một số yếu tố khách quan nên tôi cũng lo lắng về giọng nói của mình. Nếu giọng nói của tôi bị ảnh hưởng mong khán giả thông cảm", nam MC bộc bạch.

Trước đó tại dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, MC Vũ Mạnh Cường cũng đồng hành nhiều chương trình nghệ thuật chính luận như cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình, chương trình nghệ thuật Mùa xuân thống nhất, đại nhạc kịch Ký ức để lại...

Anh cũng là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của TPHCM được chọn tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm sáng 30/4.