Vụ cháu NSƯT Vũ Linh diễn chui vở cải lương kinh điển: Phạt đơn vị tổ chức

Tại họp báo chiều 9/4, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phản hồi về kết quả làm việc với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan - đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật Tự tình phương Nam 4.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Sở VH&TT xác lập hành vi vi phạm "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan.

Sở đã ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định, nhưng không công bố cụ thể mức phạt. Theo điều khoản trên trong nghị định, mức phạt là từ 10 đến 15 triệu đồng, dành cho cá nhân và mức phạt gấp đôi với tổ chức.

Nghệ sĩ Bùm Bum vào vai Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, chương trình Tự tình phương Nam 4 tổ chức ngày 8/3 tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TPHCM) gây tranh cãi đối với khán giả. Ở tiết mục Tiếng trống Mê Linh, nghệ sĩ Bùm Bum (tên thật là Võ Thùy Dung, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) đóng vai Trưng Trắc, song bị chê về giọng hát, tạo hình không phù hợp.

Khán giả cho rằng Bùm Bum "phá nát vở cải lương kinh điển", đồng thời đặt nghi vấn tiết mục này là "diễn chui".

Tại họp báo ngày 19/3, Sở VH&TT cho biết, chương trình Tự tình phương Nam 4 đã được cấp phép theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 5/3, sở có văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan. Hội đồng nghệ thuật của sở cũng đã có buổi thẩm định trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở VH&TT xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Theo đó, trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, không có tên trong danh sách đăng ký trước đó. Qua buổi làm việc, đại diện công ty nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được chấp thuận.