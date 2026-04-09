Vụ cháu NSƯT Vũ Linh diễn chui vở cải lương kinh điển: Phạt đơn vị tổ chức
(Dân trí) - Cơ quan chức năng cho biết đã xử phạt đơn vị tổ chức chương trình "Tự tình phương Nam 4", song không công bố cụ thể mức phạt.
Tại họp báo chiều 9/4, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phản hồi về kết quả làm việc với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan - đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật Tự tình phương Nam 4.
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Sở VH&TT xác lập hành vi vi phạm "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan.
Sở đã ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định, nhưng không công bố cụ thể mức phạt. Theo điều khoản trên trong nghị định, mức phạt là từ 10 đến 15 triệu đồng, dành cho cá nhân và mức phạt gấp đôi với tổ chức.
Trước đó, chương trình Tự tình phương Nam 4 tổ chức ngày 8/3 tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TPHCM) gây tranh cãi đối với khán giả. Ở tiết mục Tiếng trống Mê Linh, nghệ sĩ Bùm Bum (tên thật là Võ Thùy Dung, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) đóng vai Trưng Trắc, song bị chê về giọng hát, tạo hình không phù hợp.
Khán giả cho rằng Bùm Bum "phá nát vở cải lương kinh điển", đồng thời đặt nghi vấn tiết mục này là "diễn chui".
Tại họp báo ngày 19/3, Sở VH&TT cho biết, chương trình Tự tình phương Nam 4 đã được cấp phép theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 5/3, sở có văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan. Hội đồng nghệ thuật của sở cũng đã có buổi thẩm định trước khi chương trình diễn ra.
Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở VH&TT xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Theo đó, trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, không có tên trong danh sách đăng ký trước đó. Qua buổi làm việc, đại diện công ty nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được chấp thuận.
Sau vụ tranh cãi nói trên, ngày 25/3, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM ban hành văn bản số 3566/SVHTT-NT nhằm tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động nghệ thuật.
Sở VH&TT đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TPHCM nghiêm túc chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình tổ chức biểu diễn.
Đặc biệt, không được lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (hát nhép).
Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các chương trình phải thực hiện đúng nội dung, hình thức đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; xây dựng kịch bản chi tiết, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, trang phục, hình ảnh minh họa và các điều kiện kỹ thuật theo hồ sơ đăng ký.
Các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ nghiêm nội dung đã được phê duyệt, tổ chức phúc khảo đầy đủ, tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng nghệ thuật (nếu có), nhất là đối với các chương trình có nội dung lịch sử, truyền thống nhằm đảm bảo giá trị văn hóa phù hợp.
Sở VH&TT yêu cầu hoạt động quảng bá phải đúng với nội dung thực tế của chương trình, không phóng đại hoặc cung cấp thông tin sai lệch đến công chúng. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm phổ biến quy định pháp luật, quy tắc ứng xử đến nghệ sĩ, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm.
Ngoài ra, cá nhân tham gia trình diễn nghệ thuật cần trau dồi kỹ năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, văn hoá ứng xử, hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như trong cuộc sống để giữ vững hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đối với công chúng.