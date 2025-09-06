Vụ án Mr Pips được tái hiện trên phim truyền hình "Tường lửa Tràng An"

Vụ án Mr Pips được tái hiện trên phim truyền hình

Nhà báo Nguyễn Trung Sơn - Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội - chia sẻ về nội dung phim Tường lửa Tràng An: "Bộ phim này là đứa con tinh thần đầu tay của tôi. Từ trải nghiệm nhiều năm làm báo điều tra, báo tài chính, tôi tận mắt chứng kiến những gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà vì những kịch bản lừa đảo tinh vi, chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại.

Chính hiện thực nhức nhối ấy thôi thúc tôi cùng ê-kíp biên kịch viết nên bộ phim truyền hình dài 45 tập, như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến cộng đồng".

Ông Nguyễn Trung Sơn - Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội (bên phải ảnh) và NSƯT Hoàng Hải (bên trái ảnh) trong buổi ra mắt dự án phim "Tường lửa Tràng An" ngày 6/9 (Ảnh: Văn Tuyến).

Ông Sơn nói rằng, bộ phim sẽ tái hiện sự mưu trí, quả cảm của lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Công an Hà Nội, trong những chuyên án công nghệ cao chấn động, nổi bật là vụ Mr. Pips với tang vật gần hơn 5.000 tỷ đồng.

Vụ án Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam) là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Lợi dụng mạng xã hội, Mr Pips xây dựng hình ảnh "chuyên gia" tài chính, dụ dỗ hàng nghìn người đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo do chính hắn lập ra.

Các nạn nhân ban đầu được cho rút tiền để tạo niềm tin, sau đó bị thao túng để nạp thêm, dẫn đến mất trắng toàn bộ tài sản. Vụ án là lời cảnh báo về rủi ro của các hình thức đầu tư siêu lợi nhuận trên mạng.

Theo biên kịch Vũ Liêm, kịch bản phim Tường lửa Tràng An được chắt lọc từ chuyện đời thật, đẩy thêm cao trào bằng những tình huống đậm chất điện ảnh. Qua đây, bộ phim phơi bày thủ đoạn tinh vi của giới tội phạm công nghệ cao, từ lừa đảo đầu tư, rửa tiền đến thao túng hệ thống.

Biên kịch Vũ Liêm khẳng định rằng kịch bản phim sẽ rất khó đoán. "Người có vẻ tốt có thể là người xấu, người ban đầu tốt có thể sau này sẽ xấu và ngược lại", anh Liêm bày tỏ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết sẽ có một số chiến sĩ công an tham gia bộ phim "Tường lửa Tràng An" (Ảnh: Văn Tuyến).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - dành nhiều lời cổ vũ cho đoàn phim Tường lửa Tràng An.

Ông Quyền cho biết, lực lượng công an thành phố sẵn sàng song hành với các nhà sản xuất, đạo diễn trong quá trình sản xuất phim trong việc cố vấn các tình huống mang tính nghiệp vụ cao, đồng thời cử các đại diện tham gia một số vai diễn trong phim để hình ảnh, câu chuyện trở nên sinh động, thực tế.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ: “Chúng tôi mong các thước phim được tạo ra bởi ê-kíp tâm huyết và các diễn viên kinh nghiệm".

Dàn diễn viên thu hút sự quan tâm của công chúng

Được biết, bộ phim này có sự tham gia của các diễn viên nổi danh như: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Liên Tít (Hồng Liên)..., và cả các diễn viên lần đầu đóng phim như: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh...

Diễn viên Liên Tít sẽ tham gia dự án phim "Tường lửa Tràng An" nhưng cô chưa tiết lộ vai diễn của mình (Ảnh" Văn Tuyến).

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt dự án phim ngày 6/9, diễn viên Liên Tít cảm thấy vô cùng mong đợi. Cô cho rằng, bộ phim có ý nghĩa rất lớn khi mang tới cho người dân sự cảnh giác đối với tội phạm trên không gian mạng, đồng thời cho thấy những sự hy sinh, chiến đấu thầm lặng của các chiến sĩ công an.

NSƯT Hoàng Hải cho biết, khi nhận lời đóng Tường lửa Tràng An, ông nhớ về kỷ niệm lần đầu vào vai công an trong series Cảnh sát hình sự cách đây 20 năm. Ngay sau lần đầu đọc kịch bản, ông đã cảm thấy xúc động và lập tức nhận vai chính, một vị đại tá trong cuộc đấu trí với tội phạm mạng.

Hoàng Hải chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng khắc họa đời sống, sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí công an. Tôi cũng mong chờ sự hỗ trợ của các đồng chí trong lực lượng Công an TP Hà Nội để tôi và các bạn diễn tạo nên những thước phim chính xác, hấp dẫn”.

Hoa hậu Trúc Linh (bên trái), Á hậu Châu Anh (bên phải) xác nhận sẽ tham gia phim. Thiếu tá vào vai "girl phố" náo loạn phố đi bộ Hồ Gươm Lê Thị Mai Ly cũng cho biết sẽ sẵn sàng nhận vai nếu được giao nhiệm vụ (Ảnh: Văn Tuyến).

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh đều nhận lời tham gia dự án phim này. Đây là lần đầu tiên 2 người đẹp đóng phim. Mặc dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng cả Trúc Linh và Châu Anh đều háo hức được tham gia.

Hà Trúc Linh không ngần ngại tuyên bố rằng cô muốn đóng cả vai phản diện nếu được ê-kíp làm phim tin tưởng. Cô cho rằng, dù có thể nhận phải phản ứng tiêu cực từ khán giả, nhưng nếu được đóng vai phản diện thì cô sẽ có cơ hội quý báu để học hỏi.

"Nếu tôi được vào vai phản diện, tôi sẽ có cơ hội học hỏi, thấu hiểu tâm lý tội phạm. Điều đó sẽ giúp tôi nhận biết và phòng tránh những thủ đoạn thao túng tinh vi của tội phạm", Hoa hậu chia sẻ.

Phim do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, dự kiến dài 40-45 tập, sẽ phát sóng vào đầu tháng 10.