Vợ Huỳnh Anh nói về tin gia đình phá sản, phải mưu sinh từng ngày

Vợ diễn viên Huỳnh Anh chia sẻ, cô chịu nhiều phiền toái khi sử dụng mạng xã hội và trở thành đề tài để nhiều người bình phẩm về ngoại hình.

Trong một thời gian dài, Bạch Lan Phương vướng tin đồn "gia đình phá sản nên phải bán hàng online". Tuy nhiên, cô vẫn phải thường xuyên xuất hiện trên mạng để giúp cho việc kinh doanh spa, bán mỹ phẩm và làm MC của mình được lan tỏa hơn.

Bạch Lan Phương nói, nếu bản thân có điều gì chưa chuẩn mực, cô sẵn sàng nhận lỗi và sửa đổi. Tuy nhiên, với những nhận xét liên quan đến ngoại hình, nữ MC cho rằng đó là chuyện cá nhân nên cô sẽ không tranh cãi với khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, MC Bạch Lan Phương cho biết, hằng ngày cô nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Nữ MC chưa bao giờ lường trước rằng mình phải trải qua áp lực và lời lẽ công kích nhiều đến vậy.

"Họ nói nhiều lắm, về ngoại hình, công việc, hôn nhân của tôi. Cuộc sống của tôi trước đó vốn dĩ màu hồng, vui vẻ và không có điều tiếng gì. Nhưng kể từ khi yêu rồi gắn bó với Huỳnh Anh, bất kỳ hành động hay lời nói nào của tôi cũng bị đem ra mổ xẻ, phán xét.

Dù làm trong ngành nghệ thuật, giải trí, có tâm lý vững vàng, đôi khi tôi cũng bị sốc. Trước đó, tôi vốn rất tự tin vào bản thân, nhưng những áp lực vô hình ấy đôi khi khiến tôi hoang mang", Bạch Lan Phương nói.

Nữ MC chia sẻ thêm, có những lúc bị nói quá nhiều, cô đã tự vấn bản thân xem có thực sự như người ta đang nói hay không. Sau một thời gian nhìn nhận lại, cô khẳng định mình không như những gì dư luận thêu dệt.

Như gần đây, cô chỉ viết trạng thái bông đùa trên trang cá nhân, một số trang tin vẫn lấy lại, truyền đạt thông tin sai lệch.

Nữ MC nói rằng, cô chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân vì đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Cô từng có một cuộc tình đẹp và khi hết duyên thì dừng lại. Chưa bao giờ Bạch Lan Phương coi đó là điểm yếu của mình.

"Thực ra, ban đầu tôi không muốn tiến tới Huỳnh Anh vì thấy anh ấy đào hoa chứ không phải bởi tôi tự ti. Trong mối quan hệ này, tôi chỉ cần Huỳnh Anh yêu và tôn trọng tôi cùng những người thân của tôi là đủ.

Anh không cần phải có trách nhiệm trong việc cấp dưỡng hay dạy dỗ con gái tôi, bởi đó là việc của tôi và bố bé. Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và con gái tôi rất tốt đẹp. Hai chú cháu rất hợp nhau ở khoản chơi điện tử, đọc truyện tranh. Đôi khi, họ nói chuyện gì với nhau mà tôi cũng không hiểu được", Bạch Lan Phương kể lại.

Cô cũng hy vọng, khán giả sẽ có cái nhìn khách quan hơn để người trong cuộc không bị tổn thương bởi những thông tin sai lệch.

