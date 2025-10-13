Mới đây, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tuyên dương 10 "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2025. Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải và vợ Dương Thị Thùy Phương, cùng một số gia đình nổi tiếng khác đã được vinh danh.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải được tuyên dương "Gia đình trẻ hạnh phúc" (Ảnh: Lâm Hải).

Quế Ngọc Hải (SN 1993) từng cho biết, anh say đắm nhan sắc xinh đẹp của Thùy Phương (SN 1995) ngay từ lần gặp. Dù tỏ tình bị từ chối, cầu thủ Nghệ An vẫn kiên trì theo đuổi Thùy Phương. Sau gần 2 năm, cảm nhận được tình cảm chân thành của Quế Ngọc Hải, người đẹp đã nhận lời làm bạn gái anh.

Ngọc Hải và vợ kết hôn vào tháng 1/2018. Gia đình cầu thủ đang sinh sống tại Nghệ An. Cặp đôi đã sinh 3 người con (7 tuổi, 3 tuổi và chưa tròn 1 tuổi).

Hiện tại, Quế Ngọc Hải là cầu thủ bóng đá Câu lạc bộ (CLB) Đông Á Thanh Hóa. Năm 2017, anh đã vô địch Cup Quốc gia cùng CLB Sông Lam Nghệ An được nhận bằng khen của tỉnh Nghệ An. Năm 2018, anh vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, được nhận Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2020, anh vô địch V-League cùng CLB Thể Công Viettel, được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng và giải thưởng Quả bóng đồng Việt Nam 2020...

Trong khi vợ anh, Dương Thị Thùy Phương từng giành danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Vinh và là gương mặt khá nổi tiếng tại Nghệ An. Hiện tại, Thùy Phương làm công việc tự do.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải, Dương Thị Thùy Phương ôm nhau trong buổi lễ tuyên dương "Gia đình trẻ hạnh phúc" (Ảnh: Lâm Hải).

Lễ tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 có chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - cho biết, chương trình được triển khai nhằm lan tỏa thông điệp về xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, giúp thanh niên nhận thức đúng đắn về giá trị gia đình truyền thống Việt Nam.

Anh Quy nhấn mạnh: “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn mỗi bạn trẻ tự ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng. Đồng thời, mong muốn các bạn trẻ khi kết hôn nhận thức rõ giá trị của một gia đình hạnh phúc để từ đó xây dựng một đất nước phồn vinh và hạnh phúc”.

Gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường - Đỗ Hương Giang và gia đình Lâm A Hà - Vàng Thị Thông được tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc” (Ảnh: Lâm Hải).

Trong số 10 tổ ấm được tuyên dương năm nay, nổi bật có gia đình cầu thủ bóng đá Quế Ngọc Hải - Dương Thị Thùy Phương, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường - Đỗ Hương Giang (được biết đến qua các chương trình Việc tử tế, Cặp lá yêu thương), cùng gia đình Lâm A Hà - Vàng Thị Thông xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha.

Tại chương trình, cùng với các gia đình khác, vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải đã có khoảnh khắc trao tặng nhau những món quà đặc biệt, thể hiện tình yêu và sự sẻ chia, đồng lòng.

Đây cũng là điểm chung của 10 gia đình trẻ tiêu biểu, dù có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều xây dựng gia đình trên nền tảng tin tưởng, tôn trọng, yêu thương, bình đẳng và sẻ chia.

Các gia đình được tặng trang sức. Quế Ngọc Hải ngay lập tức đeo vòng cổ cho vợ (Ảnh: Lâm Hải).

Các gia đình được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, biên tập viên, vận động viên thể dục thể thao... tích cực tham gia công tác xã hội và nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại lễ tuyên dương, 10 gia đình trẻ tiêu biểu đã nhận được Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và trang sức của nhà tài trợ.

Lễ tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 thuộc chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).