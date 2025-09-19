Lễ cưới Hồ Quang Hiếu: Vợ kém 17 tuổi xúc động rơi nước mắt

Tối 19/9, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như tổ chức lễ cưới tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở TPHCM. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng với khoảng 80 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của cả hai.

Không gian cưới được trang trí như khu vườn tình yêu, lấy tông hồng làm chủ đạo, phủ đầy hoa tươi tạo cảm giác lãng mạn. Cô dâu diện đầm cưới đuôi cá ren trắng, voan dài đồng điệu. Chú rể chọn vest trắng, sánh đôi cùng vợ.

Hồ Quang Hiếu và cô dâu Tuệ Như (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

17h30, buổi lễ chính thức diễn ra trong không gian ngoài trời. MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Khi Hồ Quang Hiếu bước lên sân khấu chào đón cô dâu Tuệ Như, MC gợi nhắc cơ duyên gặp gỡ của cặp đôi. Từ lần quen biết trong một buổi tiệc bạn bè, Hồ Quang Hiếu chủ động đưa Tuệ Như về nhà, để rồi sau đó cả hai gắn bó và trở thành vợ chồng.

Hồ Quang Hiếu hôn bà xã Tuệ Như trong lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên sân khấu, Hồ Quang Hiếu xúc động nói: "Anh muốn cảm ơn vợ - Tuệ Như. Khi gặp em, anh mới thật sự cảm nhận được gia đình là như thế nào, có một người vợ để yêu thương, một mái ấm để trở về và một lý do để anh nỗ lực mỗi ngày...

Anh mong cuộc sống của hai vợ chồng mình sẽ đơn giản thôi, mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện bản thân, cùng nhau tốt hơn một chút, chứng kiến Hin (con trai Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như - PV) lớn khôn và quan trọng nhất là hai ta gắn bó đến tận khi răng long đầu bạc".

Tuệ Như bật khóc trước lời chia sẻ của bạn đời. Cô cũng nghẹn ngào bày tỏ: "Em cảm ơn anh, người đàn ông đã cho em cảm giác bình yên, đủ đầy và nhiều tiếng cười...

Em tin hạnh phúc không phải là điều hoàn hảo, mà là hành trình mà hai vợ chồng mình cùng nhau vun đắp để mỗi ngày Hin lớn khôn, bố mẹ cũng lớn lên cùng con. Chúng ta nắm tay nhau đi đến cuối con đường".

Khoảnh khắc đặc biệt của buổi lễ là khi bé Hin - con trai 8 tháng tuổi của cặp đôi - cùng bà ngoại và bà nội mang nhẫn cưới lên sân khấu. Sau nghi thức trao nhẫn, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của quan khách.

Con trai của cặp đôi được bế lên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong danh sách khách mời của lễ cưới có nhiều nghệ sĩ quen thuộc như MC Thanh Bạch, Lý Nhã Kỳ, Nhật Kim Anh, Quốc Trường, Quách Tuấn Du, Đinh Kiến Phong, Phạm Trưởng...

Vào sáng cùng ngày, lễ tân hôn của cặp đôi diễn ra tại tư gia ở TPHCM trong không khí ấm áp. Cô dâu và chú rể diện áo dài trắng đồng điệu, nhận lời chúc phúc từ gia đình hai bên.