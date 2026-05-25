Hứa Vĩ Văn: "Giờ tôi thoải mái chọn kịch bản mà không chịu áp lực kinh tế"

Gây sốt với vai nhà tình báo

Gần đây, phim truyền hình Tận hiến thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều khán giả. Tác phẩm lấy bối cảnh giai đoạn 1957-1977 nhiều biến động của khu vực Đông Dương, xoay quanh Nguyễn Thành (bí danh P1) - một cán bộ tình báo được Bộ Công an giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào, chấp nhận đánh đổi sự an toàn của bản thân và gia đình để thực thi sứ mệnh với Tổ quốc.

Đảm nhận vai chính Nguyễn Thành là diễn viên Hứa Vĩ Văn. Anh khắc họa thành công hình ảnh nhà tình báo có vẻ ngoài bí ẩn, ánh mắt nhiều suy tư, nội tâm phức tạp.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hứa Vĩ Văn bày tỏ sự tự hào khi được đóng vai chính Tận hiến. Vốn yêu thích môn lịch sử và thường xuyên theo dõi các tác phẩm cùng thể loại, Hứa Vĩ Văn dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về đề tài tình báo từ trước khi biết đến dự án của đạo diễn Trần Ka My.

Những ngày quay phim ở biên giới Việt - Lào (khu vực Thanh Hóa) là hành trình gian nan. Cả đoàn phải vào rừng sâu với địa hình hiểm trở, thời tiết mùa hè nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, đây không phải điều quá khó khăn với Hứa Vĩ Văn vì anh từng có kinh nghiệm đóng phim hành động, cũng như quá trình rèn thể lực trong Mưa đỏ trước đó.

"Điều khó nhất là mình phải hiểu được tính cách, sự quyết liệt của một nhà tình báo, đưa chân dung nhân vật một cách sống động trên màn ảnh", Hứa Vĩ Văn cho hay.

Hứa Vĩ Văn đang gây chú ý khi đóng chính phim truyền hình "Tận hiến" (Ảnh: NVCC).

Trước khi bấm máy, Hứa Vĩ Văn được nghiên cứu hồ sơ mật liên quan đến nguyên mẫu nhân vật Nguyễn Thành, đồng thời dành thời gian gặp gỡ gia đình và người thân để hiểu hơn về cuộc đời của nhân vật ngoài đời thực. Với anh, những câu chuyện đời thường là thông tin quý giá, mang lại góc nhìn đặc biệt về con người, tính cách cũng như những hy sinh mà một chiến sĩ tình báo đã trải qua.

Từ chất liệu về đời thực của nhân vật, Hứa Vĩ Văn cố gắng kết nối, hình dung đầy đủ nhất về chân dung nhà tình báo P1. Từng cách thể hiện suy nghĩ, tâm lý, những cuộc đấu trí của Nguyễn Thành đều được Hứa Vĩ Văn biến hóa sinh động.

Một cảnh hậu trường của Hứa Vĩ Văn bên bạn diễn Tạ Phương Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi trăn trở, ám ảnh về những mất mát, hy sinh của người làm ngành tình báo. Nhân vật nguyên mẫu của Nguyễn Thành là Thượng tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc. Trong phim, tình tiết về cuộc đời ông đã được tiết chế đi rất nhiều. Nếu xây dựng đúng hoàn toàn, có lẽ không ai chịu nổi những đau đớn mà ông phải đối mặt. Nó không chỉ là nỗi đau về tinh thần, mà còn là những giằng xé nội tâm.

Điều khó nhất là làm sao để khán giả thấy được trong một con người như ông lại tồn tại cùng lúc nhiều tính cách khác nhau. Ông cũng là một trong những nhà tình báo vượt qua máy phát hiện nói dối. Sự mạnh mẽ đó không nằm ở vẻ bề ngoài, cũng không chỉ ở tư tưởng hay hành động, mà là sự mạnh mẽ trong chính tâm hồn của thượng tá. Chính điều đó trở thành chìa khóa để tôi xây dựng chiều sâu nội tâm và hành xử của nhân vật trong phim", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả, trong đó có hậu duệ của Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, bày tỏ sự xúc động và dành lời khen cho diễn xuất của diễn viên Hứa Vĩ Văn. Một người chắt ngoại của AHLLVTND Nguyễn Thiệu Giốc nhắn gửi diễn viên: "Cảm ơn anh đã tái hiện hình ảnh của cố trên phim. Đây là một vai diễn rất tuyệt vời. Gia đình rất tự hào khi cuộc đời và sự nghiệp của cố được khắc họa trong một bộ phim ý nghĩa".

Từ trước khi phim Tận hiến lên sóng, các thành viên trong gia đình Thượng tá Thiệu Giốc cũng liên tục chia sẻ thông tin về tác phẩm, bày tỏ sự mong chờ được “gặp lại” hình ảnh Thượng tá qua từng thước phim.

Đóng phim không áp lực kinh tế

Sau thành công của Mưa đỏ, việc Hứa Vĩ Văn tham gia Tận hiến được xem là bước đi khẳng định màu sắc riêng của nam diễn viên trong giai đoạn "đạt độ chín" sự nghiệp. Anh mạnh dạn rời vùng an toàn của phim thương mại để dấn thân với những tác phẩm đề cao tinh thần dân tộc, giá trị lịch sử

"Tôi có khoảng 2 năm không đóng phim, từ sau Đất rừng phương Nam. Thời gian đó, tôi từ chối nhiều lời mời đóng phim thương mại để suy nghĩ về hướng đi khác, chờ đợi một vai diễn phù hợp và có giá trị với bản thân.

Tôi giữ niềm tin vào sự chăm chỉ và kỹ năng của chính mình. Nếu không đủ thực lực, không chuẩn bị sẵn sàng, khi những dự án như Mưa đỏ xuất hiện, tôi cũng sẽ không thể làm được", Hứa Vĩ Văn nói.

Hơn một năm qua, Hứa Vĩ Văn định hình màu sắc riêng với những tác phẩm khai thác đề tài lịch sử (Ảnh: NVCC).

Sau hành trình nhiều năm đóng phim, "nam thần màn ảnh Việt" giờ đây thoải mái chọn lựa kịch bản mà không chịu áp lực kinh tế.

"Tôi làm nghề đủ lâu để tích lũy thu nhập, vị trí cho mình. Hiện tại cuộc sống tôi ổn định hơn, tôi muốn chọn những dự án có giá trị. Tất nhiên ai cũng cần sống được bằng nghề, để chăm lo cho gia đình. Nhưng dù thế nào mình vẫn phải có lý tưởng và biết mình đang làm gì", Hứa Vĩ Văn nói.

Nam diễn viên 7X nhấn mạnh, những tín hiệu đáng mừng của dòng phim lịch sử thời gian qua sẽ góp phần nâng vị thế của dòng phim chính luận trong thị trường màn ảnh Việt. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, đây không phải thể loại mà ai cũng có thể dễ dàng theo đuổi.

Theo Hứa Vĩ Văn, đóng phim lịch sử không đơn giản là học cầm vũ khí, mà còn phải trải qua quá trình huấn luyện thực tế, tập thể lực, sinh hoạt trong môi trường kỷ luật. Người diễn viên cũng phải hiểu về lý tưởng, hiểu bối cảnh phim để khắc họa đúng hơi thở thời đại.

"Điều quan trọng là mình có thật sự hiểu được tinh thần, lý tưởng của những người chiến sĩ hay không. Có hiểu những con người ấy chiến đấu vì điều gì không? Có hiểu vì sao ông cha ta hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc?

Đó cũng là điều khó nhất đối với tôi khi bước chân vào dòng phim này. Làm sao để thấm được hơi thở của thời đại trong phim chiến tranh, lịch sử. Thực tế là vẫn có nhiều diễn viên trẻ hiện nay cảm thấy xa lạ với những câu chuyện, cách sống của thời đại xưa. Diễn viên muốn khán giả tin thì phải thật sự trải nghiệm và diễn ra được cái hơi thở đó, nếu không, chẳng khác gì một người nước ngoài học nấu phở", anh nói.

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự ủng hộ với các dự án khai thác đề tài chính luận, bởi theo anh, lịch sử Việt Nam còn rất nhiều câu chuyện hay chưa được kể trên màn ảnh. "Không phải làm nhiều phim lịch sử là khán giả sẽ ngán, quan trọng là phim có hay và được làm tử tế hay không", anh chia sẻ.

Độc thân ở tuổi 47

Nhìn lại những thăng trầm, nam diễn viên biết ơn thử thách, vấp ngã đã tạo nên giá trị chính anh ngày hôm nay.

"Thực sự có những giai đoạn không ai mời tôi đóng phim. Tôi tự hỏi liệu mình có vô dụng không, trong khi rõ ràng mình có khả năng. Nhưng rồi tôi hiểu ra không phải lúc nào mình cũng ở đỉnh cao, không phải lúc nào cũng thăng hoa.

Sự thăng hoa trong nghề cũng cần sự đón nhận từ khán giả. Nếu khán giả không thích, không công nhận thì dù mình nghĩ mình thăng hoa đến đâu cũng vô nghĩa. Nên đối diện với khó khăn, chỉ có cách tiếp tục tích lũy vốn sống, vốn nghề. Nếu bên trong mình đủ đầy, ở đâu người ta cũng sẽ nhìn thấy mình", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Nhan sắc trẻ trung của Hứa Vĩ Văn tuổi 47 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuộc sống riêng của Hứa Vĩ Văn cũng trải qua nhiều biến cố chuyện gia đình. Trải qua những mất mát, Hứa Vĩ Văn cho biết bản thân đã học cách đối diện với cô đơn, chia ly, cảm xúc đau buồn thay vì né tránh. Theo anh, con người không thể chỉ sống trong những cảm xúc tích cực hay luôn mong chờ hạnh phúc. Anh cho rằng cũng giống như một bài hát cần có quãng trầm và quãng cao, cuộc sống mỗi người đều phải trải qua mất mát, ly biệt và những giai đoạn "chạm đáy" để trưởng thành hơn.

"Mình phải làm bạn với cô đơn, làm bạn với thất bại, làm bạn với nỗi buồn và trò chuyện với chúng. Nếu không đón nhận chúng, mình sẽ không bao giờ biết được niềm vui đích thực nằm ở đâu", Hứa Vĩ Văn bày tỏ.

Nam diễn viên thoải mái với cuộc sống độc thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 47, Hứa Vĩ Văn tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên và dành trọn tâm huyết cho công việc và chăm sóc gia đình. Với anh, sự quan tâm dành cho những điều xung quanh cũng là một cách để nuôi dưỡng cảm xúc và giữ sự cân bằng tinh thần.

Khi nhắc đến tình yêu, Hứa Vĩ Văn cho rằng con người không nên đặt hạnh phúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Theo anh, mỗi người cần biết tự tạo niềm vui và sự đủ đầy cho bản thân trước khi mong chờ điều đó từ một mối quan hệ. Anh cũng có nhiều nơi để trao gửi tình yêu, tìm cảm hứng từ gia đình, cây cối, động vật, những người xung quanh.

"Quan trọng là bạn có hạnh phúc hay không, chứ không phải bạn độc thân hay không. Cuộc đời này cái gì đến sẽ đến. Nếu ai đó quan tâm và chia sẻ được với mình thì đó là cái duyên, còn nếu không đủ duyên thì xem như là số phận.

Phải chứng kiến những người mình yêu thương nhất mất đi thì mới thấm thía nỗi đau biệt ly, mới thấy đâu chỉ có tình yêu đôi lứa là quan trọng. Tôi luôn tự hỏi mình đã mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh chưa? Hôm nay người thân có vui không? Nếu chỉ suy nghĩ làm sao có người yêu thì mình mới hạnh phúc, điều đó ích kỷ lắm", anh nói.