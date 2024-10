Á hậu 2 người Myanmar gỡ vương miện, bỏ về sau đêm chung kết

Tối 25/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với chiến thắng thuộc về người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta. Á hậu 2 là người đẹp Myanmar - Thae Su Nyein và Á hậu 1 được trao cho đại diện Philippines.

Thae Su Nyein là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: Missosology).

Trong đó, danh hiệu Á hậu 2 của người đẹp Thae Su Nyein được xem là bất ngờ tại cuộc thi năm nay. Trước chung kết, nhiều chuyên trang dự đoán, mỹ nhân Myanmar có thể giành ngôi vị Á hậu 1 và là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.

Bản thân Thae Su Nyein cũng có một chút hụt hẫng khi giành giải Á hậu 2. Đứng trên sân khấu nhận giải, Thae Su Nyein trông khá buồn. Trong một số khoảnh khắc sau đêm trao giải, người đẹp 17 tuổi bị bắt gặp khóc và gương mặt kém vui.

Khi Thae Su Nyein được phóng viên tiếp xúc sau chung kết, một sự cố đã xảy ra. Giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar đã giật vương miện khỏi đầu Thae Su Nyein.

Ê-kíp của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar cũng nhanh chóng đưa đại diện của họ rời khỏi khán phòng. Thời điểm này, Thae Su Nyein khóc nức nở.

Giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar tuyên bố chia tay với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình (Ảnh: chụp màn hình).

Đoạn video giật vương miện được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Ở một đoạn video khác, Thae Su Nyein được trông thấy buồn bã, thất thần khi bước đi cùng ê-kíp.

Trên trang cá nhân, Giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar có dòng trạng thái gây tranh cãi, tuyên bố "nghỉ chơi" với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.

Trước đó, Thae Su Nyein cũng gây chú ý khi khóc sau phần thể hiện tại đêm thi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Nhiều khán giả cho rằng, Thae Su Nyein uất ức vì không được mang bản thiết kế gốc lên sân khấu.

Tuy nhiên, trả lời truyền thông, người đẹp 17 tuổi cho biết, cô khóc vì quá nhập tâm vào nhân vật. Thae Su Nyein cũng thừa nhận, cô và ê-kíp có chút thất vọng khi không thể đưa toàn bộ ý tưởng của mình lên sân khấu vì lo ảnh hưởng tới thiết kế sân khấu, hệ thống đèn LED...

Thae Su Nyein là đại diện của Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024. Cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Myanmar khi mới 16 tuổi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay. Người đẹp 17 tuổi được xem là gương mặt nổi bật, sáng giá của khu vực Đông Nam Á trong mùa giải năm nay.

Á hậu 2 của Hoa hậu Hòa bình 2024 gỡ vương miện, bỏ về sau đêm chung kết (Video: Missosology).

Thae Su Nyein sở hữu chiều cao 1,75m, gương mặt đẹp như búp bê, dáng vóc cân đối, khả năng trình diễn tốt và phong thái tự tin. Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh cũng là một lợi thế của mỹ nhân Myanmar.

Trước chung kết, người đẹp nằm trong top 3 bình chọn Miss Popular Vote, top 2 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia), top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn, top 10 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất.

Trong đêm chung kết, mỹ nhân Myanmar còn nhận thêm 2 giải thưởng phụ.

Thành tích tốt nhất của đại diện Myanmar tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình là danh hiệu Á hậu 1 vào mùa giải năm 2023, tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình nằm trong 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế nổi tiếng nhất hiện nay. Cuộc thi năm nào cũng gây ồn ào về khâu tổ chức, tranh cãi về giải thưởng…

Thae Su Nyein trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGM).