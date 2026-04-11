Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của “búp bê Thái Lan” Lisa gây sốt

Bad Angel là dự án đánh dấu sự hợp tác giữa Lisa và DJ Anyma, được ra mắt trong tháng 4. Dự án ghi nhận sự kết hợp giữa âm nhạc điện tử với nghệ thuật thị giác 3D và các yếu tố khoa học viễn tưởng. Đây cũng là hướng đi quen thuộc của DJ Anyma, người vốn được biết đến với việc biến các buổi biểu diễn thành trải nghiệm đa phương tiện.

Trong video, Lisa xuất hiện với tạo hình khác biệt, mang tính giả tưởng. Những hình ảnh đầu tiên nhanh chóng lan truyền, tạo hiệu ứng trên các nền tảng.

Lisa khoe tỷ lệ cơ thể hoàn hảo trong MV mới (Ảnh: Naver).

Diện bộ đồ ôm sát, Lisa khiến người xem khó rời mắt với vóc dáng chuẩn chỉnh, vừa gợi cảm vừa toát lên sự khỏe khoắn. Cơ thể săn chắc, gọn gàng nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại của cô nhận được nhiều lời khen.

Đặc biệt, phần hông và đùi cân đối tạo nên tỷ lệ cuốn hút, kết hợp với làn da ngăm khỏe khoắn. Tâm điểm là đôi chân dài của nữ thần tượng, được khen vừa nữ tính vừa săn chắc. Tỷ lệ chuẩn chỉnh đến mức nhiều người nhận xét cô trông như một “búp bê sống”.

Tạo hình này còn gây ấn tượng với mái tóc bạch kim suôn dài, phần mái bằng ôm sát gương mặt, tạo cảm giác sắc lạnh. Cách trang điểm tối giản, nhấn vào đôi mắt, khiến cô như một “búp bê công nghệ” bước ra từ thế giới giả tưởng.

"Búp bê Thái Lan" Lisa sở hữu đôi chân dài và dáng vóc thon thả (Ảnh: Naver).

Lisa vốn được xem là một trong những thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) có tỷ lệ cơ thể nổi bật với vòng eo nhỏ, đôi chân dài và khung xương thanh mảnh nhưng vẫn săn chắc. Điều này phần nào cho thấy sự kỷ luật trong việc tập luyện và giữ dáng của cô.

Giọng ca người Thái Lan từng tiết lộ, cô duy trì vóc dáng bằng lối sống khoa học và kỷ luật thay vì áp dụng các phương pháp ép cân khắc nghiệt. Nữ ca sĩ ưu tiên chế độ ăn cân bằng với rau xanh, trái cây và đạm nạc như ức gà, cá, đồng thời hạn chế đồ dầu mỡ và kiểm soát khẩu phần để đảm bảo năng lượng cho lịch trình dày đặc.

Bên cạnh đó, cô duy trì tập luyện thường xuyên, đặc biệt là các buổi tập vũ đạo cường độ cao giúp đốt cháy calo và giữ cơ thể săn chắc, kết hợp với cardio, yoga hoặc pilates để tăng độ dẻo dai.

Lisa cũng chú trọng uống đủ nước, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể. Việc duy trì thói quen vận động liên tục trong công việc lẫn sinh hoạt hằng ngày giúp cô giữ được hình thể ổn định và cân đối.

Lisa được mệnh danh là "thánh body" vì tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo (Ảnh: IG).

Ngoài ngoại hình, người hâm mộ còn xôn xao trước thông tin cô có thể tham dự đại nhạc hội Coachella 2026 ở Mỹ. Sân khấu này từng chứng kiến nhiều màn kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ quốc tế, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ toàn cầu.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không mang quốc tịch Hàn Quốc của Blackpink - nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng toàn cầu. Ngoài âm nhạc, cô còn là biểu tượng thời trang với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn.

Cuối năm 2023, cô kết thúc hợp đồng cá nhân với Tập đoàn giải trí YG Entertainment và thành lập công ty riêng. Lisa chuyển hướng hoạt động sang thị trường Âu - Mỹ, phát hành album solo đầu tay Alter Ego, hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Doja Cat, RAYE, Future, Tyla và Megan Thee Stallion. Các đĩa đơn Born Again và Priceless cũng nhận được phản hồi tích cực.