“Tướng quân mặt hoa da phấn” gây sốt và làn sóng phản đối mỹ nam ẻo lả

Phim Trục ngọc ra mắt trong tháng 3 với sự tham gia của Điền Hy Vi, Nhậm Hào, Uyển Nhiễm và đặc biệt là Trương Lăng Hách - gương mặt quen thuộc qua các dự án như Thương lan quyết, Vân chi vũ hay Ninh An như mộng.

Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Tạ Chinh - một tướng quân tài giỏi, mang vẻ ngoài thư sinh nhưng ẩn chứa ý chí phục thù. Tuy nhiên, những cảnh ra trận của nhân vật lại gây tranh cãi khi xuất hiện với lớp trang điểm hoàn hảo. Hình ảnh này bị cho là thiếu chân thực, xa rời bối cảnh chiến trường khắc nghiệt.

Hình tượng tướng quân của Trương Lăng Hách trong "Trục ngọc" gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý, phân cảnh nhân vật của Trương Lăng Hách dẫn đầu đội quân ra trận đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Dù được xây dựng là vị tướng dày dạn sa trường, nhân vật Tạ Chinh lại xuất hiện với gương mặt trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ, lớp trang điểm kỹ lưỡng cùng mái tóc chải chuốt cầu kỳ, điểm xuyết phụ kiện lông chim. Bộ áo giáp sáng loáng như mới càng khiến hình tượng trở nên thiếu chân thực.

Không ít khán giả cho rằng tạo hình này quá sạch sẽ, điệu đà, không phù hợp với một võ tướng vừa trải qua chiến trận. Thậm chí, dáng cưỡi ngựa uyển chuyển của nam diễn viên còn bị mỉa mai là “sải bước trên sàn catwalk” thay vì khí thế khải hoàn. Cụm từ “tướng quân kem nền” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và cả Việt Nam.

Trước làn sóng tranh luận, nhiều khán giả đã đặt hình tượng này lên bàn cân với các vai tướng quân kinh điển trước đây, đặc biệt là Hà Nhuận Đông trong Sở Hán truyền kỳ và Tam quốc diễn nghĩa. Với làn da sạm nắng, gương mặt lấm lem và ánh mắt sắc lạnh, tạo hình của Hà Nhuận Đông được đánh giá toát lên khí chất sa trường rõ nét.

Hình tượng tướng quân của Trương Lăng Hách bị đánh giá kém xa hình ảnh tướng quân do Hà Nhuận Đông thể hiện trước đây (Ảnh: Sina).

Để hóa thân thành nhân vật Hạng Vũ, nam diễn viên Hà Nhuận Đông thậm chí phải mặc bộ áo giáp nặng gần 50kg, góp phần tạo nên những cảnh chiến trận chân thực, giàu sức nặng hình ảnh. Hiệu ứng so sánh này nhanh chóng lan rộng, giúp trang cá nhân của anh tăng hơn 1 triệu người theo dõi chỉ sau vài ngày.

Tuy vậy, vẫn có ý kiến cho rằng việc giữ hình ảnh chỉn chu, đẹp mắt cho diễn viên là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả, đồng thời nhấn mạnh rằng không phải tướng quân nào cũng cần xây dựng theo hình mẫu phong trần, gai góc.

Dẫu còn nhiều tranh cãi, câu chuyện tạo hình giữa Trương Lăng Hách và Hà Nhuận Đông phần nào phản ánh thực trạng của phim cổ trang Hoa ngữ hiện nay. Khi dòng phim thần tượng lên ngôi, ranh giới giữa một vị tướng quân nơi chiến trường và hình tượng “mỹ nam cổ trang” ngày càng trở nên mờ nhạt.

Cụm từ "tướng quân kem nền" trở thành chủ đề để cư dân mạng Trung Quốc giễu cợt về hình ảnh tướng quân trên màn ảnh thời nay (Ảnh: Weibo).

Những năm gần đây, cơ quan quản lý Trung Quốc đẩy mạnh siết chặt quản lý xu hướng “nữ tính hóa” trong giới giải trí, đặc biệt với hình ảnh nam nghệ sĩ. Theo đó, Tổng cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc liên tục ban hành quy định nhằm định hướng lại chuẩn mực thẩm mỹ, yêu cầu nam nghệ sĩ hạn chế hình ảnh “ẻo lả”, phi giới tính trên màn ảnh và sân khấu.

Theo đó, các chương trình truyền hình, phim ảnh và hoạt động biểu diễn bị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ trang phục, phong cách đến cách trang điểm của nghệ sĩ nam. Những hình tượng chịu ảnh hưởng từ văn hóa thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) với lối trang điểm đậm, ngoại hình mềm mại không còn được khuyến khích. Thay vào đó, nhà quản lý hướng tới việc xây dựng hình ảnh nam giới mạnh mẽ, cứng cáp, mang tính biểu trưng cho các giá trị truyền thống.

Theo AFP, động thái này không chỉ xuất phát từ câu chuyện thẩm mỹ mà còn liên quan đến các vấn đề xã hội, trong đó có tình trạng tỷ lệ sinh giảm và lo ngại về việc hình mẫu nam giới trong giới trẻ Trung Quốc đang thay đổi. Việc định hướng lại hình ảnh nghệ sĩ vì vậy được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm củng cố các giá trị văn hóa và xã hội.

Cơ quan quản lý Trung Quốc ra lệnh tăng cường quản lý hình ảnh nam nghệ sĩ, hạn chế xây dựng hình tượng điệu đà ẻo lả (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, chính sách này cũng gây ra nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc áp đặt chuẩn mực “nam tính” có thể hạn chế sự đa dạng trong sáng tạo nghệ thuật và quyền thể hiện cá nhân. Trong khi đó, những người ủng hộ lại cho rằng đây là bước đi cần thiết để đưa hình ảnh nam giới trên truyền thông trở nên “chuẩn mực” và phù hợp hơn với bối cảnh xã hội hiện nay.

Trong bối cảnh đó, những tranh cãi xoay quanh tạo hình nhân vật nam trên màn ảnh, giống như trường hợp các “mỹ nam cổ trang” gần đây, không chỉ là câu chuyện của riêng một bộ phim, mà phản ánh rõ nét sự va chạm giữa thị hiếu giải trí hiện đại và định hướng quản lý văn hóa tại Trung Quốc.