Đông Hùng tiếp tục lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc

Trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sáng 28/8, Đông Hùng cùng các nghệ sĩ Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy đã hát đầy cảm xúc trong MV Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.

Ca khúc được nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, mang thông điệp mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, nhắn gửi từ trái tim hàng triệu người Việt, cùng tiếp bước cha ông, đồng lòng xây dựng và đưa đất nước vươn tới vinh quang.

Đông Hùng hát trong MV "Việt Nam ơi, cùng bước tới" của nhạc sĩ Lê Tự Minh (Ảnh: Ban tổ chức).

Nội dung ca khúc được cô đọng trong bốn giá trị: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc, với những ca từ tha thiết như lời nhắn nhủ, truyền thêm niềm tin và nghị lực.

Sự kết hợp của 3 nghệ sĩ Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng đã mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc, vừa tinh tế, ngọt ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ, hào hùng.

Đồng hành cùng các ca sĩ là tập thể nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân và Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ, tạo nên bản hòa ca rộng mở, lan tỏa tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc.

MV được ghi hình tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự với sự tham gia của Đông Hùng, Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và các nghệ sĩ thuộc Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân (Ảnh: Ban tổ chức).

Dưới bàn tay phối khí của nhạc sĩ Phạm Anh Thông, tác phẩm được khoác lên “chiếc áo mới” hiện đại, khí thế nhưng vẫn đậm chất sử thi, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam.

MV được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Đài Truyền hình Việt Nam) và ê-kíp thực hiện công phu, với hình ảnh trải dài từ làng quê thanh bình đến thành phố hiện đại, tái hiện Việt Nam vừa thân thương, gần gũi, vừa giàu khát vọng và sức sống.

Đặc biệt, bối cảnh chính tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mang lại không gian linh thiêng và hùng tráng, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi lịch sử tiếp nối để tỏa sáng hôm nay.

Trước đó, Đông Hùng từng gây ấn tượng khi song ca cùng Võ Hạ Trâm trong ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình dịp 30/4 và nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ khán giả. Lần trở lại này, giọng hát của anh tiếp tục dẫn dắt công chúng hòa mình vào bản hùng ca vang lên thông điệp tự hào dân tộc.