Tùng Dương kể tuổi thơ đi hát: Sân khấu là giường, chị họ làm khán giả

Sáng 20/10 tại Hà Nội, tại sự kiện ra mắt MV Mẹ hiền dấu yêu và Hà Nội đêm giao mùa của nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ nhiều kỷ niệm, mối quan hệ đặc biệt với người chị họ.

Nói về sự gắn bó thân thiết với nhạc sĩ Nhuận Phú, Tùng Dương kể, thuở nhỏ khi bố mẹ đi công tác nước ngoài, anh được vợ chồng bác ruột - chính là bố mẹ của Nhuận Phú - chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì thế, 2 chị em lớn lên bên nhau, thân thiết như ruột thịt, cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ rộn ràng tiếng cười.

Tùng Dương chia sẻ nhiều kỷ niệm tuổi thơ bên chị họ, nhạc sĩ Nhuận Phú, từ những trò chơi trong xóm đến niềm say mê âm nhạc chung (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Nam ca sĩ kể: “Ngày xưa, chị em tôi có gì chơi nấy: Đồ hàng, ô ăn quan, bóng nhựa… Nhưng trò chơi tôi không bao giờ quên được lại liên quan đến niềm đam mê âm nhạc.

Tôi hát, còn chị Nhuận Phú đứng sau lấy chõ xôi với đôi đũa gõ theo nhịp, thậm chí còn làm vé giấy phát cho các bạn trong xóm đến nghe. Sân khấu khi ấy chính là chiếc giường, các bạn ngồi dưới xem. Chị Phú kéo rèm ri-đô, đập trống, gõ phách. Tôi hát say mê lắm, nhắm mắt nhắm mũi hát, đến ca khúc thứ 3, khi mở mắt ra thì khán giả… đi hết rồi”.

Sau này, khi Tùng Dương trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị họ của anh - Nhuận Phú - cũng theo học bài bản về âm nhạc và bắt đầu con đường sáng tác. Chứng kiến chị có cuộc sống gia đình hạnh phúc và vẫn giữ được niềm đam mê nghệ thuật, Tùng Dương không giấu sự trân trọng. Anh thường xuyên động viên chị viết nhạc, coi đó là cách lưu giữ cảm xúc đẹp nhất.

“Bố mẹ tôi và bố mẹ của chị Nhuận Phú đều là giáo viên. Gia đình là nơi dạy chúng tôi về nề nếp, kỷ luật và lòng yêu nghệ thuật. Chúng tôi lại có ông trẻ là cố nhạc sĩ Trần Hoàn, tấm gương sáng để cả hai noi theo. Tôi tin chị Phú càng viết sẽ càng chín, có nhiều tác phẩm hay hơn nữa về tình người, tình quê, tình mẹ”, Tùng Dương bày tỏ.

Khi được đề nghị “kể xấu” em họ, nhạc sĩ Nhuận Phú bật cười nói: “Đối với tôi, Tùng Dương là người em họ nhưng thân như em ruột. Hồi nhỏ bố mẹ em đi xa, em ở với 2 bác và 2 chị. Dương ngoan, hiền lành và rất tình cảm. Đặc biệt, niềm say mê âm nhạc của em thì ai trong nhà cũng nhận thấy từ rất sớm”.

Với nhạc sĩ Nhuận Phú, Tùng Dương vừa là em họ vừa là người thầy âm nhạc, luôn đồng hành và gắn bó với chị trong cuộc sống lẫn nghệ thuật (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Một trong những kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là khi Tùng Dương đi hát được ai cho quà gì đều mang về chia cho các chị. “Có lần trước khi được bố mẹ đón sang Nga, Dương gọi tôi ra bảo: “Chị ở nhà chơi nhé, em có ít tiền, chị thích mua gì thì mua”. Không biết em dành dụm ở đâu, nhưng lúc đó tôi cảm động lắm. Một cậu bé con mà đã biết nghĩ và thương chị như thế”, chị kể.

Với Nhuận Phú, Tùng Dương không chỉ là người bạn thuở nhỏ mà còn là người thầy đầu tiên. “Chính Dương là người dạy tôi thẩm âm, tiết tấu, xướng âm trước khi tôi thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tới giờ, Dương vẫn là người em, người bạn đồng hành, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và âm nhạc. Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người em họ như thế“, nữ nhạc sĩ xúc động nói.

Từ tình cảm gắn bó suốt bao năm giữa hai chị em, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục đồng hành cùng nhạc sĩ Nhuận Phú trong MV Hà Nội đêm giao mùa.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt cùng lúc hai MV Hà Nội đêm giao mùa và Mẹ hiền dấu yêu. Trước đó, chị từng gây ấn tượng với ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

Từ trái qua: Ca sĩ Tùng Dương, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ Tố Hoa, đạo diễn Trần Xuân Chung và MC Phí Linh (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Nếu Hà Nội đêm giao mùa là bản tình ca dịu dàng, mang hơi thở đương đại về Thủ đô - nơi lưu giữ ký ức, tình yêu và niềm tự hào - thì Mẹ hiền dấu yêu lại là lời tri ân chân thành của người con dành cho mẹ, nhắc nhở mỗi người hãy biết trân trọng khi còn có thể.

Mẹ hiền dấu yêu là bản pop-ballad nhẹ nhàng, chất chứa tình cảm mà Nhuận Phú dành tặng cho mẹ và bà. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát thính phòng trong trẻo, nội lực của ca sĩ Đỗ Tố Hoa, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.

Cả hai MV đều do đạo diễn Trần Xuân Chung dàn dựng, phần phối khí được thực hiện bởi nhạc sĩ Hà Trung.