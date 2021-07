Trước tòa, Seungri phủ nhận mọi tội danh và kêu oan vì... lỗi đánh máy

Dân trí Trong phiên điều trần diễn ra ngày 30/6, ngôi sao ca nhạc Seungri đã phủ nhận hàng loạt cáo buộc về mua dâm, cờ bạc, tham ô hay quay clip nóng. Anh đổ lỗi mọi hiểu lầm là do... đánh máy.

Đã 2 năm kể từ khi vụ scandal Burning Sun bị phanh phui và thành viên của nhóm nhạc Big Bang - Seungri bị điều tra, vụ việc vẫn chưa kết thúc. Bế bối này khiến công chúng xứ Hàn dậy sóng và sự nghiệp trong làng giải trí của Seungri sụp đổ.

Tháng 9/2020, Seungri bị truy tố 8 tội danh như sử dụng dịch vụ mại dâm, môi giới mại dâm, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, cờ bạc, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục…

Ngày 30/6, Seungri tiếp tục ra hầu tòa.

Tháng 1/2021, cơ quan công tố quân sự cũng truy tố Seungri và Yoo In Suk với tội danh bổ sung là xúi giục bạo lực.

Ngày 30/6, Seungri tiếp tục ra hầu tòa. Thành viên của nhóm Big Bang bị cáo buộc môi giới mại dâm dựa trên tin nhắn trong các nhóm chat. Tuy nhiên, tại tòa, Seungri phủ nhận cáo buộc và giải thích rằng, trong tin nhắn đã được gửi từ 7 năm trước, anh định nói điều khác nhưng do lỗi của... bàn phím điện thoại, nội dung câu chuyện lại hiện lên khác, khiến mọi người hiểu nhầm.

Seungri cũng phủ nhận việc thuê gái mại dâm để tiếp các đối tác Nhật Bản trong bữa tiệc Giáng sinh vào năm 2015. "Vào ngày sinh nhật tôi, cũng là gần cuối năm và để trả ơn bạn bè quốc tế, bao gồm cả Koji Aoyama và vợ anh ấy nên tôi đã lên kế hoạch tổ chức tiệc Giáng sinh. Tôi bận tiếp đón người quen nên đến khi tham gia điều tra, tôi mới biết là có gái mại dâm ở đó", em út nhóm Big Bang nói.

Seungri cũng phủ nhận liên quan đến tội môi giới mại dâm của Yoo In Suk - đồng sáng lập Yuri Holdings, dù ông xã của nữ diễn viên Park Han Byul đã thừa nhận tội trạng và đang chấp hành án tù.

Trước tòa, ngôi sao trẻ phủ nhận mọi tội danh và khẳng định mình bị oan.

"Bố mẹ biết mật khẩu và thường xuyên ghé qua nhà tôi. Không thể biết trước được họ ghé lúc nào nên tôi không thể tổ chức tiệc mại dâm ở nhà được. Hơn nữa, thời điểm đó tôi rất bận rộn quảng bá. Tôi không ở vị trí có thể trả tiền cho ai để có kiểu quan hệ đó, mà cũng không cần phải làm như vậy", Seungri giải thích lý do không thể để gái mại dâm có mặt tại nhà mình.

Seungri cũng phủ nhận việc liên quan đến phòng chat đồi trụy của nam ca sĩ Jung Joon Young: "Nội dung phòng chat đó không phải tất cả cuộc sống của tôi. Tôi tham gia hơn 10 phòng chat, ngoài ra còn điều hành 5 mạng xã hội.

Chỉ cần rời điện thoại một lúc là có hơn 500 tin nhắn. Tôi không thể vào đọc hay nắm hết được nội dung tin nhắn đó. Phòng chat đó là nơi bạn bè thân quen, nên tôi rất xin lỗi vì đã nói chuyện với nhau bằng những ngôn ngữ thô tục".

Seungri cũng phủ nhận cáo buộc tham gia việc quay video nóng trái phép bằng camera ẩn. "Tôi chỉ đăng một bức ảnh từ tin nhắn rác tôi nhận được từ nhân viên quán bar giải trí ở Trung Quốc mà không cần suy nghĩ nhiều. Tôi chưa bao giờ gửi một bức ảnh như vậy trước đó và tôi cũng chưa từng chụp bức ảnh nào", anh khẳng định.

Về cáo buộc Seungri là đồng chủ tịch của Yuri Holdings cùng Yoo In Suk, cựu thành viên nhóm Big Bang cho biết không tham gia vào quá trình phát triển Yuri Holdings ngay từ đầu.

Do không biết nhiều về tài chính, kế toán và chứng từ sổ sách nên Seungri đã tham khảo ý kiến của Yoo In Suk. "Yuri Holdings là công việc kinh doanh mà Yoo In Suk và các giám đốc điều hành khác làm. Tôi chỉ đồng hành với nó", Seungri khai.

Cha mẹ của Seungri cũng có mặt tại tòa và theo dõi phiên tòa từ hàng ghế khán giả. Từ năm ngoái, dù đang bị điều tra nhiều tội danh, Seungri vẫn lên đường nhập ngũ và vụ án của anh do bên quân đội tiếp quản điều tra. Vụ bê bối gần 2 năm qua khiến anh trở thành nghệ sĩ tệ trẻ nhất trong mắt khán giả Hàn Quốc.

Mi Vân

Theo Koreaboo/Naver