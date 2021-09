Trung Quốc khóa 21 tài khoản người hâm mộ của loạt sao Hàn đình đám

Dân trí Đêm qua 5/9, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã đồng loạt ra lệnh khóa 21 tài khoản dành cho người hâm mộ các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc, khiến công chúng ngỡ ngàng.

Sau vụ việc thành trừng, loại bỏ hàng loạt ngôi sao như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Hoắc Tôn, Trương Thiết Hạn... giới chức Trung Quốc tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm siết chặt hoạt động quản lý nghệ sĩ và người hâm mộ tại Trung Quốc.

Theo đó, hoạt động của tại các câu lạc bộ dành cho người hâm mộ cũng được quan tâm nhằm đảm bảo một môi trường hâm mộ lành mạnh, làng giải trí sạch sẽ.

Đêm 5/9, Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc đã bất ngờ ra thông báo khóa 21 tài khoản dành cho người hâm mộ của ngôi sao Hàn Quốc tại Trung Quốc trong vòng 30 ngày.

Do vậy, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - Weibo đã mạnh tay trong việc quản lý các câu lạc bộ dành cho người hâm mộ khi đồng loạt khóa tài khoản của các ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng tại Trung Quốc như Lisa (Blackpink), Rosé (Blackpink), Sehun (EXO), Jimin (BTS), IU, nhóm BTS, nhóm NCT, nhóm EXO, J-Hope (BTS), Jin (BTS), Mark Tuan (GOT7)...

Weibo thậm chí còn ra thông báo chính thức và rõ ràng với 21 tài khoản bị khóa vào đêm 5//9. Đây là lần đầu tiên Weibo ra quyết định hành động quyết liệt trong việc quản lý các hoạt động của fan club (câu lạc bộ dành cho người hâm mộ).

Weibo sẽ cho khóa 21 tài khoản trong vòng 30 ngày và xóa các bài viết sai quy định. Trong thông báo của mình, Weibo giải thích, họ đưa ra quyết định như vậy vì muốn chấn chỉnh hoạt động hâm mộ của fan tại Trung Quốc, thúc đẩy việc theo đuổi thần tượng một cách đúng đắn, hợp lý.

Các ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc tại Trung Quốc như IU, Lisa (Blackpink) cũng bị ảnh hưởng.

Theo nhận định của truyền thông Trung Quốc, hành động mạnh tay của giới chức Trung Quốc được đưa ra sau sự việc JiminBar (nhóm thần tượng ủng hộ ca sĩ Jimin của nhóm BTS) kêu gọi nhau quyên góp tiền để tổ chức và mua quà sinh nhật cho thần tượng vào ngày 5/9. Hiện, tài khoản này đã bị Weibo khóa.

Từ tháng 4/2021, fan club này đã kêu gọi những thành viên trong nhóm đóng tiền để mua quà sinh nhật cho Jimin và trong vòng một tiếng, nhóm thu được 2,3 triệu nhân dân tệ (8,1 tỷ đồng).

Nhóm tiết lộ kế hoạch hợp tác với hãng hàng không Jeju của Hàn Quốc để tạo ra một chiếc máy bay riêng dành tặng thành viên của nhóm BTS trong ngày sinh nhật.

Jimin là thành viên của nhóm nhạc BTS.

Hình ảnh của chiếc máy bay với hình ảnh của Jimin dán bên ngoài thân và vé máy bay được thiết kế riêng với hình ảnh thần tượng ở trên cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Jimin) cũng được chia sẻ trong nhóm người hâm mộ. Sinh nhật của thành viên nhóm BTS sẽ diễn ra vào ngày 13/10 tới.

Ngoài ra, nhóm người hâm mộ Jimin còn có kế hoạch thực hiện một chương trình quảng cáo quy mô lớn và dự định xuất hiện trên tờ The New York Times của Mỹ và The Times của Anh vào đúng ngày sinh nhật của thần tượng.

Hiện, trên tài khoản Twitter vẫn hoạt động của nhóm người hâm mộ Jimin, cộng đồng fan vẫn khẳng định, bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ của thần tượng sẽ xuất hiện trên hai tờ The New York Times và The Times vào cùng thời điểm. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chiến dịch quảng bá lớn nhất với thần tượng từ trước đến nay.

Từ tháng 4/2021, các fan của Jimin tại Trung Quốc đã kêu gọi người hâm mộ đóng tiền để chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt cho thần tượng. Trong vòng 1 tiếng, họ kêu gọi được 2,3 triệu nhân dân tệ.

Chiếc máy bay được trang trí và mang đậm dấu ấn của Jimin nằm trong chiến dịch quảng bá dành tặng thần tượng của nhóm fan được hé lộ.

Hành động kêu gọi quyên tiền để mua quà cho thần tượng vào thời điểm này được đánh giá là sai phạm những quy định siết chặt hoạt động quản lý các nhóm người hâm mộ của giới chức Trung Quốc.

Ngày 27/8, Cơ quan quản trị không gian mạng Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm mọi hình thức xếp hạng nghệ sĩ dựa vào mức độ nổi tiếng. Các nhà quản lý cũng đề nghị áp dụng các biện pháp nghiêm khắc nhằm kiểm soát các hội nhóm người hâm mộ lũng đoạn ngành âm nhạc, điện ảnh cũng như các chương trình truyền hình tại Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc đưa ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các fan club, ngăn chặn hành động hâm mộ mù quáng, theo đuổi ngôi sao phi lý. Những nghệ sĩ không kiểm soát, nhắc nhở người hâm mộ cũng bị xử phạt.

Cuối tháng 8 vừa rồi, văn phòng làm việc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng bị cấm phát ngôn trong 15 ngày vì không quản lý được hoạt động của fan club, khiến họ tạo nên cuộc tranh luận không lành mạnh trên mạng xã hội, khuấy đảo môi trường mạng.

Nền tảng xem video trực tuyến ăn khách của Trung Quốc iQiyi cũng phải hủy bỏ cuộc thi tuyển chọn thần tượng của mình do ảnh hưởng của lệnh tăng cường quản lý và chấn chỉnh văn hóa thần tượng tại Trung Quốc.

Mi Vân

Theo Straits Times