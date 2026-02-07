Trọng Hiếu trải lòng về 5 năm chữa lành nỗi đau mất bố

Năm 2025 được xem là năm "gặt trái ngọt" của (S)TRONG Trọng Hiếu sau 10 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, với thành công của EP (đĩa mở rộng) “Kho báu”. Mới đây, nam ca sĩ chính thức phát hành phiên bản rock của “Máy bay giấy” - một trong những ca khúc rất được yêu thích trong EP này.

Bài hát được (S)TRONG Trọng Hiếu sáng tác trong một dịp tham gia trại sáng tác (Songwriting Camp) tại Áo vào năm 2021. Phiên bản đầu tiên của ca khúc được nam ca sĩ viết bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh với tên gọi “You deserve only good songs”.

Phiên bản này từng 2 lần lọt vào Top 5 hạng mục Ballad của giải thưởng sáng tác toàn nước Đức German songwriting awards vào năm 2022 và 2023.

(S)TRONG Trọng Hiếu gửi gắm nỗi đau vào từng ca từ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết rằng từ tên ca khúc tới từng lời hát, nốt nhạc đều là cách (S)TRONG Trọng Hiếu gửi gắm sự đau buồn, tiếc thương dành cho người bố đã qua đời: “Một ngày khi con cảm thấy nguôi ngoai, con hứa sẽ viết tặng bố bài hát hay nhất”.

(S)TRONG Trọng Hiếu cho biết, trong suốt hành trình 5 năm chữa lành nỗi đau mất bố, anh đã viết và phối khí rất nhiều phiên bản khác nhau của bài hát này. Mỗi phiên bản là một giai đoạn trong hành trình tìm lại chính mình và trưởng thành của nam ca sĩ.

Sau khi ra mắt trong “Kho báu”, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ khán giả bởi giai điệu đẹp, thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn cùng giọng hát da diết của (S)TRONG Trọng Hiếu.

Phiên bản mới nhất thể hiện sự chín muồi và trọn vẹn những tâm tư mà nam ca sĩ muốn gửi gắm: Tình yêu là sự trân trọng và nỗi buồn đã trở thành lòng biết ơn, biết ơn những người đã gặp, những trải nghiệm đã trải qua, những sự kiện giúp ta trưởng thành.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh mang tới câu chuyện về tình yêu suốt gần một thập kỷ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV “Máy bay giấy” có sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt - Cường Seven và Vũ Ngọc Anh - mang tới câu chuyện về tình yêu và sự trưởng thành của cặp đôi đã bên nhau gần một thập kỷ, cùng nhau trải qua bao thăng trầm.

(S)TRONG Trọng Hiếu đóng vai trò một người kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc của khán giả bằng chính những trải nghiệm và cảm xúc của bản thân thông qua phần trình diễn trên sân khấu.