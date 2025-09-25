Khoảnh khắc (S)TRONG Trọng Hiếu bật khóc trên sân khấu gây xúc động

Trở thành Quán quân Vietnam Idol 2015 nhưng (S)TRONG Trọng Hiếu lại có trải qua hành trình không mấy dễ dàng. Sở hữu giọng hát nội lực, vũ đạo chuyên nghiệp, nhưng nam ca sĩ vẫn loay hoay suốt nhiều năm.

Thời gian qua, anh xuất hiện trong một số chương trình nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng. Âm nhạc của anh cũng được nhận xét chưa chạm đúng thị hiếu khán giả. Mãi đến khi ca khúc Kho báu ra đời, nam ca sĩ mới được xem thoát khỏi "10 năm lận đận".

Bài hát gây sốt trên các nền tảng, đạt nhiều thành tích cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc, thậm chí còn vươn ra quốc tế. Sự thành công của Kho báu có thể xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của (S)TRONG. Gần đây, nam ca sĩ còn ghi dấu ấn với những khoảnh khắc "triệu view" tại chương trình Gia đình haha.

(S)TRONG gặt hái "quả ngọt" sau 10 năm miệt mài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi ra mắt EP (đĩa mở rộng) Kho báu của (S)TRONG diễn ra hôm 24/9 tại TPHCM quy tụ nhiều nghệ sĩ như Chi Pu, MONO, Kay Trần, Neko Lê, Ngọc Thanh Tâm, Hà Nhi, Nguyễn Hùng…

EP gồm 5 ca khúc, được sản xuất bởi bộ đôi nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền và TDK. Trong dự án này, (S)TRONG tham gia sáng tác 3 ca khúc.

Chia sẻ về dự án, ca sĩ bày tỏ: “Đây là EP tôi vô cùng tâm đắc, bởi nó ghi lại những cung bậc cảm xúc của tôi trong tình yêu, không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu với người thân đã rời xa. Tôi tin rằng bất kỳ ai khi nghe cũng sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong từng ca khúc”.

Trong chương trình, (S)TRONG nhắc đến hành trình 10 năm ròng rã và nhớ về người bố đã qua đời. Giữa những tiếng reo hò cổ vũ, nam ca sĩ không kìm nén được sự xúc động, bật khóc trên sân khấu. Với anh, thành công hôm nay là "quả ngọt" cho hành trình bền bỉ, kiên định với con đường nghệ thuật.

(S)TRONG bật khóc trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát, (S)TRONG nhìn nhận đây cũng là khởi đầu cho một hành trình mới: “Suốt 10 năm qua, tôi tập trung khẳng định mình như một nghệ sĩ trình diễn. Nhưng hiện tại, tôi muốn dồn nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc - những ca khúc có thể chạm vào trái tim khán giả, để mọi người cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và không bao giờ đơn độc".

Toàn bộ ca khúc trong EP sẽ được trình diễn lần đầu tiên tại liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của (S)TRONG mang tên “Dị kiều” show: Giữa những trời sao, diễn ra ngày 18/10 tại TPHCM.

Liveshow được kỳ vọng là một “bữa tiệc âm nhạc” giàu cảm xúc, mang đến những bản hit quen thuộc như Kho báu, Em là bà nội của anh, Con đường tôi, Rise up, Thú vị hơn vậy… cùng nhiều tiết mục đặc biệt.