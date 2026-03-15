Trịnh Thăng Bình: Gia thế giàu có, tin đồn hẹn hò loạt mỹ nhân và hoa hậu

Gần đây, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy được bắt gặp tay trong tay trên phố, rộ lên nghi vấn hẹn hò. Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, hai nghệ sĩ hiện có mối quan hệ tốt đẹp. Thông tin này cũng khiến cuộc sống, đời tư của Trịnh Thăng Bình nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, hoạt động trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Anh lần đầu ra mắt khán giả năm 2006 vai trò thành viên nhóm La Thăng. Từ năm 2008, Trịnh Thăng Bình phát hành album đầu tay, hoạt động cá nhân.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Trịnh Thăng Bình sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích. Anh sáng tác và thể hiện các ca khúc triệu lượt xem như: Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn, Vỡ tan, Lời chưa nói...

Vốn sở hữu chất giọng nhiều cảm xúc, phù hợp với thể loại pop, ballad, song có giai đoạn Trịnh Thăng Bình gây tranh cãi vì phong độ sụt giảm. Năm 2022, anh liên tiếp bị chỉ trích vì hát chênh phô, hụt hơi, phát âm chưa chuẩn.

Sau này, nam ca sĩ cho biết đó là khoảng thời gian anh gặp vấn đề sức khỏe, tâm lý. Đầu năm 2023, Trịnh Thăng Bình nhập viện trong tình huống liệt một bên mặt và bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Sau khoảng 5 tháng nghỉ ngơi, sức khỏe lẫn tinh thần của Trịnh Thăng Bình dần hồi phục.

Giọng ca 8X xem đây là bài học khiến anh trưởng thành và nghiêm túc hơn trong công việc. "Nghệ sĩ cũng là con người, dù chuyên nghiệp đến đâu thì cũng có lúc mất phong độ. Tôi không bao giờ chối cãi hay biện minh những gì mình làm không tốt. Thời gian qua, tôi cũng cảm nhận được phong độ mình đi xuống. Có những thời điểm tôi mất đam mê với sân khấu, mất nhiệt huyết với nghề. Nhưng sau thời gian nghỉ ngơi, tôi nhận ra mình sẽ không còn mục đích sống nếu không tiếp tục công việc này", Trịnh Thăng Bình tâm sự vào cuối năm 2023.

Hai năm qua, Trịnh Thăng Bình đều đặn đi hát, phát hành một số sản phẩm. Anh biết ơn khán giả luôn ủng hộ, đồng thời muốn mang lại năng lượng tích cực, tạo nên những sản phẩm có chất lượng.

Bên cạnh ca hát, nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh. Anh từng đầu tư tiền tỷ mở tụ điểm giải trí tại trung tâm TPHCM, mở phòng thu âm. Trịnh Thăng Bình từng hé lộ, anh có đam mê sưu tập thiết bị phòng thu, sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để mua một cây đàn guitar. Anh còn mở công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ, sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện.

Trịnh Thăng Bình thừa nhận, việc kinh doanh không phải bao giờ cũng suôn sẻ, từng thất bại, thua lỗ. Nhưng anh vẫn duy trì được nguồn thu nhập ổn định, lo được cho gia đình cuộc sống đủ đầy, thoải mái. "Con đường tôi đi từng có nhiều thử thách như không phải bài hát nào cũng được đón nhận, công ty riêng có thời điểm chẳng kiếm được tiền... Tôi không nản, ngược lại lấy đó làm động lực để tìm cách thay đổi, phát triển", ca sĩ từng nói.

Nhiều tin đồn cho rằng Trịnh Thăng Bình có gia thế "khủng", "đi hát cho vui"... Trong một talkshow, MC Trấn Thành hé lộ Trịnh Thăng Bình từ nhỏ đã là "cậu ấm". Anh được gia đình hỗ trợ để có điều kiện theo đuổi các mục tiêu, sở thích cá nhân.

Về điều này, ca sĩ giải thích gia đình anh chỉ ở mức khá giả. Tài sản anh có được chủ yếu đến từ quá trình làm nghề và tích lũy theo thời gian.

Đời tư của Trịnh Thăng Bình cũng nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trịnh Thăng Bình nói anh không phải người ưa chiêu trò, cũng không thích ồn ào, không hay tương tác trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ từng có 2 mối tình công khai. Năm 2012, anh công khai mối quan hệ với Yến Nhi (nhóm Mây Trắng). Tuy nhiên đến tháng 6/2013, cả hai thông báo chia tay. Sau khi kết thúc chuyện tình cảm, Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, sẵn sàng ủng hộ nhau trong công việc. Năm 2022, hai ca sĩ gây chú ý khi song ca lại ca khúc Người ấy.

Năm 2018, Trịnh Thăng Bình rộ tin đồn hẹn hò Liz Kim Cương - nữ ca sĩ trực thuộc công ty của anh. Tháng 11/2019, cặp đôi xác nhận chia tay nhưng cho biết vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè và công việc. Năm 2023, Liz Kim Cương rời công ty của bạn trai cũ, hoạt động độc lập.

"Chúng tôi vẫn ủng hộ và hỗ trợ nhau hết mình trên phương diện là 2 cá thể độc lập. Tôi luôn tôn trọng và biết ơn những gì anh Bình đã giúp đỡ tôi", Liz Kim Cương từng chia sẻ.

Hồi tháng 1, tin đồn Hoa hậu Thanh Thủy (SN 2002) và Trịnh Thăng Bình hẹn hò rộ lên khi một số khán giả bắt gặp người đẹp rời sự kiện bằng chiếc ô tô được cho là của Trịnh Thăng Bình.

Cả hai cũng được cho là sở hữu một số phụ kiện tương đồng như vòng cổ, nhẫn hay khăn choàng. Những điểm trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình. Trước những đồn đoán, hai nghệ sĩ hiện giữ im lặng.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông trước đây, Trịnh Thăng Bình cho biết trong tình yêu anh là người yêu chân thật, yêu nhiệt thành.

Thi thoảng, anh dùng âm nhạc để gửi những tiếng lòng về chuyện tình cảm. Trong bài hát Lời chưa nói, nhạc sĩ cho biết ca khúc nói về chuyện tình dang dở, sự áy náy khi nợ cô gái lời xin lỗi suốt nhiều năm. Trong bài Em bận lắm, nam ca sĩ kể câu chuyện người yêu bận rộn, không thể dành thời gian cho mình.

"Trong một mối quan hệ, nếu còn yêu người ta sẽ dành thời gian cho mình. Nếu không, họ sẽ luôn nói câu "em bận lắm". Bận không chỉ là không thể sắp xếp thời gian ở bên mình, bận còn là sự bận tâm của người ta với người mới nào đó. Tôi nghĩ cảm giác này sẽ có được sự đồng cảm của nhiều khán giả", ca sĩ chia sẻ.

