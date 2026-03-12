Hoa hậu Thanh Thủy bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình: Đơn vị quản lý lên tiếng

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình đang gây xôn xao khán giả. Mới đây, hai nghệ sĩ được bắt gặp "tay trong tay" cùng nhau rời khỏi công ty, bước đi trên đường phố TPHCM.

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình vướng tin đồn hẹn hò (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 12/3, công ty quản lý của Hoa hậu Thanh Thủy chính thức lên tiếng. Phía công ty cho biết tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

"Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình. Chúng tôi mong rằng khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn", công ty quản lý cho biết.

Công ty nhấn mạnh, trong hơn 3 năm đồng hành cùng Thanh Thủy, đơn vị quản lý ghi nhận cô là hoa hậu nghiêm túc, có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.

"Công ty và Thanh Thủy đang tập trung vào các dự án chuyên môn, các chương trình xã hội và những kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của khán giả, đối tác dành cho Hoa hậu Thanh Thủy cũng như các nghệ sĩ của công ty trong thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu thương dành cho những hoạt động sắp tới", công ty thông báo.

Cũng trong hôm nay 12/3, một nguồn tin trong ngành xác nhận với phóng viên Dân trí, mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình hiện tiến triển tốt đẹp. Thanh Thủy ý thức được hình ảnh hoa hậu trong mắt công chúng nên khá thận trọng, song người đẹp xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc.

Khán giả phát hiện Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình dùng đồ đôi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó vào hồi tháng 1, tin đồn Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò rộ lên khi một số khán giả bắt gặp người đẹp rời sự kiện bằng chiếc ô tô được cho là của Trịnh Thăng Bình.

Cả hai cũng được cho là sở hữu một số phụ kiện tương đồng như vòng cổ, nhẫn hay khăn choàng. Những điểm trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình. Trước những đồn đoán, hai nghệ sĩ giữ im lặng.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên trước đây, Thanh Thủy từng chia sẻ cô yêu thích mẫu người tinh tế, biết quan tâm đến gia đình và không chênh lệch tuổi quá nhiều. Người đẹp cho biết sẽ giữ kín đời sống riêng tư và chỉ công khai khi đã có quyết định gắn bó lâu dài.

Người đẹp sinh năm 2002 cũng nhấn mạnh, cô luôn chọn cách sống đúng với con người thật, thoải mái bộc lộ cảm xúc thay vì gò ép bản thân trong một khuôn mẫu cố định.