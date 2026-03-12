Hoa hậu Thanh Thủy bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình: Đơn vị quản lý lên tiếng
(Dân trí) - Công ty quản lý lên tiếng phản hồi sau khi Thanh Thủy bị bắt gặp tay trong tay trên phố cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình.
Mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình đang gây xôn xao khán giả. Mới đây, hai nghệ sĩ được bắt gặp "tay trong tay" cùng nhau rời khỏi công ty, bước đi trên đường phố TPHCM.
Tối 12/3, công ty quản lý của Hoa hậu Thanh Thủy chính thức lên tiếng. Phía công ty cho biết tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.
"Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình. Chúng tôi mong rằng khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn", công ty quản lý cho biết.
Công ty nhấn mạnh, trong hơn 3 năm đồng hành cùng Thanh Thủy, đơn vị quản lý ghi nhận cô là hoa hậu nghiêm túc, có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.
"Công ty và Thanh Thủy đang tập trung vào các dự án chuyên môn, các chương trình xã hội và những kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của khán giả, đối tác dành cho Hoa hậu Thanh Thủy cũng như các nghệ sĩ của công ty trong thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu thương dành cho những hoạt động sắp tới", công ty thông báo.
Cũng trong hôm nay 12/3, một nguồn tin trong ngành xác nhận với phóng viên Dân trí, mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình hiện tiến triển tốt đẹp. Thanh Thủy ý thức được hình ảnh hoa hậu trong mắt công chúng nên khá thận trọng, song người đẹp xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc.
Trước đó vào hồi tháng 1, tin đồn Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò rộ lên khi một số khán giả bắt gặp người đẹp rời sự kiện bằng chiếc ô tô được cho là của Trịnh Thăng Bình.
Cả hai cũng được cho là sở hữu một số phụ kiện tương đồng như vòng cổ, nhẫn hay khăn choàng. Những điểm trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình. Trước những đồn đoán, hai nghệ sĩ giữ im lặng.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên trước đây, Thanh Thủy từng chia sẻ cô yêu thích mẫu người tinh tế, biết quan tâm đến gia đình và không chênh lệch tuổi quá nhiều. Người đẹp cho biết sẽ giữ kín đời sống riêng tư và chỉ công khai khi đã có quyết định gắn bó lâu dài.
Người đẹp sinh năm 2002 cũng nhấn mạnh, cô luôn chọn cách sống đúng với con người thật, thoải mái bộc lộ cảm xúc thay vì gò ép bản thân trong một khuôn mẫu cố định.
Hoa hậu Thanh Thủy sinh năm 2002. Cô cao 1,75m, sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt sáng và nụ cười tươi.
Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc tế 2024, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nhận giải phụ Người đẹp Thể thao; là Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng 2021.
Tháng 11/2025, Thanh Thủy khép lại nhiệm kỳ (Hoa hậu Quốc tế 2024. Trong hơn một năm giữ danh hiệu Miss International 2024, Thanh Thủy được ghi nhận với lịch trình làm việc dày đặc. Cô tham gia nhiều hoạt động trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.