Trịnh Minh Hiền kể chuyện Hà Nội qua violin, đàn bầu, đàn nhị và hát xẩm

Là nghệ sĩ violin, Trịnh Minh Hiền luôn tìm cho mình lối đi riêng, nơi mỗi giai điệu không chỉ vang lên bằng kỹ thuật mà bằng cả tâm hồn và tình yêu dành cho âm nhạc.

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc thuật Hà Nội Hà Nội - The Winter ngày 5/11, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền cho biết: “Tôi không muốn bay một mình trong hành trình sáng tạo, mà muốn bay cùng những tâm hồn đồng điệu”, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền chia sẻ.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền (váy đỏ) biểu diễn violin trong buổi ra mắt dự án âm nhạc - nghệ thuật chiều 5/11 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Với cô, âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt cảm xúc mà còn là nhịp cầu kết nối giữa những con người cùng chung tình yêu với Hà Nội - nơi lưu giữ ký ức, đồng thời nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo.

Tình yêu với Hà Nội, vì thế, không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là sợi dây gắn kết mọi tác phẩm, mọi cung bậc cảm xúc trong âm nhạc của Trịnh Minh Hiền.

Nữ nghệ sĩ tâm niệm: “Giữa thời đại của những concert khổng lồ, tôi muốn khán giả đến không phải để xem, mà để cảm nhận”. Theo cô, sân khấu không chỉ là nơi trình diễn mà là “điểm trú ngụ của những tâm hồn yêu cái đẹp”, nơi âm nhạc không chỉ vang lên, mà còn sống cùng nhịp thở của thành phố.

Chính từ tình yêu ấy, dự án Hà Nội Hà Nội - The Winter ra đời. Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà là hành trình nghệ thuật kể chuyện về thành phố bằng cảm xúc, nơi âm thanh cổ truyền hòa cùng tinh thần đương đại để Hà Nội hiện lên vừa xưa cũ, vừa mới mẻ, vừa sâu lắng.

Trong chương trình, nữ nghệ sĩ không tái hiện nguyên bản âm nhạc dân tộc mà dùng nó như nguồn cảm hứng để đối thoại cùng hiện tại. Âm nhạc của cô đan xen giữa violin, cello, piano và những nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn nhị, đàn đáy, trống dân tộc… tạo nên bức tranh âm thanh nơi truyền thống gặp gỡ thế giới.

"Hà Nội Hà Nội - The Winter" với tiết mục hát xẩm trên nền violin của Trịnh Minh Hiền sẽ diễn ra tối 17/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đạo diễn Đặng Xuân Trường - người từng “thổi hồn” cho sân khấu Phượng Linh của Trịnh Minh Hiền năm 2023, chương trình còn có sự đồng hành của họa sĩ Lê Thanh Sơn, mang đến không gian kết hợp giữa âm nhạc và hội họa.

Theo Trịnh Minh Hiền, chính sự hòa quyện này sẽ tạo nên một sân khấu đa tầng cảm xúc, nơi âm thanh và màu sắc cùng kể chuyện về Hà Nội.