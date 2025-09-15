Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ vạn người mê tới sao thất nghiệp, bị fan quay lưng

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 13/9, nữ diễn viên họ Triệu góp mặt trong buổi livestream (phát sóng trực tuyến) của thương hiệu thời trang Fila. Tuy nhiên, gần sát giờ làm việc, phía Fila đã thông báo hủy bỏ sự kiện, khiến Triệu Lộ Tư ấm ức.

Cụ thể, phía Fila khẳng định Triệu Lộ Tư đã có sự sắp xếp công việc khác nên phải hủy buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư khẳng định thương hiệu đưa thông tin không chính xác, cố tình đổ lỗi cho cô.

Triệu Lộ Tư bức xúc khi bị một thương hiệu thời trang hủy kế hoạch làm việc vào phút chót (Ảnh: Sina).

Cô chia sẻ: “Vấn đề này không phải do cá nhân tôi trực tiếp xử lý, nhưng vì không có nhân viên phụ trách nên tôi đã cố gắng phối hợp, điều chỉnh. Tuy nhiên, tất cả những việc đó đều chẳng có tác dụng gì. Họ ra thông báo mà không cho tôi biết. Hành động này khiến người hâm mộ hiểu lầm tôi”.

Nữ diễn viên cho rằng, công ty quản lý không hỗ trợ trong công việc nên cô đang phải tự sắp xếp lịch trình. Cô quyết định làm rõ mọi chuyện vì không muốn mọi người hiểu lầm cô vô trách nhiệm.

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư liên tiếp đối mặt với khó khăn kể từ ngày cô lên bài viết tố cáo công ty quản lý đối xử tệ hại, bắt nạt và áp đặt cô từ tháng 8 vừa rồi.

Trong thời gian ngắn, nữ diễn viên đưa ra bằng chứng về việc công ty quản lý áp bức và đe dọa "phong sát" hủy hoại cô. Nữ diễn viên còn kể việc bị bạn thân chơi xấu, bị công ty quản lý giam cầm, không cho đi chữa bệnh...

Triệu Lộ Tư gặp khó khăn trong sự nghiệp sau khi trực tiếp đối đầu với công ty quản lý (Ảnh: Sohu).

Triệu Lộ Tư thừa nhận rằng, mối quan hệ gần 10 năm giữa cô và công ty quản lý đã chạm đến giới hạn. Nữ diễn viên nói rằng, cô muốn chia tay với công ty quản lý. Tuy nhiên, công ty quản lý lại đòi nữ diễn viên bồi thường 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng), khiến cô vô cùng bức xúc.

Việc công khai đối đầu với công ty quản lý cũ giúp cô thu hút thêm 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng cũng gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh cá nhân.

Trong các buổi phát sóng trực tuyến, nữ diễn viên còn động chạm tới các đồng nghiệp, vướng nghi vấn nói dối trong việc quảng bá nông sản kém chất lượng…

Cách cô đối mặt với những ồn ào cũng khiến khán giả từng yêu mến nữ diễn viên thất vọng. Theo Sina, một số nhãn hàng đã âm thầm hủy hợp đồng với Triệu Lộ Tư vì lo ngại scandal của ngôi sao trẻ ảnh hưởng tới họ.

Theo Sohu, hành động của Triệu Lộ Tư ảnh hưởng nhiều tới các dự án mà cô tham gia. Nhiều bộ phim và chương trình thực tế có cô tham gia đến nay chưa thể phát sóng.

Trong 3 tháng qua, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư gần như "đóng băng" (Ảnh: Weibo).

Tờ 163 đưa tin, trong một tháng qua, một số nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc còn bị cơ quan quản lý không gian mạng yêu cầu giải trình và có biện pháp xử lý vì đã đẩy nhiều thông tin để quảng bá cho Triệu Lộ Tư.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư xóa bỏ tài khoản có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Trong khoảng 3 tháng nay, nữ diễn viên không thể đóng phim, không tham dự sự kiện. Kênh kết nối duy nhất của cô với người hâm mộ là qua các nền tảng mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư (SN 1998) là ngôi sao trẻ được nhiều khán giả yêu thích tại Trung Quốc. Cô góp mặt trong nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như: Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn...

Trước ồn ào với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư được gọi là “búp bê cổ trang”, “thánh nữ xuyên không” nhờ hình tượng ngọt ngào trên màn ảnh và lượng phim xuyên không cô đóng.

Triệu Lộ Tư đang gặp đợt khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp (Ảnh: QQ).

Tháng 12 năm ngoái, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý của dư luận khi thông báo dừng làm việc để vào viện cấp cứu. Nữ diễn viên bị đột quỵ nhẹ, rơi vào trạng thái khó nói và cử động chân tay. Đồng thời, cô thừa nhận bị trầm cảm lâu năm và phải điều trị.

Sau một tháng nghỉ ngơi, Triệu Lộ Tư trở lại làm việc. Tuy nhiên, sự trở lại của nữ diễn viên lại đối mặt với làn sóng phản đối của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng cô lấy bệnh tật để thu hút truyền thông và lợi dụng lòng thương của khán giả.

Từ tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên trẻ vắng bóng trong nhiều sự kiện của làng giải trí Trung Quốc và được cho là phải chịu cảnh phong sát “ngầm”. Chương trình truyền hình thực tế Dũng khí bé nhỏ của cô bị khán giả quay lưng và phải tạm ngừng phát sóng.