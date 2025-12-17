Triển lãm uốn cong cơ thể phụ nữ thành "nội thất" gây tranh cãi

Trong triển lãm này, cơ thể phụ nữ được biến thành một phần của bàn ghế, đèn chùm và các vật dụng nội thất, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật đậm tính thử nghiệm và gây sốc.

Chương đầu tiên của dự án mở ra chuỗi 7 phần kéo dài 7 năm, trong đó Censori biến không gian gia đình thành sân khấu cho nghi lễ, sự thân mật và biến đổi cơ thể.

Hình ảnh tại triển lãm Bio Pop của Bianca Censori tại Hàn Quốc gây xôn xao (Ảnh: News).

Nhà bếp, nơi Censori lặng lẽ nướng bánh theo nhạc cổ điển do Kanye West sáng tác, cũng trở thành khu vực trình diễn. Bàn ghế và đèn chùm được thiết kế để giữ phụ nữ trong các tư thế uốn éo, làm mờ ranh giới giữa cơ thể và nội thất.

Các tác phẩm bao gồm bàn ghế với chân là nạng y tế, đệm trụ bọc lông mềm, mặt bàn tông màu da người khoét lỗ đủ để “đỡ” cơ thể trong những tư thế gò bó.

Trong màn trình diễn kéo dài 13 phút, các khoảng trống được lấp đầy bằng “bản sao” của chính Censori - người mẫu đeo mặt nạ, đội tóc giả giống hệt và mặc bộ đồ latex ôm sát do nhà thiết kế Nhật Bản Shigenari Kido thực hiện.

Bianca Censori lý giải Bio Pop nhằm phản ánh cách không gian sống và vật dụng gia đình định hình cấu trúc quyền lực trong xã hội.

Cô cho biết: “Ngôi nhà nhào nặn cơ thể, tinh thần và vai trò của con người. Những tư thế học được trong không gian riêng tư sẽ được mang ra không gian công cộng”. Màn trình diễn kết thúc khi Censori ngồi xuống một trong các “bản sao” của chính mình, tạo nên “bức chân dung tự họa”.

Người mẫu uốn cong cơ thể, tạo dáng theo nội thất trong dự án Bio Pop (Ảnh: News).

Những hình ảnh tại triển lãm Bio Pop gây tranh cãi (Ảnh: News).

Bianca Censori dự định thực hiện 7 buổi triển lãm trong dự án Bio Pop (Ảnh: News).

Ngay sau khi công bố, Bio Pop thu hút sự chú ý quốc tế nhưng cũng gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng dự án thiếu sáng tạo, chỉ nổi bật nhờ danh xưng vợ của Kanye West. Một số chỉ trích việc dùng cơ thể phụ nữ như “nội thất” là ý tưởng cũ kỹ và phản cảm.

Sinh ra tại Melbourne (Australia), Bianca Censori từng tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Melbourne và hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2020. Cô gia nhập công ty thời trang Yeezy với vai trò kiến trúc sư và từng kinh doanh trang sức.

Bianca kết hôn với Kanye West vào tháng 1/2023. Sau đó, cô trở thành tâm điểm tranh cãi của truyền thông với phong cách ăn mặc táo bạo, tâm điểm gần đây là sự xuất hiện như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy 2025.

Những bộ trang phục xuống phố của cô liên tục gây chú ý, thậm chí bị cho là có khả năng vi phạm pháp luật Mỹ về hành vi phơi bày cơ thể.

Bianca Censori và chồng, rapper Kanye West, xuất hiện tại sân bay ở Seoul (Hàn Quốc), cuối tuần trước (Ảnh: Media Mode).

Một số ý kiến cũng nhận xét Bianca dường như thay đổi hoàn toàn kể từ khi gắn bó với Kanye West. Người đẹp 30 tuổi thường xuất hiện bên chồng với dáng đi cứng nhắc, hiếm khi nở nụ cười, ánh mắt bị đánh giá là thiếu sức sống.

Nói về phong cách ăn mặc khác người của Bianca, một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail: “Nhiều phụ nữ sẽ cho rằng đó là sự kiểm soát, nhưng Bianca dường như chấp nhận điều này. Cô ấy thích khoe vóc dáng và cảm thấy chồng đang giúp mình trông đẹp hơn. Không ai biết đây có hoàn toàn là con người thật của Bianca hay không”.

Dù nhận nhiều chỉ trích, Bianca vẫn định hình hình ảnh riêng. Ngày 10/12, cô công bố bộ sưu tập trang sức đầu tay lấy cảm hứng từ dụng cụ y khoa, trong khi dự án Bio Pop được xem là bước đi đầu tiên để xây dựng thương hiệu cá nhân, thoát khỏi danh xưng “vợ của Kanye West”.