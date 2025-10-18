Triển lãm “Men tình”: Khi giấy dó kể chuyện tình yêu

Chiều 17/10, triển lãm Men tình của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường khai mạc tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu hội họa.

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm trên giấy dó - chất liệu truyền thống của Việt Nam - nơi cảm xúc con người được thể hiện qua các hình tượng quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường lựa chọn giấy dó - chất liệu truyền thống của Việt Nam - làm điểm tựa cho các tác phẩm sáng tác trong triển lãm “Men tình” (Ảnh: Ban tổ chức).

Bước vào không gian của Men tình, người xem sẽ bắt gặp những chai rượu, tấm vải đỏ, hay những thanh gỗ nhuốm màu thời gian, những vật dụng tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng biểu tượng sâu sắc về tình yêu, ký ức và sự gắn kết.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường đã khéo léo biến chúng thành ngôn ngữ thị giác, phản ánh hai mặt của cảm xúc: Một bên là sự trầm lắng, sâu lắng; bên kia là sự sôi động, rực rỡ của đời sống đô thị.

“Tôi chọn giấy dó - chất liệu truyền thống của Việt Nam - làm điểm tựa sáng tác. Bề mặt mộc mạc của giấy giúp hình tượng vừa hư ảo vừa đậm dấu thời gian, hòa quyện cùng những gam màu và đường nét mạnh mẽ của đời sống đô thị”, họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường chia sẻ.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường tại buổi khai mạc triển lãm “Men tình” ở Hà Nội, chiều 17/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Các tác phẩm trong Men tình có kích thước khiêm tốn nhưng tinh tế, tạo sự giao hòa giữa tình cảm con người, nét văn hóa bản địa và nhịp sống hiện đại.

Qua đó, công chúng có thể cảm nhận góc nhìn của họa sĩ về tình yêu, con người và những biến chuyển của thời gian trong không gian đô thị.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 27/10 tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 - Art & Auction, 75 Hàng Bồ, Hà Nội.

Tác phẩm "Men tình 50" của hoạ sĩ Tuấn Cường tại triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường (SN 1963), tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương năm 1989 và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2006.

Ông từng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương từ năm 2007 đến 2024, đồng thời là Chủ biên bộ sách giáo khoa Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 9.

Trong suốt sự nghiệp, ông tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, trong đó có: Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 2005, triển lãm Giao lưu Văn hóa Việt - Mỹ tại Đại học St. John’s năm 2007, triển lãm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội năm 2013 và Gwangju, Hàn Quốc năm 2014.​​​​​​​​​​​​​​​​..