Tranh sơn mài cao 2,4m vẽ Bác Hồ được trưng bày ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chiều 18/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn Mùa xuân Độc lập nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 5, từ phải vào) và nhiều khách mời tới dự triển lãm "Mùa xuân Độc lập" (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm trưng bày 17 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, trong đó gây chú ý là tác phẩm dài 7,2m, cao 2,4m, được vẽ hai mặt là: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và Mùa xuân dân tộc.

Tại sự kiện, TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - khẳng định rằng, đây là lần đầu tiên, một bộ tranh sơn mài khổ lớn với 17 tác phẩm được sáng tác công phu tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử, những chiến thắng vẻ vang của dân tộc và những hình ảnh đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh do một nghệ sĩ trẻ thực hiện, được giới thiệu đến đông đảo công chúng trong cả nước.

Tranh dài 7,2m, cao 2,4m, được Chu Nhật Quang vẽ hai mặt có tên: "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" và "Mùa xuân dân tộc" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ lý do chọn sáng tác về đề tài lịch sử cách mạng và lãnh tụ, họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, tình yêu nước và niềm trân trọng lịch sử đã ngấm vào anh từ nhỏ qua giáo dục gia đình, nhà trường và các phương tiện truyền thông.

"Ông nội tôi từng vẽ nhiều tranh về đề tài cách mạng và khi lớn lên, tôi chủ động đến bảo tàng, tìm đọc, xem phim tư liệu, gặp gỡ các nhân chứng. Khi học tập và trải nghiệm ở nước ngoài, tôi càng thấm thía giá trị tự do, độc lập và muốn đóng góp trí tuệ, sáng tạo của mình cho những tác phẩm về đất nước”, Chu Nhật Quang bộc bạch.

Theo họa sĩ Chu Nhật Quang, anh ấp ủ các tác phẩm về các sự kiện lịch sử của đất nước từ thời gian du học ở Mỹ. Từ năm 2019, ngay khi trở về nước, anh bắt tay vẽ phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu.

Để có được 17 tác phẩm trong Mùa xuân Độc lập, anh dành gần 7 năm lao động nghệ thuật miệt mài và liên tục.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - bày tỏ sự xúc động khi xem các bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Vẽ tranh đề tài lịch sử là vô cùng khó khăn và thách thức. Họa sĩ Chu Nhật Quang phải có tình yêu với lịch sử rất lớn và rất yêu nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sơn mài mới có thể thực hiện được. Đây là một kỳ vọng mới cho nghệ thuật đương đại Việt Nam", ông Đoàn chia sẻ.

Đánh giá về tranh của Chu Nhật Quang, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cũng ghi nhận cách tiếp cận mới mẻ của tác giả.

Ông Thiều cho rằng, bằng tình yêu với lãnh tụ, có góc nhìn riêng và kỹ thuật sơn mài đặc sắc, Nhật Quang tạo nên hình ảnh Bác Hồ vừa quen vừa lạ.

“Điều đáng quý nhất là Nhật Quang đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về với đời sống thường nhật - một con người dung dị, gần gũi, thấu hiểu nỗi đau và khát vọng của dân tộc. Nhờ vậy, Bác Hồ trong tranh không chỉ là nhân vật lịch sử, mà như đang sống giữa nhân dân”, ông Thiều nhận định.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa tầm vóc, vĩ đại mà rất gần gũi, dung dị (Ảnh: Ban tổ chức).