Tranh cãi việc đạo diễn để Đổng Khiết làm mẹ của bạn diễn kém 6 tuổi

Dân trí Trong bộ phim truyền hình vừa lên sóng "Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân", nữ diễn viên Đổng Khiết, 41 tuổi, được chọn vào vai mẹ của bạn diễn nam, Doãn Phưởng, 35 tuổi.

Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân (The Last Goodbye To Mama) là tác phẩm về đề tài gia đình, xoay quanh cuộc đời hai mẹ con Đinh Bích Vân (Đổng Khiết đóng) và Tiểu Quân (Doãn Phưởng đóng).

Đổng Khiết vừa có sự trở lại với màn ảnh nhỏ trong "Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân".

Phim xoay quanh câu chuyện kéo dài gần 30 năm của bà mẹ đơn thân Đinh Bích Vân sống ở Tô Bắc, Trung Quốc. Sau khi ly hôn người chồng mê cờ bạc, Đinh Bích Vân phải một mình vất vả nuôi nấng con trai nên người.

Vừa tròn 18 tuổi, Tiểu Quân - con trai của Đinh Bích Vân được nhận vào một trường đại học ở Bắc Kinh. Song, ngay khi bước vào trường, anh đã bị các bạn cùng lớp chế giễu vì đến từ tỉnh lẻ.

Trước sự cười nhạo của bạn bè, Tiểu Quân bắt đầu chứng tỏ mình không phải kẻ quê mùa nên nổi loạn, ăn chơi, tụ tập với những người bạn xấu đến khi nhận được cảnh báo rằng, anh không thể tốt nghiệp.

Trong "Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân", Đổng Khiết được xếp vào vai mẹ nam diễn viên Doãn Phưởng, kém cô 6 tuổi.

May mắn thay, mẹ của Tiểu Quân đã cảnh báo cậu kịp thời, giúp cậu thay đổi, chú tâm học hành và tốt nghiệp. Tưởng chừng, sau khi tốt nghiệp, Tiểu Quân sẽ thoát khỏi vận may đen nhưng vòng xoáy cuộc đời lại khiến cậu bị lừa và rơi vào cảnh lang thang tại Nhật Bản trong nhiều tháng liền.

Chính trong những tháng ngày khó khăn nơi đất khách, Tiêu Quân dần hiểu được tất cả những khó khăn mẹ từng trải qua, cố gắng liên lạc với mẹ và tìm cách trở về nhà. Sau nhiều khó khăn, Tiểu Quân tìm được một công việc ở Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống mới. Đúng thời điểm, Tiểu Quân nhận ra tình yêu vô bờ và sự hi sinh lớn lao của mẹ thì mẹ anh phát hiện mắc bệnh ung thư.

"Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân" ghi lại hành trình làm mẹ đơn thân của Đinh Bích Vân (Đổng Khiết đóng) từ khi con còn nhỏ.

Để vào vai mẹ bạn diễn kém 6 tuổi, Đổng Khiết chấp nhận bị hóa trang già hơn.

Những ai yêu thích thể loại phim gia đình và đặc biệt là tình mẫu tử thì Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân là một lựa chọn tuyệt vời. Câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, sâu cay, lột tả cuộc sống khắc nghiệt với những người trẻ mới bước vào đời, hoang mang đứng trước những cám dỗ của cuộc sống được chuyển tải một cách tự nhiên trong phim.

Tuy nhiên, việc để nữ diễn viên Đổng Khiết, sinh năm 1980, phải làm mẹ của nam diễn viên Doãn Phưởng, sinh năm 1986, khiến nhiều người tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn nên sắp xếp cho một nam diễn viên thế hệ 9X vào vai con trai của Đổng Khiết trên màn ảnh. Để đảm bảo yêu cầu của nhân vật, Đổng Khiết buộc phải để mặt mộc, hóa trang khiến mình già hơn bạn diễn.

Hình ảnh khác lạ của Đổng Khiết trong "Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân".

Nhiều khán giả cũng tỏ ý xót xa cho Đổng Khiết khi những đồng nghiệp cùng thời với cô như Tôn Lệ, Lưu Đào, Diêu Thần, Mã Y Lợi hay Tần Lam... thoải mái "trẻ hóa" trên màn ảnh để vào vai những cô gái đôi mươi, kết đôi với những chàng trai kém tuổi. Trong khi, Đổng Khiết mới hơn 40 tuổi đã phải gồng mình để vào vai người mẹ có con ở tuổi 18.

Đổng Khiết là một nữ diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Cô là một trong những tài năng của màn ảnh Hoa ngữ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và đưa trở thành ngôi sao.

Đổng Khiết vốn là một ngọc nữ thế hệ 8X của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhờ vai nữ chính trong bộ phim Happy Times của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, cái tên Đổng Khiết trở nên nổi tiếng khi phim giành được Giải thưởng Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 7 và bản thân Đổng Khiết nhận giải Tài năng điện ảnh mới, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Valladolid ở Tây Ban Nha.

Trước khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân, Đổng Khiết đã góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như Danh gia vọng tộc, Bí mật Tam Quốc...

Sự nghiệp của Đổng Khiết từng bị ảnh hưởng sau khi chồng cũ của cô, Phan Việt Minh tố nữ diễn viên ngoại tình. Năm 2012, cặp đôi ly hôn sau 4 năm chung sống và có một cậu con trai chung.

Tài năng của Đổng Khiết được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện.

Năm 2018, Đổng Khiết trở lại với điện ảnh sau thời gian dài "ở ẩn" với diễn xuất được đánh giá cao trong phim truyền hình Hậu cung Như Ý Truyện. Xin Chào, Mẫu Thân Đại Nhân là bộ phim mới nhất mà Đổng Khiết tham gia và hoàn toàn khác với những hình ảnh trước đó của cô trên màn ảnh.

Doãn Phường, bạn diễn của Đổng Khiết trong Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân, xuất thân là một vũ công ba lê và biên đạo múa. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh gia nhập một công ty biểu diễn nghệ thuật với vai trò giám đốc và quản lý.

Tuy nhiên, tới năm 2008, anh từ bỏ công việc quản lý và trở lại sân khấu, trở thành vũ công chuyên nghiệp. Năm 2013, anh có trải nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất và Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân là bộ phim hiếm hoi trong sự nghiệp của anh. Ngoài đời, nam diễn viên đã kết hôn và có con.

