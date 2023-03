Tranh cãi việc chiếu cảnh hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Theo Insight, trong chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập đài KBS (Hàn Quốc), Gummy là ca sĩ được mời trình diễn. Cô thể hiện bài hát You are my everything - ca khúc đình đám của bộ phim Hậu duệ mặt trời.

Phần biểu diễn của Gummy được đánh giá khá tốt nhưng việc đài truyền hình KBS trình chiếu cảnh hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong phim lại khiến khán giả không thoải mái. Sau khi phần diễn này được phát sóng, khán giả đưa ra nhiều bình luận trái chiều.

Hình ảnh tình cảm của Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong "Hậu duệ mặt trời" được phát sóng trên truyền hình và gây tranh cãi (Ảnh: Insight).

Một số ý kiến cho rằng hành động này của đài KBS rất kém duyên. Theo khán giả, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã ly hôn, gần nhất Song Joong Ki cũng thông báo đã có vợ sắp cưới. Việc đài KBS trình chiếu những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi vào thời điểm hiện tại để làm nền cho một phần biểu diễn là không cần thiết.

"Nhà đài nên tôn trọng và buông tha cho hai nghệ sĩ, họ đều đã có cuộc sống riêng", "Bài hát rất hay nhưng hình ảnh làm tôi không hài lòng"… là những bình luận dành cho tiết mục của ca sĩ Gummy.

Song, cũng có những ý kiến bênh vực đài KBS, họ cho rằng, khán giả đã suy diễn bởi hình ảnh phát sóng chỉ liên quan tới bộ phim, không nhằm mục đích công kích hai nghệ sĩ.

Hậu duệ mặt trời phát sóng vào năm 2016 và nhận được sự yêu thích trên toàn thế giới. Đến nay,Hậu duệ mặt trời vẫn được coi là một trong những bộ phim có sức lan tỏa mạnh mẽ bậc nhất của truyền hình Hàn Quốc. Thành công từ Hậu duệ mặt trời đã giúp dàn diễn viên chính có bước tiến lớn trong sự nghiệp.

"Hậu duệ mặt trời" là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất (Ảnh: News).

Đặc biệt, bộ phim còn đưa hai diễn viên chính Song Joong Ki và Song Hye Kyo đến với nhau. Sau thời gian cộng tác, họ hò hẹn bí mật và công khai tình cảm vào năm 2017. Hôn lễ của họ được ngợi ca là một trong những đám cưới đình đám nhất làng giải trí xứ Hàn.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài gần 2 năm trước khi cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2019 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Gần 4 năm kể từ khi cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Hàn chia tay, những tin đồn quanh mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ chấm dứt.

Gần đây, Song Joong Ki công khai mối quan hệ mới với cựu diễn viên người Anh - Katy Louise Saunders. Anh cũng thông báo kế hoạch làm đám cưới và sắp đón con đầu lòng.

Thông tin này khiến truyền thông châu Á lại rộn ràng với những đồn đoán liên quan tới anh và vợ cũ. Song Joong Ki thừa nhận, anh không thấy thoải mái trước những trước tin đồn của truyền thông và việc các blogger tung tin không chính xác về vợ hiện tại.

Về phần mình, Song Hye Kyo vẫn duy trì tình trạng độc thân. Nữ diễn viên 42 tuổi muốn tập trung cho sự nghiệp và giữ cuộc sống kín tiếng. Nhan sắc của cô cũng ngày càng thăng hạng. Người đẹp là một trong những ngôi sao nữ nhận cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất tại Hàn Quốc và đắt sô quảng cáo ở xứ kim chi.

Hiện tại, cái tên Song Hye Kyo phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của phim The Glory (Vinh quang trong thù hận). Phần hai của phim dự kiến lên sóng vào ngày 10/3 tới. Diễn xuất của ngọc nữ xứ Hàn nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.