Song Joong Ki lần đầu lên tiếng về tin đồn vợ sắp cưới có con riêng

Ngày 30/1, Song Joong Ki gây xôn xao làng giải trí châu Á khi thông báo tái hôn và đối tượng kết hôn của anh là cựu nữ diễn viên - Katy Louise Saunders. Cặp đôi bí mật đi lại trong một năm trước khi công khai mối quan hệ.

Hiện, Katy đang mang thai đứa con chung của hai người. Công ty quản lý và Song Joong Ki đều không tiết lộ chi tiết về kế hoạch làm đám cưới. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận, hôn lễ của tài tử Hậu duệ Mặt trời sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Song Joong Ki bức xúc khi vợ tương lại bị gắn với những tin đồn thất thiệt (Ảnh: GQ).

Ngay sau thông báo tái hôn, Song Joong Ki và vợ sắp cưới của anh trở thành tâm điểm truyền thông. Theo nguồn tin của tờ Osen, Katy hơn Song Joong Ki 1 tuổi, từng làm diễn viên nhưng hiện tại, cô đã giải nghệ và theo đuổi công việc gia sư ngoại ngữ. Hiện, các tài khoản cá nhân của Katy đều không còn mở.

Katy Louise Saunders mang hai dòng máu Anh và Colombia, chính thức rút khỏi showbiz từ năm 2018. Tờ Sports Kyunghyang hé lộ, mỹ nhân lai sở hữu tài sản khoảng 1,8 tỷ won (gần 35 tỷ đồng). Đây là tài sản được cô tích lũy trong 16 năm làm việc trong showbiz tại Italy.

Cũng theo nguồn tin của tờ Sports Kyunghyang, Katy rất giống với hình mẫu lý tưởng của Song Joong Ki. Trong các chương trình như Section TV, Night of TV Entertainment, tài tử Hàn Quốc từng tiết lộ về người tình trong mộng.

Anh thích những phụ nữ có ngoại hình gợi cảm, sở hữu đôi chân thanh thoát. Katy Louise Saunders từng là người mẫu. Cô sở hữu chiều cao 1m73, nặng 55kg và vóc dáng gợi cảm. Bên cạnh đó, nghi vấn Katy từng mang thai, có con riêng cũng thu hút sự tò mò của dư luận Hàn Quốc.

Song Joong Ki và vợ - Katy Louise Saunders sắp đón đứa con chung đầu tiên (Ảnh: Newsen).

Trước những thông tin liên quan tới quá khứ của bà xã, Song Joong Ki chỉ im lặng. Mới đây, trong bài trò chuyện với tờ GQ, nam diễn viên lần đầu lý giải những tin đồn quanh bà xã Katy Louise Saunders. Anh cũng dành cho vợ những lời ngọt ngào.

Cụ thể, Song Joong Ki bác bỏ tin đồn Katy từng kết hôn, có con riêng. Anh rất tức giận trước những thông tin thất thiệt: "Lúc đầu, tôi thấy không sao vì đó cũng là cuộc sống. Dù mọi người nói thế nào, tình yêu của chúng tôi cũng không thay đổi. Nhưng loạt tin đồn nực cười cứ đua nhau xuất hiện và điều này khiến tôi rất tức giận".

"Không phải tin đồn nào cũng đúng. Nói chính xác, chỉ có mỗi thông tin về ngôi trường đại học của Katy là đúng thôi. Tôi phẫn nộ lắm nhưng Katy ở bên nói với tôi rằng: "Anh không cần tức giận với những người đó". Thật khó diễn tả nhưng cô ấy giúp tôi nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn và giúp tôi cân bằng cảm xúc", tài tử xứ Hàn nói thêm.

Theo Song Joong Ki, Katy Louise Saunders chưa từng kết hôn hay có con riêng (Ảnh: News).

Song Joong Ki cũng khen ngợi vợ sắp cưới: "Tôi trở thành phiên bản tốt hơn nhờ Katy. Nếu phải miêu tả Katy, tôi chỉ có thể nói, cô ấy rất tốt. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục, mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi khi giải thích, cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi".

Trong bài phỏng vấn, Song Joong Ki tiết lộ, ngày anh và Katy đăng ký kết hôn, hai người đã tận hưởng một buổi hẹn hò lãng mạn. Vào ngày hôm đó, anh tới trường quay phim mới My Name Is Loh Kiwan để đọc kịch bản. Sau khi kết thúc công việc, anh cùng vợ đi ăn tối, tận hưởng bầu không gian hạnh phúc.

Cuối cùng, anh cũng bộc bạch cảm xúc khi hay tin mình sắp lên chức bố: "Tôi từng nói trong các bài phỏng vấn trước kia về mục tiêu trong cuộc sống của mình, đó là kết hôn và có con. Giờ đây, tôi có nhiều cảm xúc đan xen, vừa háo hức nhưng cũng có chút lo lắng. Nhưng tôi luôn dặn mình không nên quá phấn khích".

Katy Louise Saunders trong mắt bạn đời là một phụ nữ ân cần, hiểu chuyện và lan tỏa năng lượng tích cực (Ảnh: Newsen).

Kể từ sau thông báo kết hôn, Song Joong Ki và Katy xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng. Cựu nữ diễn viên người Anh đang dưỡng thai tại Hàn Quốc. Cô được chồng cưng chiều, chăm chút. Bố mẹ của Katy cũng có mặt tại Hàn Quốc để hỗ trợ Song Joong Ki chăm sóc Katy trong thời gian anh đi công tác.

Song Joong Ki và Katy đang sống tại căn biệt thự trị giá 2 tỷ won (khoảng 16,3 triệu USD) ở khu Itaewon (Hàn Quốc). Theo truyền thông Hàn Quốc, nơi Song Joong Ki và vợ sinh sống là một trong những bất động sản sang trọng và đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc.

Song Joong Ki khẳng định, kết hôn và làm bố là hai chuyện hệ trọng nhất trong cuộc đời anh (Ảnh: Instagram).

Song Joong Ki là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Tài tử sinh năm 1985 từng làm mưa làm gió châu Á với vai đại úy Yoo Shi Jin hài hước và lãng mạn trong Hậu duệ Mặt trời. Những năm gần đây, Song Joong Ki gây sốt qua các phim Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt.

Theo phóng viên Ahn Jin Yong của Moonhwa Ilbo, Song Joong Ki thuộc nhóm diễn viên nhận cát-xê khủng tại Hàn Quốc. Cụ thể, Song Joong Ki nhận được khoảng 300 triệu won (5,7 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình.

Nhờ danh tiếng trong lĩnh vực đóng phim, Song Joong Ki cũng nhận được sự ưu ái của các nhãn hàng. Theo Eduwar, Song Joong Ki thuộc nhóm 15 diễn viên giàu nhất Hàn Quốc năm 2023 với tài sản ước tính hơn 24 triệu USD.