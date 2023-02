Song Hye Kyo đại náo show diễn thời trang quốc tế nhờ nhan sắc không tuổi

Milan Fashion Week (Tuần lễ thời trang Milan) đang là sự kiện tâm điểm, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu thời trang trên toàn thế giới. Ngày 22/2, ngôi sao hạng A của Hàn Quốc - Song Hye Kyo đã xuất hiện trong show diễn của Fendi và lập tức trở thành tâm điểm.

Song Hye Kyo đẹp xuất sắc tại sự kiện Tuần lễ thời trang Milan, ngày 22/2 (Ảnh: Sina).

Cô nhận được sự hâm mộ của khán giả tại nước ngoài và thu hút hầu hết các ống kính. Khán giả không ngừng hô tên, cổ vũ cho nữ diễn viên. Ngoại hình xinh đẹp và trẻ trung của mỹ nhân xứ Hàn lập tức là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Dù đã bước vào tuổi 42 nhưng Song Hye Kyo vẫn sở hữu làn da, dáng vóc đáng ngưỡng mộ. Biểu cảm của cô trước ống kính phóng viên cũng chuyên nghiệp không kém một người mẫu thực thụ.

Đặc biệt, khoảnh khắc cô chung khung hình với ngôi sao Hứa Quang Hán còn trở thành tâm điểm tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Xuất hiện cùng một khung hình với mỹ nam thế hệ 9X, Song Hye Kyo trông rất đẹp đôi.

Không chỉ Song Hye Kyo và Hứa Quang Hán, show diễn của Fendi cũng quy tụ nhiều ngôi sao châu Á khác như nữ thần tượng Yuqi nhóm (G)I-DLE, nữ diễn viên Trình Tiêu, nữ diễn viên người Nhật - Haruna Kawaguchi, nữ diễn viên Thái Lan - Ranee Campen…

Ngọc nữ xứ Hàn sánh đôi cùng mỹ nam kém tuổi Hứa Quang Hán (Ảnh: Sina).

Trong show diễn của Fendi, Song Hye Kyo thể hiện đẳng cấp khi ngồi hàng ghế đầu cùng CEO của Fendi - ông Serge Brunschwig. Cô cũng chụp hình thân thiết với Giám đốc nghệ thuật Fendi - Kim Jones. Ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn đang là gương mặt đại diện của thương hiệu này tại thị trường châu Á.

Song Hye Kyo ký hợp đồng với Fendi từ đầu năm 2021. Hãng Fendi nhận định, nữ diễn viên Hàn Quốc là biểu tượng sắc đẹp hiện đại, hòa quyện giữa vẻ mềm mại, sự mạnh mẽ và phong thái tự tin, phù hợp với giá trị nhà mốt theo đuổi.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo nhận những lời khen chê trái chiều về nhan sắc khi tái xuất với phim truyền hình mới - The Glory (Vinh quang trong thù hận). Trong phim, cô hầu như để mặt mộc, ăn mặc giản dị và lộ vết dấu tuổi tác.

Nhan sắc của mỹ nhân 42 tuổi qua ống kính của người hâm mộ (Ảnh: Sina).

Góc nghiêng hoàn hảo của Song Hye Kyo (Ảnh: Sina).

Song Hye Kyo được ngồi hàng ghế đầu tại sự kiện thời trang ngày 22/2 (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, theo đạo diễn của The Glory, nữ diễn viên chủ động giảm cân, xuất hiện với gương mặt thiếu son phấn để phù hợp với nhân vật, một phụ nữ mang đầy thù hận vì là nạn nhân của bạo lực học đường.

Khác hẳn hình ảnh trong The Glory, "chị đẹp" của màn ảnh xứ Hàn ngoài đời rất sành điệu và trẻ trung. Kiểu tóc mới giúp mỹ nhân sinh năm 1981 "hack tuổi" đáng kể.

Song Hye Kyo, sinh năm 1981, ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Gần đây, cô trở lại ấn tượng và có màn thể hiện lột xác trong dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Phần hai của phim sẽ lên sóng vào tháng 3 tới và là dự án đáng chờ đợi nhất của màn ảnh xứ Hàn. Phần một của phim phát sóng từ cuối tháng 12/2022 và nhanh chóng trở thành show truyền hình hot trên nền tảng Netflix.

Ở tuổi 42, người đẹp được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc, đắt show quảng cáo, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ.

Dù sở hữu chiều cao chưa tới 1m60 nhưng Song Hye Kyo vẫn toát lên khí chất của một người mẫu (Ảnh: Sina).

Thời gian qua, Song Hye Kyo cũng là tâm điểm của truyền thông châu Á khi chồng cũ - nam diễn viên Song Joong Ki thông báo tái hôn với nữ diễn viên ngoại quốc Katy Louise Saunder.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki bén duyên nhờ dự án Hậu duệ Mặt trời. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2017 nhưng ly hôn vào năm 2019, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới và sắp lên chức bố, Song Hye Kyo vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân. Vào ngày Lễ tình nhân 14/2 gần đây, cô đăng ảnh một mình và thể hiện thái độ thoải mái. Cô cũng không lên tiếng bình luận trước quyết định tái hôn của chồng cũ dù mỹ nhân xứ Hàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Vài ngày trước, Song Hye Kyo xuất hiện giản dị tại sân bay Hàn Quốc sang Italy để tham dự tuần lễ thời trang (Ảnh: Newsen).

Mỹ nhân xứ Hàn đăng tải một số hình ảnh liên quan tới công việc, cuộc sống cá nhân trong khi chồng cũ bận rộn chuẩn bị hôn lễ sắp tới (Ảnh: Instagram).

Ở tuổi 42, Song Hye Kyo vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân và chưa làm mẹ (Ảnh: Vogue).

Sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo từng dính tin đồn hò hẹn với nam diễn viên kém tuổi - Jang Ki Yong. Anh là bạn diễn của ngọc nữ xứ Hàn trong dự án Now We Are Breaking Up (năm 2021). Dù nội dung phim không được như khán giả kỳ vọng nhưng mối quan hệ thân thiết giữa Song Hye Kyo và đồng nghiệp kém tuổi khiến khán giả tò mò.

Jang Ki Yong nhập ngũ từ năm 2021 và chính thức xuất ngũ vào ngày 22/2. Trong thời gian Jang Ki Yong phục vụ trong quân đội, Song Hye Kyo từng tới doanh trại thăm đàn em. Vào ngày xuất ngũ, tài tử xứ Hàn chia sẻ: "Cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi trong một thời gian dài. Tôi sẽ sớm chào đón các bạn bằng một tác phẩm hay".

Jang Ki Yong là người mẫu, diễn viên, kém Song Hye Kyo 11 tuổi. Anh sinh ra tại Ulsan, theo học Đại học Seokyung (Hàn Quốc) chuyên ngành người mẫu. Anh từng góp mặt trong các dự án như Bước đến ôm em, Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly, Phẩm chất quý cô...