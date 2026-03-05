Tranh cãi quanh bức ảnh “Em bé Napalm”: Nick Út đâm đơn kiện Netflix

Nick Út cho rằng Netflix và Quỹ VII đã bôi nhọ danh tiếng cũng như “di sản nhân đạo” của ông sau khi phát hành bộ phim tài liệu The Stringer vào năm ngoái.

Bộ phim do Gary Knight - nhà sáng lập Quỹ VII - sản xuất và đồng thời xuất hiện trong vai trò nhân vật chính. Nội dung phim phủ nhận việc Nick Út là tác giả bức ảnh lịch sử Napalm Girl (Em bé Napalm), đồng thời cho rằng người thực sự chụp bức ảnh là một tài xế tên Nguyễn Thành Nghệ.

Nhiếp ảnh gia chiến trường Nick Út bên bức ảnh "Em bé Napalm" nổi tiếng (Ảnh: AP).

Khi The Stringer được phát sóng trên Netflix vào đầu năm 2025, tranh cãi lập tức nổ ra về danh tính tác giả của bức ảnh nổi tiếng này. Những tài liệu trong phim cho rằng vị trí của Nick Út tại hiện trường không phù hợp để chụp bức ảnh, trong khi Nguyễn Thành Nghệ - một phóng viên ảnh tự do cộng tác với hãng tin AP - được xác định đứng ở vị trí có góc máy trùng khớp với khung hình lịch sử.

Ngay sau đó, Nick Út cùng các luật sư tuyên bố Netflix và tổ chức của Gary Knight đã bôi nhọ danh tiếng của ông. Trong đơn kiện, nhiếp ảnh gia yêu cầu bồi thường 100.000 euro (hơn 3 tỷ đồng) thiệt hại và 20.000 euro (hơn 610 triệu đồng) chi phí pháp lý.

Sau khi đệ đơn, Nick Út khẳng định: “Quỹ VII và Netflix phát hành bộ phim phủ nhận tôi là tác giả Em bé Napalm và cho rằng tôi đã nói dối suốt 50 năm. Điều này gây ra nỗi đau lớn cho tôi và gia đình. Những cáo buộc ấy đánh trực diện vào danh dự và con người tôi”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Với tư cách một phóng viên ảnh, tôi đã không ngại nguy hiểm để ghi lại lịch sử một cách trung thực. Tôi biết ơn những bạn bè và đồng nghiệp trên khắp thế giới đã sát cánh. Công lý sẽ được chứng minh bởi những người hiểu công việc và tính cách của tôi”.

Hình ảnh trong bộ phim tài liệu "The Stringer" (Ảnh: Netflix).

Bức ảnh Em bé Napalm được xem là một trong những tác phẩm báo chí có sức tác động mạnh nhất của thế kỷ 20. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc cô bé 9 tuổi Phan Thị Kim Phúc đang chạy trong trạng thái khỏa thân và gào khóc sau một vụ ném bom napalm tại Việt Nam.

Tác phẩm giành giải Pulitzer và giải Ảnh của năm (World Press Photo) năm 1973, đưa tên tuổi Nick Út trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Bức ảnh cũng góp phần làm thay đổi cách nhìn của dư luận Mỹ và quốc tế về cuộc chiến tranh tại Việt Nam thời điểm đó.

Theo lời Nick Út, ông chụp bức ảnh khi mới 21 tuổi tại khu vực làng Trảng Bàng (Tây Ninh) vào ngày 8/6/1972. Sau khi ghi lại khoảnh khắc này, ông đã đưa Kim Phúc đến bệnh viện, khi cô bé bị bỏng độ ba trên khoảng 30% cơ thể do bom napalm.

Gary Knight - nhà sáng lập Quỹ VII và sản xuất bộ phim tài liệu "The Stringer" - phủ nhận Nick Út là tác giả của "Em bé Napalm" (Ảnh: News).

Tuy nhiên, tranh cãi gia tăng sau khi bộ phim tài liệu The Stringer ra mắt. Tháng 5/2025, tổ chức World Press Photo thông báo tạm đình chỉ việc ghi nhận Nick Út là tác giả bức ảnh vì những nghi vấn kéo dài về nguồn gốc tác phẩm.

Theo bà Joumana El Zein Khoury (Giám đốc World Press Photo), phân tích về vị trí, khoảng cách và loại máy ảnh sử dụng tại hiện trường cho thấy nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Nghệ có khả năng là người chụp bức ảnh.

Dù vậy, World Press Photo cũng không loại trừ khả năng Nick Út “đã đứng ở vị trí thuận lợi hơn để chụp bức ảnh”. Theo The Guardian, quyết định đình chỉ áp dụng đối với phần ghi nhận tác giả và không ảnh hưởng đến giải thưởng Ảnh báo chí thế giới của năm 1973.

Trong khi đó, đầu tháng 5/2025, hãng tin AP công bố kết quả điều tra nội bộ dài 96 trang, cho biết họ không tìm thấy “bằng chứng xác đáng” để thay đổi tác giả của bức ảnh. Do vậy, AP kết luận rằng “có khả năng” Nick Út đã chụp bức ảnh và không có bằng chứng cho thấy Nguyễn Thành Nghệ là người thực hiện.

Đối với World Press Photo, phần ghi tên tác giả của bức ảnh hiện được để ở trạng thái “không rõ”. Tổ chức này cho biết: “Đây vẫn là một câu chuyện lịch sử gây tranh cãi và có khả năng tác giả của bức ảnh sẽ không bao giờ được xác nhận đầy đủ. Quyết định đình chỉ sẽ được duy trì cho đến khi có bằng chứng khác”.