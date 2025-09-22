Tranh cãi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế không được chúc mừng khi đăng quang

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho những người nữ chuyển giới, được tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004.

Không chỉ tôn vinh nhan sắc và tài năng, Miss International Queen còn mang thông điệp mạnh mẽ về quyền bình đẳng và sự chấp nhận đa dạng giới. Việt Nam từng ghi dấu ấn với nhiều thí sinh nổi bật như Hương Giang (đăng quang Hoa hậu năm 2018) và gần đây nhất là Hà Tâm Như, Á hậu 2 của cuộc thi năm nay.

Tối 20/9, Chung kết Miss International Queen 2025 đã diễn ra tại Thái Lan với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng cũng không thiếu tranh cãi.

Hoa hậu Midori Monet đứng lẻ loi, ít người hỏi thăm sau khi đăng quang (Ảnh: Cắt từ clip).

Tâm điểm tranh cãi là cảnh Hoa hậu Midori Monet (Mỹ) đứng lẻ loi, ít người thăm hỏi sau khi nhận vương miện của cuộc thi, trong khi các thí sinh khác bổ nhào chúc mừng lẫn nhau. Cảnh này được quay lại, được dân mạng bàn tán xôn xao.

Sự việc đi xa hơn khi Á hậu 1 Olivia Lauren bất ngờ lên tiếng tố cáo tân Hoa hậu Midori Monet có hành vi bắt nạt.

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như - dù không được nhắc tên trực tiếp nhưng cũng trở thành một phần trong câu chuyện bàn tán trên mạng xã hội.

Á hậu 1 Olivia Lauren (bên trái ảnh) tố cáo Hoa hậu Midori Monet (ở giữa ảnh) có hành vi bắt nạt (Ảnh: Missology).

Cụ thể, trong chia sẻ trên mạng xã hội và các buổi phỏng vấn sau chung kết, Olivia khẳng định bản thân đã bị Hoa hậu Midori Monet bắt nạt ở hậu trường.

Người đẹp cho rằng, những trải nghiệm này đã để lại cho cô nhiều tổn thương tinh thần, nhưng Ban tổ chức Miss International Queen dường như không có động thái bảo vệ cô.

Thậm chí, Olivia còn kể lại khoảnh khắc sau khi vương miện được trao, nhiều thí sinh chỉ chúc mừng riêng cô chứ không chúc mừng Hoa hậu, một chi tiết mà theo Olivia Lauren là minh chứng cho những “căng thẳng ngầm” trong cuộc thi.

Ngay sau chia sẻ của Á hậu 1, Hoa hậu Midori Monet cũng bày tỏ: "Tôi muốn thế giới bước về phía trước bằng tình yêu thương. Có rất nhiều sự ghen ghét, đố kỵ xung quanh và đang bao trùm lên thế giới này.

Tôi muốn bạn hãy tin vào chính mình và tiến bước bằng tình yêu thương của mình. Luật nhân quả là có thật, tình yêu là có thật. Hành động của bạn là cách người khác cảm nhận rõ nhất về con người của bạn".

Olivia Lauren (ở giữa ảnh) cho rằng cô bị tổn thương tinh thần vì bị bắt nạt (Ảnh: MIQ).

Trong khi Olivia chỉ nhắc đến Midori Monet, các đồn đoán trên mạng xã hội bất ngờ hướng về Hà Tâm Như, đại diện Việt Nam. Một số cư dân mạng cho rằng Olivia từng ám chỉ cô còn bị bắt nạt bởi một thí sinh “27 tuổi”, trùng khớp với độ tuổi của Hà Tâm Như.

Tuy nhiên, Olivia chưa từng trực tiếp gọi tên Hà Tâm Như trong bất kỳ phát ngôn nào. Cho đến nay, cả Olivia, Midori Monet, Hà Tâm Như và Ban tổ chức Miss International Queen đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Điều này khiến cuộc tranh luận trên mạng ngày càng lan rộng.

Khoảnh khắc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế lẻ loi sau khi đăng quang (Video: TikTok).

Thực tế, các cuộc thi nhan sắc, đặc biệt là những đấu trường quốc tế lớn như Miss International Queen, không hiếm lần vướng vào tranh cãi.

Năm 2022, thí sinh Eva Foster (Malaysia) từng công khai chỉ trích cuộc thi vì cho rằng khâu hậu trường thiếu chuyên nghiệp và kết quả top 12 thiếu minh bạch. Phát ngôn này đã khiến cô chịu phản ứng dữ dội từ khán giả và cả các thí sinh khác, cho thấy một khi đã nổ ra tranh cãi, hậu quả có thể kéo dài, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp lâu dài.

Hiện tại, dư luận quốc tế chờ đợi phản hồi chính thức từ Ban tổ chức cuộc thi. Nếu không có sự minh bạch, bê bối lần này có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín của Miss International Queen 2025 cũng như sự nghiệp của các thí sinh liên quan.