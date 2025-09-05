Tranh "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Tác phẩm đang được trưng bày cùng 16 bức tranh sơn mài khác trong triển lãm Mùa xuân Độc lập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Bức tranh có kích thước dài 7,2m, cao 2,4m, nặng 3 tấn.

Tranh dài 7,2m, cao 2,4m, được Chu Nhật Quang vẽ hai mặt có tên: "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" (Ảnh: Ban tổ chức)

Mặt thứ hai của bức tranh mang tên "Mùa xuân dân tộc" (Ảnh: Ban tổ chức).

Mặt thứ nhất có tên Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Mặt thứ hai mang tên Mùa xuân dân tộc, biểu trưng cho niềm hân hoan của nhân dân trong mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Nhận xét về tác phẩm, ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho rằng, tác phẩm thể hiện phong cách và nhân cách Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ.

Dưới ngôn ngữ nghệ thuật của hoạ sĩ 9X, tác phẩm có sự trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Đó là dấu hiệu tích cực của một giai đoạn chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam.

“Giới mỹ thuật ghi nhận sự can đảm, táo bạo của Chu Nhật Quang khi chọn đề tài lịch sử lớn để thử thách bản thân. Việc xác lập kỷ lục có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khẳng định nỗ lực của cá nhân mà còn quảng bá sơn mài Việt, một chất liệu “mãi mãi khó cũ”.

Nếu không đủ can đảm, tự tin và liều lĩnh, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được công trình như thế”, ông Đoàn cho biết.

Tác phẩm được họa sĩ Chu Nhật Quang bắt tay thực hiện từ năm 2019, trải qua 6 năm sáng tác. Trong suốt quá trình, họa sĩ Chu Nhật Quang cùng gia đình, đặc biệt là anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã nghiên cứu kỹ lưỡng chất liệu, kết hợp sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại.

Nhóm tác giả cũng tham khảo nhiều tư liệu từ các nhà nghiên cứu lịch sử để đảm bảo tính chính xác. Dù có những giai đoạn phải tạm dừng để chỉnh sửa, cuối cùng bức tranh đã hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 3/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Hội đồng giám định quốc tế đã tiến hành vòng kiểm định cuối cùng.

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên bức "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" (Ảnh: Ban tổ chức).

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng - đại diện đơn vị tổ chức kiểm định - cho biết, đến thời điểm hiện tại, tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập là bức tranh sơn mài khổ lớn, liền mảnh, chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như các nước.