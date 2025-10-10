Màn đối thoại của Tô Dũng và Quỳnh Kool "gây bão", hút 3,3 triệu view

Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh quay này đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hơn 3.000 bình luận, trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả yêu phim truyền hình Việt.

Theo đó, trong tập phim này, cuộc hôn nhân giữa Toàn và Lam đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Tô Dũng mắng thẳng mặt Quỳnh Kool ở phim VTV hút hơn 3 triệu view (Video: VTV).

Trước khi rời khỏi nhà, Toàn nghiêm túc hỏi vợ về quyết định ly hôn. Lam quả quyết cô đã suy nghĩ kỹ và cho rằng đây cũng là điều Toàn mong muốn.

Sự hồ đồ, suy diễn của Lam khiến Toàn không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh bộc lộ toàn bộ nỗi uất ức, tủi thân và mệt mỏi bị dồn nén bấy lâu.

“Ngày hôm nay anh sẽ nói hết ra những điều anh suy nghĩ trong lòng, nếu không nói ra mà rời đi, anh cũng ức chế mà phát điên mất. Anh đang không ổn một tí nào”, Toàn bật ra trong nghẹn ngào.

Toàn giãi bày rằng, cuộc sống của mình chỉ xoay quanh vợ và công việc. Nếu Lam có mẹ ở bên chăm sóc, có bạn bè chia sẻ, thì thế giới của anh chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ và niềm vui duy nhất là nuôi vài con cá vô tri.

Anh đau đớn vì mọi nỗ lực vun vén đều bị vợ phủ nhận, thậm chí cho rằng anh là nguyên nhân khiến họ mất con.

“Anh không biết nói những lời hay ý đẹp, nhưng tâm của anh như thế nào em hiểu mà.

Chuyện con cái, có lúc anh suy nghĩ tiêu cực, anh đã cố gắng để thay đổi. Chuyện mất con, anh đau lòng, em nhìn thấy điều đấy nhưng cảm xúc đau lòng của anh... em cũng phủ nhận hoàn toàn và đổ lỗi cho anh.

Anh đã bao giờ cần phải diễn vai một người chồng tử tế chưa? Chưa! Em không thể để anh yêu thương em một cách bình thường được à? Sao cứ phải đẩy nhau đến mức cùng cực thế này?”, Toàn uất ức nói.

Kết thúc màn đối thoại, anh chấp nhận buông tay: “Em đừng khóc nữa, từ giờ anh sẽ không chạy theo cảm xúc của em nữa đâu, anh cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Em nói đúng, nếu 1 trong 2 người không mang lại hạnh phúc cho nhau nữa, tốt nhất là giải tán”.

Màn đối thoại nảy lửa giữa Toàn (Tô Dũng) và Lam (Quỳnh Kool) trong tập 27 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" khiến dư luận "dậy sóng" (Ảnh: VTV).

Phân đoạn dài gần 5 phút này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, các video đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn phim ảnh.

Hàng nghìn bình luận khen ngợi diễn xuất của cả 2 diễn viên, đặc biệt là Tô Dũng. Nhiều người cho rằng vai Toàn là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong lối diễn nội tâm.

Trên mạng xã hội, khán giả để lại vô số bình luận xúc động: “Tô Dũng đóng đạt quá, xem mà khóc nghẹn”; “Toàn gánh cả bộ phim, biểu cảm, giọng nói, ánh mắt đều đầy uất ức và chân thật”; “Đoạn này Tô Dũng diễn đỉnh lắm, chạm đến cảm xúc người xem”; “Diễn xuất bùng nổ. Nó nghẹn, nó uất, nó bất lực, nó tủi thân. Xuất sắc”; “Lần đầu tiên phim trên sóng của VTV, mình đã khóc vì người đàn ông. Bao nhiêu nỗi uất hận bị dồn nén bấy lâu nay được Toàn bung ở tập này”; “Tô Dũng vào vai Toàn rất ấn tượng, rất sáng tạo, đã chạm đến trái tim đông đảo khán giả”...

Không chỉ khán giả, nhiều đồng nghiệp cũng dành lời khen cho Tô Dũng. NSƯT Thái Sơn, Mai Thu Huyền, Thùy Anh… đều nhận xét anh đã có màn thể hiện giàu cảm xúc.

Một số ý kiến cho rằng, dù Toàn chỉ là vai thứ chính, nhân vật lại mang sức nặng về tâm lý và thậm chí lấn át cả tuyến nhân vật trung tâm.

Chia sẻ về vai diễn, Tô Dũng cho biết trước khi nhận được sự cảm thông từ khán giả, Toàn từng bị “ném đá” dữ dội, bị gắn mác hãm nhất màn ảnh vì tính cách gia trưởng và những hiểu lầm trong mối quan hệ vợ chồng.

Mọi phản ứng của khán giả đều nằm trong tính toán và dự liệu của anh cùng ê-kíp.

Anh cũng lý giải việc ghép đôi giữa Toàn và Lam không phải vô lý hay sự áp đặt của đạo diễn. Cặp đôi, gia đình nào cũng có mâu thuẫn, cãi vã từ những điều nhỏ nhặt nhất, cho thấy thấy sự đối lập giữa khi yêu và kết hôn.

“Lam - Toàn không phải là đại diện duy nhất cho việc trái dấu nhưng lại đến hôn nhân, họ đại diện cho khá nhiều những cặp vợ chồng trẻ mới cưới trong xã hội hiện nay”, nam diễn viên nói.

Theo Tô Dũng, vấn đề lớn nhất của cặp đôi này mà ê-kíp muốn hướng tới không phải là “môn đăng hộ đối” mà là "thiếu chia sẻ”.

Anh lý giải: "Ngay cả khi môn đăng hộ đối mà thiếu chia sẻ, bất đồng quan điểm sống lại không tìm cách tháo gỡ thì chưa chắc đã bền lâu”.

Diễn viên Tô Dũng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tô Dũng tiết lộ, hành trình của 2 nhân vật sẽ còn nhiều khúc quanh nhưng cái kết dành cho Toàn và Lam sẽ mang tính nhân văn, hướng đến sự bao dung và trưởng thành khác biệt so với bản gốc 30 chưa phải là hết.

Gió ngang khoảng trời xanh đang là một trong những phim truyền hình Việt được chú ý nhất thời điểm này, đặc biệt ở tuyến nhân vật phụ nhưng giàu chiều sâu tâm lý.

Sau nhiều năm đóng phim, Tô Dũng cho thấy sự bứt phá rõ rệt trong diễn xuất. Anh không còn là gương mặt hiền lành, an toàn như trước mà dám thử sức với những vai diễn gai góc, có chiều sâu nội tâm và nhiều xung đột tâm lý.

Với Quỳnh Kool, vai Lam mang đến cho cô cơ hội thể hiện trọn vẹn những trạng thái tinh tế của người phụ nữ trong hôn nhân - vừa yêu thương, vừa tổn thương, vừa giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.

Dù nhân vật bị khán giả tranh cãi vì tính cách, Quỳnh Kool vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân tự nhiên và diễn xuất chân thực.