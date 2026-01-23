Trấn Thành: "Ở tuổi U40, tôi được bác sĩ khuyên không nên vận động mạnh"

Tối 22/1, buổi công chiếu Running man Vietnam: Con rối tự do diễn ra tại TPHCM, thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình truyền hình thực tế được sản xuất phiên bản điện ảnh và trình chiếu trên màn ảnh rộng.

Buổi công chiếu có sự góp mặt đầy đủ của cả 8 thành viên mùa 3, gồm 7 thành viên chính: Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P, cùng người dựng chuyện Lê Nhân.

Các thành viên trong Running man Vietnam chúc mừng sinh nhật Trấn Thành và Quân A.P (Ảnh: Ban tổ chức).

Không khí trở nên sôi động khi ê-kíp chương trình bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho Quân A.P và Trấn Thành. Hai nghệ sĩ ngỡ ngàng trước màn chúc mừng bất ngờ, đồng thời có những chia sẻ xúc động sau 4 tháng đồng hành cùng chương trình.

Chia sẻ tại sự kiện, Trấn Thành xúc động bày tỏ: "Cảm ơn Running man Vietnam đã mang Trấn Thành trở về với Trấn Thành. Đã lâu lắm rồi tôi mới được cười hồn nhiên như vậy, được là chính mình và tìm lại niềm vui từng có".

Nam MC nói thêm, ở thời điểm gần 40 tuổi và bước sang năm thứ 20 làm nghề, anh trở nên kỹ tính hơn trong việc lựa chọn các chương trình tham gia.

"Ở tuổi này, tôi chỉ nhận những chương trình mình thật sự thích. Ban đầu, tôi rất đắn đo khi được mời tham gia Running man Vietnam vì lịch làm việc dày đặc, chưa kể vấn đề sức khỏe khi bác sĩ từng khuyên không nên vận động mạnh do thoát vị đĩa đệm”, Trấn Thành chia sẻ.

Tuy vậy, sau nhiều suy nghĩ, anh quyết định nhận lời vì cảm thấy bản thân đã lâu không thử thách chính mình.

"Đến bây giờ, tôi nghĩ nếu không tham gia chương trình này, có lẽ tôi sẽ hối hận. Tôi không biết Running man Vietnam mang lại cho khán giả điều gì, nhưng với tôi, chương trình đã trả lại Trấn Thành cho chính tôi", anh nói trong sự nghẹn ngào.

Trấn Thành được xem là "linh hồn" của chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Cùng chung cảm xúc, Ninh Dương Lan Ngọc không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về hành trình gắn bó cùng các thành viên.

"Đây là một cơ duyên rất đẹp để chúng ta gặp nhau. Khi anh Thành rơi nước mắt, tôi cũng rất bồi hồi. Nhờ có những chương trình như thế này, tôi mới có cơ hội được là chính mình, được chơi hết mình, được cười nói thoải mái", nữ diễn viên bày tỏ.

Running man Vietnam: Con rối tự do là tập cuối cùng khép lại mùa 3. Trong tập đặc biệt này, các nghệ sĩ hóa thân thành những chú hề, bước vào cuộc đua tìm kiếm các quả bóng "Running ball", với mục tiêu giành chiến thắng để trở thành "Biểu tượng giải trí của Running man Vietnam".

Tập cuối của chương trình sẽ khởi chiếu ngày 24/1 tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.