“Trai nhảy” Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm

Ngọc Thuận (SN 1986) gây chú ý khi đóng phim Trai nhảy năm 19 tuổi. Sau vai diễn này, nam diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng và chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ, Vợ chồng Đậu thời @…

Mới đây, Ngọc Thuận bất ngờ xuất hiện trong Ai thương ai mến - phim điện ảnh dịp Tết dương lịch 2026 do Thu Trang đạo diễn. Trong hình ảnh được tiết lộ, Ngọc Thuận vào vai cậu Khả, có tạo hình đậm chất công tử miền Tây.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên Ngọc Thuận đóng cặp cùng Thu Trang trên màn ảnh rộng. Từ mối quan hệ “không đội trời chung” giữa chủ nợ và con nợ, cậu Khả vô tình “cảm nắng” Hai Mến (Thu Trang).

Ngọc Thuận vào vai công tử ăn chơi (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo tiết lộ từ ê-kíp, để đảm nhận vai cậu Khả, Ngọc Thuận đã phải trải qua nhiều vòng casting (thử vai). Ngọc Thuận được đạo diễn Thu Trang lựa chọn nhờ khả năng nhập vai linh hoạt, phong thái phù hợp với hình tượng công tử miền Tây và đặc biệt là chiều sâu cảm xúc mà vai diễn đòi hỏi.

Nam diễn viên đã giảm cân cấp tốc trong vòng 1 tuần nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân vật. “Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã nổi hết da gà vì nhân vật này”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Thu Trang tiết lộ: “Tôi chọn Ngọc Thuận vì Thuận có gương mặt rất hiền, rất thiện cảm, mà đó lại là điều tôi cần cho vai công tử ăn chơi. Nhân vật Khả nói chuyện nhiều khi rất đáng ghét, nhưng khán giả lại không ghét nổi. Khi làm phim, điều quan trọng nhất là tìm được những gương mặt thật sự "chạm" vào tinh thần nhân vật. Và Thuận lại có điều đó”.

Khi được hỏi vì sao không tiếp tục đóng cặp với ông xã Tiến Luật như các phim trước, đạo diễn Thu Trang tiết lộ: “Tôi và anh Luật từng đóng vợ chồng, người yêu nhiều rồi, nên lần này muốn “đổi không khí”. Tôi tin khán giả sẽ thích một dạng tương tác khác. Với phim này, tôi muốn đóng với trai đẹp” (cười).

Hai Mến được xem là "vai diễn khổ nhất" của Thu Trang trên màn ảnh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Về phía Ngọc Thuận, anh thừa nhận cậu Khả là một nhân vật khó, đòi hỏi nhiều nét diễn khác nhau và sự biến chuyển tâm lý liên tục. Nam diễn viên cảm ơn Thu Trang vì đã hỗ trợ anh hết mình trong lần trở lại này.

"Đây là món quà xứng đáng sau gần 20 năm chờ đợi. Tôi đã sống cùng nhân vật, mang theo cả lối nói chuyện, phong thái, tâm lý... của cậu Khả xuyên suốt quá trình tham gia phim và cả thời gian dài sau đó”, Ngọc Thuận nói.

Phim còn gây chú ý với sự xuất hiện của NSƯT Ngọc Hiệp - người từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ tái xuất điện ảnh.

Trong lần trở lại này, NSƯT Ngọc Hiệp hóa thân thành bà chủ giàu có nức tiếng miền Tây. Trong khi đó, Tiến Luật vào vai chủ nợ, xuất hiện trong khung cảnh đòi nợ gia đình Hai Mến ngay trong đám tang của cha mẹ cô.

Phim cũng đánh dấu màn tái hợp của Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh sau phim Tử chiến trên không, hứa hẹn là cặp đôi đẹp trên màn ảnh rộng dịp đầu năm.