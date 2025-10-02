Thu Trang đón tuổi 41, hé lộ Tiến Luật không ghen khi vợ được khen trẻ đẹp

Mới đây, “hoa hậu làng hài” Thu Trang chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi được ông xã Tiến Luật và bạn bè tạo bất ngờ trong thời khắc đón tuổi mới.

Nhân dịp sinh nhật, Thu Trang cũng tung bộ ảnh thời trang, gây bất ngờ cho khán giả khi thử nghiệm nhiều trang phục, từ đầm ngắn gợi cảm, váy thanh lịch đến denim năng động.

Diễn viên, đạo diễn Thu Trang trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 41 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chiếc đầm đỏ cúp ngực, Thu Trang khoe vóc dáng săn chắc nhờ kiên trì tập luyện thể thao. Bộ váy đen cổ vest khoét sâu lại mang đến sự quyến rũ, trong khi trang phục denim giúp nữ nghệ sĩ ghi điểm bởi sự trẻ trung, hiện đại.

Không sở hữu lợi thế chiều cao, nhưng tỷ lệ 3 vòng cân đối và làn da sáng mịn giúp Thu Trang luôn rạng ngời, tươi trẻ. Khán giả khen nữ đạo diễn thăng hạng ngoại hình so với thời mới vào nghề.

Nữ nghệ sĩ khoe nhan sắc ngày càng mặn mà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc: “Nhiều người khen tôi trẻ chắc nhờ tôi… hay cười. Phụ nữ mà cười nhiều thì trẻ lâu, còn mỹ phẩm chỉ hỗ trợ thêm. Tôi chỉ cố gắng bớt buồn chuyện không đáng, giữ sức khỏe và có chồng bên cạnh để chọc cười mỗi ngày”.

Ngoài ra, Thu Trang duy trì thói quen chơi thể thao, uống nhiều nước, mỗi sáng dùng một ly nước ấm với chanh và cố gắng ngủ thẳng để hạn chế nếp nhăn.

Nói về danh xưng “hoa hậu làng hài”, Thu Trang cho biết: “Hoa hậu thì nhiều, nhưng "hoa hậu làng hài" thì chỉ có một thôi. Tôi không quá bận tâm người gọi thế nào, miễn mỗi ngày sống vui, sống khỏe là được”.

Thu Trang giữ hình thể thon gọn nhờ ăn uống điều độ, chăm tập thể thao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Thu Trang hài lòng với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên gia đình. Sau nhiều năm gắn bó, cô và ông xã Tiến Luật luôn bền chặt, mặn nồng. Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, chồng không ghen khi vợ ngày càng trẻ đẹp mà ngược lại còn động viên, tự hào.

Năm nay, khi Tiến Luật tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm đầy thử thách, cô luôn theo dõi và ủng hộ ông xã. Trước những thử thách "khó nhằn" trong chương trình, Thu Trang tin tưởng Tiến Luật vượt qua nhờ sự kiên cường, tinh thần không bỏ cuộc.

Bước sang tuổi 41, Thu Trang khẳng định niềm hạnh phúc lớn nhất là được khán giả yêu thương và có chồng sát cánh trong công việc lẫn cuộc sống. Thời gian qua, cô bận rộn trong việc chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh Ai thương ai mến - dự án được xem là tâm huyết nhất của nữ nghệ sĩ trong năm nay.